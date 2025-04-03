УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
5 105 79

Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент

Бессент про мита щодо Росії

До  списку країн, щодо яких Сполучені Штати запровадили нові мита, не потрапили Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Оскільки Америка не веде з цими країнами торгівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями", - пояснив американський посадовець.

Таким самим чином пояснив парадоксальну, на перший погляд ситуацію, і представник Білого дому, який на умовах анонімності повідомив виданню The New York Times, що на Кубу, Білорусь, Північну Корею та Росію не поширюються взаємні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом в середу, 2 квітня, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".

Також Бессент закликав кожну країну, стурбовану рішенням Трампа, проаналізувати нові тарифи перед тим, як різко відреагувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економіки США

"Моя порада кожному зараз - не мститися. Сядьте зручніше. Прийміть це. Подивимося, як воно піде. Тому що, якщо дати відповідь, буде ескалація", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Автор: 

росія (65052) США (22685) Бессент Скот (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
А с пингвинами получается торгуют?)

США ввели 10% мито на острови Херд і Макдональд, де живуть одні пінгвіни. (с)
показати весь коментар
03.04.2025 07:51
+25
Росія, Білорусь, Північна Корея. Совпадєніє?...
показати весь коментар
03.04.2025 07:51
+25
Загальний обсяг торгівлі товарами США з Росією у 2024 році становив приблизно 3,5 мільярда доларів.

Експорт американських товарів до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів, що на 12,3 відсотка (73,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Росії у 2024 році становив 3,0 мільярда доларів, що на 34,2 відсотка (1,6 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
показати весь коментар
03.04.2025 07:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія, Білорусь, Північна Корея. Совпадєніє?...
показати весь коментар
03.04.2025 07:51 Відповісти
Коли ти тупий, то багато речей можна пояснити - така воля Божа
показати весь коментар
03.04.2025 08:12 Відповісти
Трамп хоче правити Америкою вічно
показати весь коментар
03.04.2025 09:23 Відповісти
З безлюдними островами Австралії торгує, а з росією коли купує нафту - не торгує.
показати весь коментар
03.04.2025 13:52 Відповісти
А с пингвинами получается торгуют?)

США ввели 10% мито на острови Херд і Макдональд, де живуть одні пінгвіни. (с)
показати весь коментар
03.04.2025 07:51 Відповісти
Ага а через рашку значит можно обходить?
показати весь коментар
03.04.2025 08:04 Відповісти
Нет. Там такие санкции на россии, что не обойдешь. Санкции - это похуже пошлин, не забываем
показати весь коментар
03.04.2025 08:13 Відповісти
Трамп ввів додаткові мита на два острови, які населені виключно пінгвінами. На рівні 10 відсотків.

З одного боку добре, що Трамп вважає пінгвінів своїми друзями.

З іншого, навіть ці пінгвіни, на думку Трампа, вели нечесну торгівлю із США.

Це все що треба знати про фундаментальну базу для тарифних розрахунків, які започаткували найбільшу у світі торгівельну війну і скоріш за все призведуть до рецесіі і світової фінансової кризи.

День звільнення Америки відбувся. День звільнення від здорового глузду. І це сталось трохи раніше, ніж 2 квітня.

Тепер а американців чекає 4 роки звільнення від зайвих грошей. Бо за задоволення мати президента Трампа треба платити. А це, як відоме, унікальне, прекрасне і найбільше зпдоволення у світі.

