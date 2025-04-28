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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие
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Путин объявил так называемое "перемирие" на День Победы

путін

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Об этом сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, объявленное Путиным перемирие будет действовать с 00.00 с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая, сообщил Кремль.

Также читайте: Враг использовал "пасхальное перемирие", чтобы подготовиться к массированному штурму на Лиманском направлении, - 66 ОМБр

В этот период Россия якобы готова полностью остановить боевые действия. Впрочем, как известно, "пасхальное перемирие" РФ неоднократно нарушала.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

Читайте также: РФ и Украина продолжали боевые действия во время "пасхального перемирия", - представитель генсека ООН Дюжаррик

Автор: 

День Победы (1212) путин владимир (31290) перемирие (1637)


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Топ комментарии
+41
А чого це падло командує коли ЗСУ стріляти, а коли - ні?
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28.04.2025 14:27
+28
ЯК ЗРУЧНО. Коли захотів - вдарив по Києву Сумам і Кривому рогу і сотнями вбитих, а коли йому треба - тишу, то будь-ласка перемиря. БЛ!!!!!!!

Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
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28.04.2025 14:29
+19
нема такого свята - 9 травня. але після заяв коняки можна "привітати"
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28.04.2025 14:28
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А чого це падло командує коли ЗСУ стріляти, а коли - ні?
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28.04.2025 14:27 Ответить
Воно просто безграмотне. Не знає що перемир'я може бути лише за згодою обох сторін. А те що воно оголошує називається одностороннім припиненням вогню.
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28.04.2025 14:56 Ответить
вообще оху...ло ху...ло
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28.04.2025 14:57 Ответить
До чого там ЗСУ ...?
Це він своїм заборонив воювати - наші можуть !
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28.04.2025 15:02 Ответить
Це сраний популізм!
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28.04.2025 14:27 Ответить
нема такого свята - 9 травня. але після заяв коняки можна "привітати"
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28.04.2025 14:28 Ответить
***** таке ділове
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28.04.2025 14:28 Ответить
Ребята давайте жить дружно - куйло.
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28.04.2025 14:29 Ответить
Хай оголошують. А ми будемо стріляти по них.
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28.04.2025 14:29 Ответить
ага, по Москві балістикою ракетами Ермак-1 та Ермак-2
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28.04.2025 14:32 Ответить
І довгими марафонами.
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28.04.2025 15:23 Ответить
ЯК ЗРУЧНО. Коли захотів - вдарив по Києву Сумам і Кривому рогу і сотнями вбитих, а коли йому треба - тишу, то будь-ласка перемиря. БЛ!!!!!!!

Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
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28.04.2025 14:29 Ответить
путін вчергове показав - трампу передусім - хто тут "володар війни і миру"
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28.04.2025 14:30 Ответить
Зараз Зеля йому радісно підхрюкне, тільки кацапи ні фіга його не будуть дотримуватися
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28.04.2025 14:30 Ответить
Минулого разу на перемірії Путін погодив це з нашим фельдмаршалом. (Ермак з дупи дістав супутникой телефон та Зелька в сортірі все порішав). Може вже така розмова відбулась і піаніст миє від лайна свої вуха. П.С. Ніколи раніше на 9 травня Зельман не запускав на Москву жодного паршивого дрона. Щоб Путін та його гості не потрапили під план "Ковьер".
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28.04.2025 14:31 Ответить
А ні рашиська істота якраз на победобесія має прилетіти на москву і ти маєш здохнути.
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28.04.2025 14:31 Ответить
В цей день обов'язково треба буде влаштувати масовий наліт дронів на Червого Кочку в центрі боліт щоб лиса ****** не розслаблялася
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28.04.2025 14:32 Ответить
Трамп аж знепритомнів. Від радощів. За свого "непоганого парня". Вор повинен сидіти в тюрмі, а вбивця лежати в могилі. Незалежно як і коли. Тільки так можна у світі досягти миру та спокою. І без ООН, рад безпек і інших мироУСПОКОІТЄЛЬНИХ "ліків".
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28.04.2025 14:32 Ответить
Ну навіщо відразу в могилу, хай ще трохи повисить
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28.04.2025 15:01 Ответить
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28.04.2025 15:09 Ответить
Тоді закон не працює. "По заслугам и награда!"
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28.04.2025 15:13 Ответить
Ну він там хай оголошує що хоче а у Нас вже запланований "вітальний салют" на червоній площі!
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28.04.2025 14:33 Ответить
Ніякого перемир'я на день побєдобєсія.
доста знущатися з України.
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28.04.2025 14:39 Ответить
Шо це ху*ня ' чур я в доміке'!!!
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28.04.2025 14:34 Ответить
от зе!гніда і попався!
невже накаже три доби припинити супротив?
про атаку москви вже не кажу!
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28.04.2025 14:36 Ответить
Гaндoн ботоксний за парад переживає, щоб наші не розпердолили
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28.04.2025 14:36 Ответить
Да навіщо йому за парад переживати, він за себе та валізу переживає. Ху...ло і є ху....ло
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28.04.2025 14:59 Ответить
Ну то як? Наважиться Зеля зіпсувати свято "пабедобєсія" на мацкві? Чи так і буде під дуду ***** танцювати?
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28.04.2025 14:37 Ответить
День Перемоги 8 Травня, а не 9-го. 9-го можна їбашити по красной площаді.
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28.04.2025 14:38 Ответить
Не просто можна, а треба і максимально потужно, щоб мало бункерному не здавалось!
Його вимоги до 30-денного перемир'я наглі і божевільні, по суті це вимога капітуляції.
Хай салют від ЗСУ відмітить день ... коли руцкі говорять, що можемо повторити...
Без внеска українців, без лендлізу... дісталися б вони до пабєды... угу...
Нвякої зшоди на забаганки пу! Нехай не мріє, что куди і коли захоче, туди і воротить. Ні! Не має так бути!
Слава ЗСУ!
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28.04.2025 14:47 Ответить
Який ще день перемохи, і над ким? Х***й тобі за обидві щоки. Московія повинна горіти і вибухати всі ці дні. А то виродки кацапські взяли хитру практику відбомбились по Україні, повбивали українських людей а потім швиденько перемир'я запросили щоб відповідь не прилетіла і щоб використати перемир'я для нової атаки
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28.04.2025 14:41 Ответить
там велике скупчення військових та військової техніки.
якщо на параді будуть зайчики та трамвайчики, як на Хрещатику в 19-му, тоді можна, а так розтрощити нахер "красную площу"
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28.04.2025 14:41 Ответить
Кацапи за цей час підтянуть резерви, перегрупуються, наведуть мости, накопичать ракет/дронів, безпроблемно побухають і в ніч з 11-го на 12-е ми отрумаємо масовану комбіновану ракетно-дронова атаку на Україну!
Та пішли вони в дупу!
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28.04.2025 14:43 Ответить
Хитрожопе гебняве падло! Бздить шо на день бобєдобєсія шось прилетить?
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28.04.2025 14:43 Ответить
Як же ця фашиська паскуда боїтся за свою погану шкуру ,коли тебе гадость вже прикончать ,а на победобесія саме час що б ворог відчув в москві що таке війна.На жаль наше недолуге керівництво погодится на пропозицію варвара ,кожен день ворог свідомо убиває десятки мирних жителів.
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28.04.2025 14:46 Ответить
Будемо сподіватися, що не погодиться Зе на хотєлки кремленів. Дуже сподіваємось...
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28.04.2025 14:50 Ответить
Моя перписка з комроти 21.04.25 (р-н Торецька)

- День добрий! Як справи ? "Пєрєміріє" було?

