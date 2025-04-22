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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие
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Враг использовал "пасхальное перемирие ", чтобы подготовиться к массированному штурму на Лиманском направлении, - 66-я ОМБр

ссср военный

В данное время оперативная ситуация на Лиманском направлении является сложной. Враг нарушал режим тишины в течение так называемого "пасхального перемирия", которое объявлял диктатор Владимир Путин, а после номинального окончания 21 апреля пошел в массированное наступление пехотой.

Об этом сообщила спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго Анастасия Блыщик в эфире"Суспільне.Новини", информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле больше вреда нам причинило это так называемое "перемирие", потому что, как только Путин объявил, что будет "затишье", за несколько часов наши позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу, противник применял и ударные БПЛА, а на один из механизированных батальонов они пошли штурмом пехоты", - заявила она.

В целом, по словам Блыщик, противник использовал это время для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

"Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением - это и РПГ, и пулеметы. Наша аэроразведка зафиксировала, как более 120 российских оккупантов за это время так называемого "пасхального перемирия" рассредоточились в посадках, в лесополосах, в разрушенных зданиях и блиндажах. И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончились так называемое "пасхальное перемирие", россияне пошли в массированное наступление пехотой", - резюмировала спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пасхальное перемирие" - это маркетинговая операция Путина, направленная на Трампа, - Барро

По данным Генштаба, всего за сутки 21 апреля на Лиманском направлении, в зоне ответственности 66-й бригады, произошло более 10 атак.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это - очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого перемирия в полосе ответственности 3-й ОШБр фактически не было, - Жорин

Автор: 

боевые действия (4053) перемирие (1635) 66 отдельная механизированная бригада (29)


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Топ комментарии
+10
Розкажіть це тим хто так любить переговори і перемир'я з рашистами. А краще тих падлюк в окопи на передок відправити. А тепер представте перемир'я чи мирний план на місяць чи рік. І як рашисти використають цей час для підготовки до великого наступу поки в нас тут будуть один одному чуби рвати на виборах за крісла і за перерозподіл грошових потоків
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22.04.2025 15:35
+9
Ну так скажуть "дякую" великому лідеру зе який видав заборону на ураження піхоти супротивника біля фронту.
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22.04.2025 15:33
+2
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22.04.2025 15:40
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Ну так скажуть "дякую" великому лідеру зе який видав заборону на ураження піхоти супротивника біля фронту.
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22.04.2025 15:33 Ответить
Розкажіть це тим хто так любить переговори і перемир'я з рашистами. А краще тих падлюк в окопи на передок відправити. А тепер представте перемир'я чи мирний план на місяць чи рік. І як рашисти використають цей час для підготовки до великого наступу поки в нас тут будуть один одному чуби рвати на виборах за крісла і за перерозподіл грошових потоків
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22.04.2025 15:35 Ответить
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22.04.2025 15:40 Ответить
А що зробили ми? Зашкодило?( Амневарто піддаватися на пізд@ш.
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22.04.2025 15:44 Ответить
А що ми могли зробити. Ти читати вмієш чи ні? По перше рашисти готувались до цього перемир'я а ми взнали про це за пів години до нього. Бо Зеля вирішив грати по правилам і крапленим картам ****@ щоб показати як він хоче миру. По друге рашисти перед самим так званим перемир'ям накрили наші позиції артвогнем і кабами. Так що нашим оставалося тільки відкопуватись і витрушувати землю з вух.
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22.04.2025 15:59 Ответить
Читати вмію.Крім того ще й розумію та аналізую прочитане.Очевидно було,що Зе ну просто вчепився за ідею пєрєстать стрєлять,й це безсоромно не приховував,розуміючи,а може ні,що лох буде він.
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22.04.2025 16:40 Ответить
а ми?
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22.04.2025 15:47 Ответить
Ще одна хитра фішка кацапського перемир'я те що на одній ділянці фронту оказується може бути перемир'я а на іншій де кацапам потрібно вони йдуть в наступ. Тобто кацапи не боячись що ЗСУ підуть в наступ можуть забирати війська з однієї частини фронту і концентрувати на іншій. Наші ж як сліпі котята не знають звідки ждати удару рашистів. Тобто це не перемир'я а тир де ЗСУ виступають в якості мішеней а рашисти вибирають яка мішень ім подобається більше
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22.04.2025 15:53 Ответить
Так, за цілу добу перемир'я, яке полягало лише в тому, що по Україні не летіли шахеди вночі - ворог підготувався, а до цього ніяк не міг підготуватись.
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22.04.2025 16:00 Ответить
А хто вам заважав палити русню під час "перемир'я"? Тепер чого жалітися, тре було нищити
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22.04.2025 16:11 Ответить
На 11 рік війни вже можна зробити певні висновки з т.зв. "пермірій", тим більше, що ху..ло оголосило його в односторонньому порядку. Тож командири підрозділів, задля уникнення ускладнень на фронті мають знищувати цю погань, як тільки вона підставилась під удар, навіть під загрозою дисциплінарних стягнень. "Бачиш - ****!!!" - це гасло, проголошене ще 13,04 2014 року має бути девізом усіх підрозділів.
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22.04.2025 18:12 Ответить
 
 