Нажаль, обирали Трампа тільки американці, а платити доведеться усім. Хіба що пігвіни не відчують…
показати весь коментар
03.04.2025 08:02 Відповісти
Американці у виграші за рахунок того, що на території Штатів 250 років не велися війни, за те інші країни у той час воювали між собою.
Вони за рахунок інших країн що воювали вийшли з Великої депресії.
Пощастило їм з сусідами, які на них не нападали, не руйнували їх міста і виробництво.
показати весь коментар
03.04.2025 08:41 Відповісти
Нет, не весь свит. Весь свит - это у вас в глобалистских Fake news. Есть и другая точка зрения. Может ты удивишься, но большинство американцев не смотрят то говно которое вливают наши СМИ, поэтому и мыслят иначе
показати весь коментар
03.04.2025 09:07 Відповісти
пришелепкувате Lori не п ***и привіт всіх американців ,нормальні американці не голосували за це лайно
показати весь коментар
03.04.2025 09:19 Відповісти
як же він переміг? в сша більшість ненормальних?
показати весь коментар
03.04.2025 12:18 Відповісти
та все там нормально. кому з пересічних жителів сподобається те, що Штати витрачають гроші по всьому світу, дуже часто бездумно та ще й корумповано, а у самих в Штатах проблем по саму шию. та ще й борг величезний. от ті всі реднеки і голосували тому за того Донні, який пообіцяв зменшити борг і перестати витрачати кошти американских платників податків на різні програми по всьому світу. от ви, будете просто так комусь платити власні кошти не отримуючи взамін нічого. не думаю. тому й проголосували американці за того, хто пообіцяв їм це припинити. хоча.. якби демократи виставили би не Камалу, а якогось харизматичного і молодшого чоловіка, то Донні програв би з тріском ці вибори. Донні програв вибори навіть старенькому Джо. натомість виграв їх переконливо у Хілларі, а тепер і у Камали. Ну не було ще ніколи у США жінки на посаді президента. Демократи сильно загралися у ці всі цінності і гендерні рівності. навіть зараз при тих всіх зашкварах команди Донні разом з Нейлоном Муском, рейтинг демократів ще продовжує падати. і якщо зараз Донні вирулить із тої шокової терапії, то наступним президентом буде Венс. це якщо Донні не побоїться Конституцію трошки підрихтувати, щоб на третій строк лишитись.
показати весь коментар
03.04.2025 13:58 Відповісти
якщо америка хоче бути світовим гегемоном, їй доведеться витрачати кошти на іншй світ. Інакше вони перетворяться в регіональну державу з 0 впливом, типу австралії. До цього всі президенти це усвідомлювали.
Ну а з приводу венса, велике питання. Як деякі кажуть, після правих прийдуть ліві.
показати весь коментар
03.04.2025 16:02 Відповісти
то ви це розумієте, інші освічені люди це розуміють. а от простим реднекам, яких у США все ж таки є немало, такі складні матерії неосяжні. вони міркують іншими категоріями, набагато простішими. так само міркує і Донні. він думає, що у великій політиці все так само, як у бізнесі. не так само. в бізнесі можна прогоріти, а потім взяти ще десь кредити і по новій розрутитися. в політиці таке не працює. якщо ти програєш, то вже не факт, що випливеш, особливо коли перед цим посрався із всім світом.
показати весь коментар
03.04.2025 16:31 Відповісти
Весь світ окрім мага-даунів. так краще?
показати весь коментар
03.04.2025 10:00 Відповісти
Слиш, випердиш москворотий. Україну русня руйнує, і не тобі ,падло, про це писати
показати весь коментар
03.04.2025 09:00 Відповісти
Стісняюсь спитать: а може в світі є острови, населені виключно страусами?
показати весь коментар
03.04.2025 13:17 Відповісти
Там не только пингвины, но еще и чайки разные живут!
показати весь коментар
03.04.2025 12:15 Відповісти
Их там исчезающе мало. Их глупые пингвины в утёсах прячут.
показати весь коментар
03.04.2025 12:40 Відповісти
нас впринципе так же не особо зацепило.)
показати весь коментар
03.04.2025 07:52 Відповісти
До этого Трамп уже ввел 25% и 10% пошлины на сталь и алюминий
показати весь коментар
03.04.2025 08:17 Відповісти
А нам похер. У нас баланс в торговле. Грубо. Продаём в Америку на 700 млн. покупаем на 3,5 млард. Мы в Америку деньги экспортируем.
показати весь коментар
03.04.2025 12:42 Відповісти
З рашкою немає торгівлі? - Бессент це міністр - чи так погуляти виишов?
показати весь коментар
03.04.2025 07:53 Відповісти
Загальний обсяг торгівлі товарами США з Росією у 2024 році становив приблизно 3,5 мільярда доларів.

