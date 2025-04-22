Враг использовал "пасхальное перемирие ", чтобы подготовиться к массированному штурму на Лиманском направлении, - 66-я ОМБр

В данное время оперативная ситуация на Лиманском направлении является сложной. Враг нарушал режим тишины в течение так называемого "пасхального перемирия", которое объявлял диктатор Владимир Путин, а после номинального окончания 21 апреля пошел в массированное наступление пехотой.

Об этом сообщила спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго Анастасия Блыщик в эфире"Суспільне.Новини", информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле больше вреда нам причинило это так называемое "перемирие", потому что, как только Путин объявил, что будет "затишье", за несколько часов наши позиции подверглись массированному артиллерийскому обстрелу, противник применял и ударные БПЛА, а на один из механизированных батальонов они пошли штурмом пехоты", - заявила она.

В целом, по словам Блыщик, противник использовал это время для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

"Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением - это и РПГ, и пулеметы. Наша аэроразведка зафиксировала, как более 120 российских оккупантов за это время так называемого "пасхального перемирия" рассредоточились в посадках, в лесополосах, в разрушенных зданиях и блиндажах. И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончились так называемое "пасхальное перемирие", россияне пошли в массированное наступление пехотой", - резюмировала спикер.

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По данным Генштаба, всего за сутки 21 апреля на Лиманском направлении, в зоне ответственности 66-й бригады, произошло более 10 атак.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это - очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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