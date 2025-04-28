Путин объявил так называемое "перемирие" на День Победы

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Об этом сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, объявленное Путиным перемирие будет действовать с 00.00 с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая, сообщил Кремль.

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В этот период Россия якобы готова полностью остановить боевые действия. Впрочем, как известно, "пасхальное перемирие" РФ неоднократно нарушала.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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