Експорт американських товарів до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів, що на 12,3 відсотка (73,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Росії у 2024 році становив 3,0 мільярда доларів, що на 34,2 відсотка (1,6 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
показати весь коментар
03.04.2025 07:53 Відповісти
шо то очень маленькие цифры,с канадой 1 триллион 200 миллиардов а с кацапами все 3 миллиарда
показати весь коментар
03.04.2025 07:57 Відповісти
Ну то й що, експорт України до США у 4 рази менший, ніж російський - 869 млн., але це не завадило Трампону ввести на українські товари 10% мито, хіба це не доказ, що рудий барига ставиться до Х-уйловщини, краще ніж до України (усі санкції проти Москви вводив Байден, Трампон жодної не ввів, навпаки деякі пом'якшив).
показати весь коментар
03.04.2025 08:17 Відповісти
Ну так есть товары которые крайне важны для США и которые импортируются из России. Если бы Украина производила такие товары - покупали бы у Украины
показати весь коментар
03.04.2025 08:21 Відповісти
Україна виробляє такі товари. Дуже важливі та високотехнологічні. При чому крім України такі товари можуть виробляти лише в двох чи трьох країнах світу, росії серед яких немає.
показати весь коментар
03.04.2025 08:37 Відповісти
Про якi саме товари ти говориш?
показати весь коментар
03.04.2025 08:46 Відповісти
Всякі цікаві. Без яких супутники не літають, аеропорти не працюють, передові наукові дослідження не робляться, технологічні лінії електронної промисловості не фуричать.
Розумію, таваріща майора цікавлять юридичні найменування, координати, прізвища.
Знаю це все. Але не скажу.
Можете не вірити, можете звинувачувати у брехні, мені все одно.
Я знаю, що воно є і працює аж бігом, і це - одна з причин, наряду з пшеницею, з якої Захід все ще возиться з Україною, як Трамп зацікавлений у співробітництві с Фінляндією, яка робить левову частку криголамів у світі.
показати весь коментар
03.04.2025 08:52 Відповісти
Деніс має наувазі, що ми продаємо омериканцям уран, титан, нафту..
показати весь коментар
03.04.2025 09:12 Відповісти
Ще варіанти?
показати весь коментар
03.04.2025 09:21 Відповісти
яйця.
яйця зараз потрібні всім!
показати весь коментар
03.04.2025 09:34 Відповісти
Заткнися вже какЦап lori і п****й на паРашу
показати весь коментар
03.04.2025 09:21 Відповісти
Торгівля між США та Білоруссю у 2024 році була обмеженою. США експортували до Білорусі товарів на суму приблизно 16 мільйонів доларів, ключовими продуктами яких є вакцини, медичні інструменти та ациклічні вуглеводні.
Білорусь експортувала до США товарів на суму близько 49,9 мільйона доларів, насамперед залізні труби, картопляне борошно та ручні пилки.
показати весь коментар
03.04.2025 07:57 Відповісти
За те мито на безлюдні острови наклав!
https://censor.net/ua/news/3544783/tramp-zaprovadyv-myta-proty-bezlyudnyh-ostroviv
показати весь коментар
03.04.2025 08:54 Відповісти
Импорт американских товаров из Росии... Ну этим все сказано
показати весь коментар
03.04.2025 09:12 Відповісти
Попкорну треба багато. Це вам, шановні пані та панове, не односерійне кіно, це сюркомедійний серіал у якому остання серія драматична катастрофа сша.
показати весь коментар
03.04.2025 07:56 Відповісти
не надо дурить , я ще не п'яний , а валянки і лапті с росії в сша
показати весь коментар
03.04.2025 07:59 Відповісти
Трампон (чи Трампекс, кому як до вподоби ) - старий пирдун, що сидить в Білому дурдомі, є затичкою в тухесі фюрера кацапів *****. Ну а як може затичка ввести санкції проти свого хозяїна? Навідь чисто символічні, враховуючи дрібний товарообіг між какацією і США.
показати весь коментар
03.04.2025 07:59 Відповісти
Найдорожчі вибори судді в історії США виграла кандидат, проти якої був Маск
виграла суд'я демократка
показати весь коментар
03.04.2025 08:03 Відповісти
гроші Маска коту під хвіст
показати весь коментар
03.04.2025 08:04 Відповісти
Вони з парашею не торгують, а торгуються
показати весь коментар
03.04.2025 08:05 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 08:11 Відповісти
незабаром згодом буде 8
показати весь коментар
03.04.2025 08:12 Відповісти
******* - уран закупають у кацапів.
показати весь коментар
03.04.2025 08:18 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 08:22 Відповісти
⚡️В Україні злетять ціни на продукцію Apple, а техніка стане менш доступною - провиною тому торгова війна оголошена Трампом

Перші наслідки в цінах - орієнтовно за 1-3 місяці, коли приїдуть нові партії.

Apple серйозно залежить від імпортних комплектуючих із Китаю та Південно-Східної Азії. Нові мита США на імпорт можуть вдарити по собівартості: ㅤ

Виробництво дорожчає → компанія або піднімає ціни на нові моделі, або скорочує прибутковість. ㅤ

Що це означає для України:
- Нові iPhone, Mac, iPad можуть подорожчати на 10-20% ㅤ
- Бюджетні моделі (типу iPhone 64 ГБ) можуть зникнути з офіційної лінійки
- Ринок б/у техніки зросте - нова стане менш доступною
показати весь коментар
03.04.2025 08:25 Відповісти
Це добре. Пора відновлювати своє виробництво і електронну індустрію.

