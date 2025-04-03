Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент

До списку країн, щодо яких Сполучені Штати запровадили нові мита, не потрапили Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Оскільки Америка не веде з цими країнами торгівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями", - пояснив американський посадовець.

Таким самим чином пояснив парадоксальну, на перший погляд ситуацію, і представник Білого дому, який на умовах анонімності повідомив виданню The New York Times, що на Кубу, Білорусь, Північну Корею та Росію не поширюються взаємні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом в середу, 2 квітня, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".

Також Бессент закликав кожну країну, стурбовану рішенням Трампа, проаналізувати нові тарифи перед тим, як різко відреагувати.

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"Моя порада кожному зараз - не мститися. Сядьте зручніше. Прийміть це. Подивимося, як воно піде. Тому що, якщо дати відповідь, буде ескалація", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.