Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте британского правительства.

Указано, что обсуждая ситуацию в Украине, Макрон и Стармер согласились, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательства по 30-дневному прекращению огня для обеспечения содержательных мирных переговоров.

"Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", - говорится в сообщении.

Указано, что лидеры Британии и Франции договорились усилить амбиции между странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также борьбу с нелегальной миграцией.

"Оба лидера подчеркнули, что необходимо сделать больше для того, чтобы остановить нелегальную миграцию на начальном этапе. Они также согласились с важностью проведения успешного саммита ЕС - Великобритания через две недели. Обсуждая ситуацию в Газе, оба выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и согласились с необходимостью восстановления мирного процесса", - говорится на сайте британского правительства.

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Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.