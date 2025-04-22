"Пасхальное перемирие" - это маркетинговая операция Путина, направленная на Трампа, - Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает объявление "пасхального перемирия" диктатором Путиным "маркетинговой операцией", направленной за успокоение Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пасхальное перемирие, о котором он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпеливость и злость президента Трампа", - пояснил министр.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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