Продукт можна назвати, наприклад, "япкофон" Ніяка торгівельна чи патентна комісія не придовбається!
показати весь коментар
03.04.2025 08:33 Відповісти
чим япко краще за самсунг?
показати весь коментар
03.04.2025 09:30 Відповісти
нічим !!! тільки понти тупі і ціна захмарна !!!
показати весь коментар
03.04.2025 09:32 Відповісти
так отож!
щоправда понти "дарагова стоят"
показати весь коментар
03.04.2025 09:36 Відповісти
Може почнуть витрачати гроші на зсу, а не на нові айфони. Європейці так собі не купують, як наші
показати весь коментар
03.04.2025 08:37 Відповісти
Може, довбні-понтовики перестануть продавати нирки, бо тепер все рівно на новий iPhone для подруги не вистачить 😂
показати весь коментар
03.04.2025 09:28 Відповісти
Бреше як дихає. І совісті нуль.
показати весь коментар
03.04.2025 08:25 Відповісти
Хозяин сказал , сделано строго по указанию...... Только так можно понимать......СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
03.04.2025 08:31 Відповісти
Ещё как торгует с росией, врет .
показати весь коментар
03.04.2025 08:33 Відповісти
Не пи*ди, пане міністре, з кацапією ви торгуєте наприклад купляєте уран.
показати весь коментар
03.04.2025 08:34 Відповісти
"Ви нє панімаєтє, ета другоє"!
(класика завжди доречна)
показати весь коментар
03.04.2025 09:30 Відповісти
Команда Трампа все більше нагадує " слуг урода",не здивуюсь якщо виявиться ,що вони таємно проходили експрес навчання в " Трускавці".
показати весь коментар
03.04.2025 08:42 Відповісти
Повний Звездешь !!! рашка експортує в сша: нафтопродукти, дорогоцінне каміння та метали, хімічну продукцію, деревину та вироби з неї, металопродукцію, пластмасса, каучук, машинні вироби, а також прихований розділ продукції- мабудь уран та військові компоненти. Загалом на 17,7 млрд.доларів в 2021 році. !!!
показати весь коментар
03.04.2025 08:42 Відповісти
"[…] якщо дати відповідь, буде ескалація".

А коли перші заїдаються, то це що?
показати весь коментар
03.04.2025 08:51 Відповісти
А з бездюдними островами торгує?
https://censor.net/ua/news/3544783/tramp-zaprovadyv-myta-proty-bezlyudnyh-ostroviv
показати весь коментар
03.04.2025 08:52 Відповісти
Це щоб зразу було видно на чийому Тампон боці
показати весь коментар
03.04.2025 09:33 Відповісти
а у ірану типу немає санкцій і торгівля несеться з США? бо чомусь на іран от мита наклали.... клоуни їбучі, цікаво що там мага-українці, навіть зараз не видно, що трампон це шмара руснява?
показати весь коментар
03.04.2025 09:36 Відповісти
"Моя порада кожному зараз - не мститися. Сядьте зручніше. Прийміть це. Подивимося, як воно піде. Тому що, якщо дати відповідь, буде ескалація", - сказав він. "НІКОЛИ НЕ РОБИ КОМУСЬ НІЧОГО ТАКОГО, ЯКЩО НЕ ХОЧЕШ,ЩОБ ЦЕ САМЕ РОБИЛИ ПО ВІДНОШЕННІ ДО ТЕБЕ САМОГО" "ТРАМПОН" - БАТЬКО,КОТРИЙ НАРОДИВ СВІТОВУ ЕКОНОМІЧНУ ЕКСКАЛАЦІЮ, В КОТРІЙ США ПРОГРАЄ .
показати весь коментар
03.04.2025 09:42 Відповісти
Трамп загнав США і себе в самий глухий кут. Таке буває, коли нарід любої країни вибирає популістів і тупих президентами. В нас є свій гіркий приклад, коли Боневтік Брехливий дурить нарід з 2019 року, набиває свої кишені і знищує залишки пограбованої його друзями Бенею, Ахметовим, Боголюбським, Пінчуком, Герегами, Медведчуком і Новінським.
показати весь коментар
03.04.2025 09:50 Відповісти
Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент Джерело: https://censor.net/ua/n3544779
показати весь коментар
03.04.2025 10:17 Відповісти
Ну хто ще має сумніви що США тепер за рашку?
показати весь коментар
03.04.2025 10:50 Відповісти
 
 