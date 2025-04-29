Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня между Украиной и РФ, как минимум, на 30 дней, - Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что американский президент выступает за длительное всеобъемлющее перемирие между РФ и Украиной "на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре" с возможностью продления.

"Президент Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня минимум на 30 дней, а потом мы сможем его продлить... Если посмотреть на все, украинцы к этому готовы. Теперь очередь за россиянами, за Путиным. У нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. Думаю, мы близки к этому", - добавил он.

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Келлог, комментируя прогресс по "мирным переговорам" в последние дни, выразил уверенность, что США "в довольно неплохом положении, когда речь идет об украинцах".

"А трехдневное перемирие - это абсурд", - заявил он, реагируя на предложенное Путиным прекращение огня 8-10 мая.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Владимир Зеленский впоследствии сказал: "Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и, минимум, на 30 дней".

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