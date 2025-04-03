Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент
До списку країн, щодо яких Сполучені Штати запровадили нові мита, не потрапили Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Оскільки Америка не веде з цими країнами торгівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"З Росією і Білоруссю ми не торгуємо. Вони під санкціями", - пояснив американський посадовець.
Таким самим чином пояснив парадоксальну, на перший погляд ситуацію, і представник Білого дому, який на умовах анонімності повідомив виданню The New York Times, що на Кубу, Білорусь, Північну Корею та Росію не поширюються взаємні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом в середу, 2 квітня, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше запроваджені санкції перешкоджають будь-якій значній торгівлі з цими країнами".
Також Бессент закликав кожну країну, стурбовану рішенням Трампа, проаналізувати нові тарифи перед тим, як різко відреагувати.
"Моя порада кожному зараз - не мститися. Сядьте зручніше. Прийміть це. Подивимося, як воно піде. Тому що, якщо дати відповідь, буде ескалація", - сказав він.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
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США ввели 10% мито на острови Херд і Макдональд, де живуть одні пінгвіни. (с)
З одного боку добре, що Трамп вважає пінгвінів своїми друзями.
З іншого, навіть ці пінгвіни, на думку Трампа, вели нечесну торгівлю із США.
Це все що треба знати про фундаментальну базу для тарифних розрахунків, які започаткували найбільшу у світі торгівельну війну і скоріш за все призведуть до рецесіі і світової фінансової кризи.
День звільнення Америки відбувся. День звільнення від здорового глузду. І це сталось трохи раніше, ніж 2 квітня.
Тепер а американців чекає 4 роки звільнення від зайвих грошей. Бо за задоволення мати президента Трампа треба платити. А це, як відоме, унікальне, прекрасне і найбільше зпдоволення у світі.
Нажаль, обирали Трампа тільки американці, а платити доведеться усім. Хіба що пігвіни не відчують…
Вони за рахунок інших країн що воювали вийшли з Великої депресії.
Пощастило їм з сусідами, які на них не нападали, не руйнували їх міста і виробництво.
Ну а з приводу венса, велике питання. Як деякі кажуть, після правих прийдуть ліві.
Експорт американських товарів до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів, що на 12,3 відсотка (73,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році. Імпорт американських товарів з Росії у 2024 році становив 3,0 мільярда доларів, що на 34,2 відсотка (1,6 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.
Розумію, таваріща майора цікавлять юридичні найменування, координати, прізвища.
Знаю це все. Але не скажу.
Можете не вірити, можете звинувачувати у брехні, мені все одно.
Я знаю, що воно є і працює аж бігом, і це - одна з причин, наряду з пшеницею, з якої Захід все ще возиться з Україною, як Трамп зацікавлений у співробітництві с Фінляндією, яка робить левову частку криголамів у світі.
яйця зараз потрібні всім!
Білорусь експортувала до США товарів на суму близько 49,9 мільйона доларів, насамперед залізні труби, картопляне борошно та ручні пилки.
https://censor.net/ua/news/3544783/tramp-zaprovadyv-myta-proty-bezlyudnyh-ostroviv
виграла суд'я демократка
Перші наслідки в цінах - орієнтовно за 1-3 місяці, коли приїдуть нові партії.
Apple серйозно залежить від імпортних комплектуючих із Китаю та Південно-Східної Азії. Нові мита США на імпорт можуть вдарити по собівартості: ㅤ
Виробництво дорожчає → компанія або піднімає ціни на нові моделі, або скорочує прибутковість. ㅤ
Що це означає для України:
- Нові iPhone, Mac, iPad можуть подорожчати на 10-20% ㅤ
- Бюджетні моделі (типу iPhone 64 ГБ) можуть зникнути з офіційної лінійки
- Ринок б/у техніки зросте - нова стане менш доступною
Продукт можна назвати, наприклад, "япкофон" Ніяка торгівельна чи патентна комісія не придовбається!
щоправда понти "дарагова стоят"
(класика завжди доречна)
А коли перші заїдаються, то це що?
https://censor.net/ua/news/3544783/tramp-zaprovadyv-myta-proty-bezlyudnyh-ostroviv