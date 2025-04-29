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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня между Украиной и РФ, как минимум, на 30 дней, - Келлог

Келлог: Трамп хочет полного прекращения огня в Украине как минимум на 30 дней.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что американский президент выступает за длительное всеобъемлющее перемирие между РФ и Украиной "на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре" с возможностью продления.

"Президент Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня минимум на 30 дней, а потом мы сможем его продлить... Если посмотреть на все, украинцы к этому готовы. Теперь очередь за россиянами, за Путиным. У нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. Думаю, мы близки к этому", - добавил он.

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Келлог, комментируя прогресс по "мирным переговорам" в последние дни, выразил уверенность, что США "в довольно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".

"А трехдневное перемирие - это абсурд", - заявил он, реагируя на предложенное Путиным прекращение огня 8-10 мая.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и, минимум, на 30 дней".

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Автор: 

Трамп Дональд (5320) Кит Келлог (123) война в Украине (3998) прекращения огня (166)


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Топ комментарии
+6
Хоче та не може! Таке трапляється у його віці!
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29.04.2025 18:58
+3
з цим побаханням - к Дєду Марозу, Тобто прийдеться почекати.
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29.04.2025 19:14
+2
путлєр не підтримує
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29.04.2025 18:58
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путлєр не підтримує
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29.04.2025 18:58 Ответить
Хоче та не може! Таке трапляється у його віці!
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29.04.2025 18:58 Ответить
"Хотіти" і "могти" - різні речі...
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29.04.2025 18:58 Ответить
Мабуть у путіна закінчуються ракети, хоче трохи назбирати
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29.04.2025 18:59 Ответить
Так отож! За 30 днів назбирає на три залпи по мінімум 100 штук.
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29.04.2025 19:15 Ответить
Трамп - рейдер. Він хоче на 30 днів припення вогню ЩОБ ВИДАВИТИ З УКРАЇНИ ДОГОВІР НА РІДКОЗЕМЕЛЬНІ БЕЗ ЗАБОВЯЗАНЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ.
а через 30 днів йому буде начхати на окупацію України, бо він получит договір з доходами на трильон
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29.04.2025 18:59 Ответить
нєнє.
30, якась тупа цифра.
24 або 100.
отак, нормально.
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29.04.2025 18:59 Ответить
Це добре. моль зараз почне пальці загинати
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29.04.2025 19:01 Ответить
"А триденне перемир'я - це абсурд", - заявив він Джерело: https://censor.net/ua/n3549494
А перемир'я на 30 днів це геніально.
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29.04.2025 19:02 Ответить
А які в рудого під@ра козирі, окрім мінєту на болоті?
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29.04.2025 19:04 Ответить
Какого нормального человека может интересовать чего хочет какой-то дегенерат?

Украинцы хотят полного и безоговорочного возврата всех наших земель, выплаты нанесённого

ущерба и наказания агрессора, вот что нас интересует!
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29.04.2025 19:05 Ответить
Як казав Брюс Лі -"Це дуже легко -
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29.04.2025 19:09 Ответить
хотіти"
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29.04.2025 19:10 Ответить
Заїпали американці вже своєю готовністю.
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29.04.2025 19:09 Ответить
з цим побаханням - к Дєду Марозу, Тобто прийдеться почекати.
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29.04.2025 19:14 Ответить
 
 