- Доброго дня! Більш менш, артилерії було менше, кабів та рсзв не було. Але за цей час підтягували резерви...
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28.04.2025 14:48 Ответить
До дупи! Наші вимоги - звільнення території, репарації і розброєння рашки. Тоді будемо вивчати..
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28.04.2025 14:51 Ответить
Ну ясна ж річ. А то зенітники набухаються і пропустять щось. От буде незручно перед Буркіна Фасо...
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28.04.2025 14:51 Ответить
Барін *****. Ссить що по красної площаді прилетить. Не сси, дід, зеленський свого не абідіт
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28.04.2025 14:51 Ответить
Треба провести салют по кацапії на скільки можливо і щоб було дійсно со сльозами на очахщоб вони повилазили... .
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28.04.2025 14:52 Ответить
Просьба к славным ЗСУ, организовать кацапам "праздничное" пекельное салютование. Если что-скажем что ошиблись. Трамп поймет.
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28.04.2025 14:54 Ответить
Гарна нагода прорідити кацапськи резерви.
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28.04.2025 14:54 Ответить
Ху...ло обосрался, гостей наприглашав, тому самому потрібно буде бути присутнім, і буде дуже соромно користуватися валізою прямо на трибуні. Але для нас 9 травня вже не свято, тому перемир'я закінчитися 8 травня
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28.04.2025 14:54 Ответить
Зеля дожен это "перемирие" отменить, ибо один хрен его не будет!
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28.04.2025 14:55 Ответить
***** сциться що прилетять дрони на день можемпафтарить?
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28.04.2025 14:55 Ответить
ПОТУЖНОГО УДАРУ по МАВЗОЛЕЮ на 9 травня!!!
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28.04.2025 14:59 Ответить
пам'ятник йому за це... й вінок...
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28.04.2025 15:00 Ответить
Зє-йло зараз щось має прогундосити, типу "Україна паддєржіваєт, нада заглянуть в глаза ..."
Й.O.Б.AHuй клован...
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28.04.2025 15:04 Ответить
Не дай, боже, Віслюк зарефлексує і почне меншовартісно вібрувати на цю совково-окупаційну ×ерню. Хай краще готує касетний святковий салют по червоній площі.
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28.04.2025 15:08 Ответить
Засцав, що ЗСУ по кримблю влупить...
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28.04.2025 15:09 Ответить
Все ще простіше. Якщо воно злякалося, то це перемир'я об'явив б 7 травня. Яка йому різниця, зараз чи сьомого, вірно, ніякої. Окрім зіграти на випередження з нашим лідером. Так було у кожного по одному перемир'ю,а так у пуйла вже два, у нас нуль. Пуйло знов нашего лідора переграв.
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28.04.2025 15:22 Ответить
Перемир'я не оголошують одностороннє а просять згоду...
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28.04.2025 15:09 Ответить
Парад на 9 мая "законная цель для ЗСУ".
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28.04.2025 15:09 Ответить
Пошліть його нахер, нехер нас дресувати на 9 число. Або нехай підтримують перемир'я на Покрову, День Народження Бандери, і так далі.
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28.04.2025 15:10 Ответить
пішов нхй...
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28.04.2025 15:15 Ответить
Хрена тобі, кацапюра вонюча, по всій мордяці!🇺🇦
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28.04.2025 15:15 Ответить
Яке перемиря. Будем бить по Красній площі. Сі та решта гастєй попереджені.
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28.04.2025 15:15 Ответить
Кацапи під час перемир'я займаються розмінуванням та підтягують логістику з резервами на передову, а потім шалені атаки. Вестись на такі пропозиції повна дурня, перемир'я має бути постійне або ніяк.
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28.04.2025 15:23 Ответить
Чому у тексті "день перемоги" написано з великих літер?

Українська Повстанська Армія продовжувала збройну боротьбу до 1960-го року, якщо не помиляюся. А концентраційні табори німців працювали до 1953-го, вже знаходячись під совєцьким управлінням.
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28.04.2025 15:24 Ответить
ніхто бити по параду не буде.
бо путін на великдень не бив дронами та ракетами.
позаяк трампу сказали що Україна визнала що путін не бив дронами та ракетами на великдень а зеленський останнім часом дуже в рота трампу заглядує, тож по параду наші не битимуть.
щоб нє ***********.
даремно.
один удар по параду це була б достойна відповідь а не підрив якогось там чмошника в росії біля під'їзду
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28.04.2025 15:40 Ответить
...просто плюгаве сцикло хоче, аж пищить, комфортно і сухо (бо спецчумадан вже переповнений смердючими наслідками ********* "оптимізма") відсвяткувати приватизоване ідіотське побєдобєсіє 9 Трупня без "гойди!" з українського боку...
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28.04.2025 15:41 Ответить
 
 