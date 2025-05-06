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Новости Перемирие на 30 дней
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Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие в Украине

Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие между Украиной и РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте британского правительства.

Указано, что обсуждая ситуацию в Украине, Макрон и Стармер согласились, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательства по 30-дневному прекращению огня для обеспечения содержательных мирных переговоров.

"Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", - говорится в сообщении.

Указано, что лидеры Британии и Франции договорились усилить амбиции между странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также борьбу с нелегальной миграцией.

"Оба лидера подчеркнули, что необходимо сделать больше для того, чтобы остановить нелегальную миграцию на начальном этапе. Они также согласились с важностью проведения успешного саммита ЕС - Великобритания через две недели. Обсуждая ситуацию в Газе, оба выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и согласились с необходимостью восстановления мирного процесса", - говорится на сайте британского правительства.

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Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.

Автор: 

перемирие (1651) Макрон Эмманюэль (1312) Стармер Кир (193) война в Украине (4109)


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На всі ваші домовленності пуйло кладе....., самі знаєте що ! Тільки повне знищення кацапляндії є вирішенням проблеми.
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06.05.2025 06:58 Ответить
Обговорили і що? Коаліція охочих пообговорювати.
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06.05.2025 07:47 Ответить
треба створити коаліцію: "30 днів".
це ж, скільки можна накататися туди сюди.
це ж, скільки можна наговоритися.
язик заніміє....
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06.05.2025 08:04 Ответить
 
 