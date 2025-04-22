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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие Пасхальное перемирие
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"Пасхальное перемирие" - это маркетинговая операция Путина, направленная на Трампа, - Барро

Во Франции назвали цель пасхального перемирия, объявленного Россией

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает объявление "пасхального перемирия" диктатором Путиным "маркетинговой операцией", направленной за успокоение Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пасхальное перемирие, о котором он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпеливость и злость президента Трампа", - пояснил министр.

Читайте: Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

Читайте также: РФ и Украина продолжали боевые действия во время "пасхального перемирия", - представитель генсека ООН Дюжаррик

Автор: 

Пасха (377) путин владимир (31270) перемирие (1635) Барро Жан-Ноэль (22)


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Топ комментарии
+8
Два підстаркуватих уй'обка граються людськими життями...
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22.04.2025 11:14
+3
Так це було зрозуміло всім адекватним!
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22.04.2025 11:15
+3
И она удалась, судя по реакции из Вашингтона.
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22.04.2025 11:18
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Два підстаркуватих уй'обка граються людськими життями...
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22.04.2025 11:14 Ответить
Так це було зрозуміло всім адекватним!
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22.04.2025 11:15 Ответить
Пропоную Зеленському теж зробити маркетинговий хід:
8 травня околосити повітряне перемир'я до 0:00 наступного дня. А 9 травня в'***** по червоній площі під час параду.
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22.04.2025 11:16 Ответить
По параду удар буде з вірогідністю 95%... Люди бають...
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22.04.2025 11:20 Ответить
Параду скоріше за все не буде. Його ж вже три роки не проводять (якшо я не помиляюся).
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22.04.2025 11:22 Ответить
Проводили. Відміняли тільки в прикордонних областях.
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22.04.2025 11:24 Ответить
Проводять. З одним 80-ти річним Т-34
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22.04.2025 11:30 Ответить
от як-би не було просроченого " янелоха" , цє могло -б ,бути можливо,а в цього , інші завдання ! До того , воно з мафією елдака , на великому гачку і вимушені підтвнцьовувати
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22.04.2025 11:25 Ответить
И она удалась, судя по реакции из Вашингтона.
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22.04.2025 11:18 Ответить
Замануха для Трампа
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22.04.2025 11:23 Ответить
Так зване "перемир'я" не виконувалося кацапами. І акцент слід робити на тому, що кацапська орда некерована, тому що не виконує накази свого гімнокомандувача - ху#ла.
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22.04.2025 11:27 Ответить
Ну так кулі Зеленський його не випередив і перший не оголосив?
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22.04.2025 11:30 Ответить
Взагалі-то русня веде новий тип війни - психологічний.
Оці всі показові удари по цивільним, порушення кордонів БПЛА і ракетами, літаками, нескінченна нахабна брехня - це щоб ввести у фрустрацію: ми на словах хорошіє, а на дєлє - плохіє, а ви нічєго нам сдєлать нє можєтє, і чтоби ви пєрєсталі фрустріровать на свойо бєссіліє, давайтє виполнять наші трєбованія.
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22.04.2025 11:31 Ответить
Так і є
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22.04.2025 11:31 Ответить
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

пушкін дональд трамп
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22.04.2025 11:33 Ответить
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22.04.2025 11:41 Ответить
Це був букет квітів для примхливої пані
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22.04.2025 12:17 Ответить
 
 