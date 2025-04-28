Путин объявил так называемое "перемирие" на День Победы
Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Об этом сообщили в Кремле, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, объявленное Путиным перемирие будет действовать с 00.00 с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая, сообщил Кремль.
В этот период Россия якобы готова полностью остановить боевые действия. Впрочем, как известно, "пасхальное перемирие" РФ неоднократно нарушала.
Объявление Путиным "пасхального перемирия"
Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.
Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.
20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.
Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.
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Це він своїм заборонив воювати - наші можуть !
Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
доста знущатися з України.
невже накаже три доби припинити супротив?
про атаку москви вже не кажу!
Його вимоги до 30-денного перемир'я наглі і божевільні, по суті це вимога капітуляції.
Хай салют від ЗСУ відмітить день ... коли руцкі говорять, що можемо повторити...
Без внеска українців, без лендлізу... дісталися б вони до пабєды... угу...
Нвякої зшоди на забаганки пу! Нехай не мріє, что куди і коли захоче, туди і воротить. Ні! Не має так бути!
Слава ЗСУ!
якщо на параді будуть зайчики та трамвайчики, як на Хрещатику в 19-му, тоді можна, а так розтрощити нахер "красную площу"
Та пішли вони в дупу!
- День добрий! Як справи ? "Пєрєміріє" було?
- Доброго дня! Більш менш, артилерії було менше, кабів та рсзв не було. Але за цей час підтягували резерви...
Й.O.Б.AHuй клован...
Українська Повстанська Армія продовжувала збройну боротьбу до 1960-го року, якщо не помиляюся. А концентраційні табори німців працювали до 1953-го, вже знаходячись під совєцьким управлінням.
бо путін на великдень не бив дронами та ракетами.
позаяк трампу сказали що Україна визнала що путін не бив дронами та ракетами на великдень а зеленський останнім часом дуже в рота трампу заглядує, тож по параду наші не битимуть.
щоб нє ***********.
даремно.
один удар по параду це була б достойна відповідь а не підрив якогось там чмошника в росії біля під'їзду