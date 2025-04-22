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Новости Пасхальное перемирие
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Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters

Путин предлагает Украине прямые переговоры. Что известно

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между Киевом и Москвой. Речь идет об ударах по гражданской инфраструктуре друг друга.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя Зеленский не ответил прямо на предложение Путина, он отметил в своем ночном видеообращении, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня, которое бы прекратило удары по мирному населению.

Оба лидера сталкиваются с давлением со стороны Соединенных Штатов, которые угрожали отойти от своих мирных усилий, если не будет достигнут определенный прогресс", - пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Также читайте: "Пасхальное перемирие" Путина подрывает мирный план Трампа по Украине, - The Economist

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

Также читайте: Москве не хватило прошлого дня, чтобы ответить на предложение продлить хотя бы тишину в небе, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31270) россия (95546)


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Топ комментарии
+25
Знищення українських об'єктів енергетики не дало жодного результату, на який розраховувало пуйло. А ось удари дронами по нафтопереробних станціях на раші виявились дуже болючими. Саме тому хутін та його вашингтонський лакей намагаються зв'язати руки ЗСУ якимись, липовими домовленостями.
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22.04.2025 09:45
+16
Какая мєрзская авратітєльная ліцемєрная лживая крємльовска-мавзалєйная рожа...
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22.04.2025 09:46
+16
Куди сказали, туди й полетів.
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22.04.2025 09:48
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Правила форума Совет форумчан
путин ***** , пошло оно нах со своими предложениями...
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22.04.2025 09:40 Ответить
Ми вже давно знаємо його прєдложенія - все повинно бути на його умовах
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22.04.2025 12:07 Ответить
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22.04.2025 15:26 Ответить
А починалося все з "Київ за три дні" ...
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22.04.2025 16:00 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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22.04.2025 15:58 Ответить
цікаво в Другу Світову Гітлер та Сралін теж домовлялися: тут лупим, тут нє? як це вообше? Шось ******* ізначальним договорняком, де Зермаки виконують особливе завдання поставлене їм Патрушевим в Омані
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22.04.2025 09:43 Ответить
Нахрін він взагалі в той Оман полетів? Полетів би в Бангкок чи на Балі, якщо хотів відпочить. Чому саме Оман?
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22.04.2025 09:45 Ответить
Куди сказали, туди й полетів.
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22.04.2025 09:48 Ответить
Де Патрушев призначив свіданку туди і полетів
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22.04.2025 12:08 Ответить
Главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2020-01-06/u-zelenskogo-zayavili-o-esche-odnoy-vstreche-v-omane-i-pokazali-novyie-foto/184857 интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.

Об этом он написал в Facebook.

"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.

https://apostrophe.ua/news/politics/2020-01-06/jurnalist-ukazal-na-interesnyiy-moment-na-novom-foto-zelenskogo-v-omane/184862
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22.04.2025 12:11 Ответить
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22.04.2025 12:12 Ответить
Щоб зрадити !
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22.04.2025 12:29 Ответить
дык как раз Гитлер и Сталин - таки да. Польшу ж радостно поделили. это уже потом уже между собой что-то не поделили.
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22.04.2025 21:09 Ответить
Знищення українських об'єктів енергетики не дало жодного результату, на який розраховувало пуйло. А ось удари дронами по нафтопереробних станціях на раші виявились дуже болючими. Саме тому хутін та його вашингтонський лакей намагаються зв'язати руки ЗСУ якимись, липовими домовленостями.
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22.04.2025 09:45 Ответить
Уявімо, що все таки домовяться. Більше ніяких ракетних і дронових ударів по тилу. Лишається тільки м'ясорубка на ЛБЗ, безовсяких перспектив на перемогу, бо кацапів банально більше. А потім тебе заскочує кмітливий ТЦКун на вулиці і посилає в цю договорну м'ясорубку. Дивно це все, не так лі? І не треба ніяких ракетних програм, економіка раші не стагнує, підтягуюють найобників із інших держав замість Ваньок. А потім на Цензорі постять статтю про якусь кобіту, яка не розуміє як ухилянти вже 3й рік з квартири не вилазять
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22.04.2025 09:49 Ответить
Простих відповідей та рішень цієї ситуації не існує. Треба було нормально на вибори ходити в 19-му і голосувати за того, хто знав як стримати "східного монстра" дипломатичними методами.
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22.04.2025 09:58 Ответить
Не будь дурачком, страной всегда мафия и казнокрады правили, кого там не выбирай все были ставленники ахметки и других олигархов
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22.04.2025 11:32 Ответить
При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%
Різницю відчуваєш?
Арифметику вчив?
То не прикидуйся ти дурачком
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22.04.2025 12:16 Ответить
А результат який?

При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%.

До війни треба було готуватись, а не до шашличків.
Ще нам повідай, що ЗЄ робив у Омані.
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22.04.2025 12:40 Ответить
так при пеце готовили укрепления.сетку рабицу натянули на цать миллиардов
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22.04.2025 21:55 Ответить
То все зрозуміло: "Ані фсє адінакавиє" → "Какая разніца" → "Хоть паржом"…
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22.04.2025 22:52 Ответить
Схоже ,ви дуже далекі від реалій нашої енергетики, раз пишете таку дурню. Електростанції розбиті вщент, розподільчі підстанції - по більшості з них і стріляти не треба, достатньо біля них голосно пукнути ( як казав мій знайомий інженер одного з обленерго). Вся енергетика тримається лиш на працюючих реакторах АЕС, маневрові потужності втрачені практично. Відновлення інтенсивних обстрілів може просто покласти всю енергосистему. А удари по НПЗ чи нафтобазах раші підвищили ціну на пальне на кілька відсотків - неприємно, але переживуть, бо багато потужностей поза межами нашого ураження
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22.04.2025 13:25 Ответить
Какая мєрзская авратітєльная ліцемєрная лживая крємльовска-мавзалєйная рожа...
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22.04.2025 09:46 Ответить
Тільки члена в роті не хватає а може два і буде соловей- розбійник кацапський народний херой казок.
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23.04.2025 07:34 Ответить
Ніяких переговорів з терористами!
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22.04.2025 09:47 Ответить
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22.04.2025 15:30 Ответить
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 йдетьсяна сайті глави держави.
4 жовтня 2022, 11:28
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22.04.2025 09:50 Ответить
Єрмаку можна, у нього батько ФСБшник
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22.04.2025 09:52 Ответить
трамп анонсував бажання України відписати засранцям 20 % території
тому ***** вже готується зустрітись і поставити підписи
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22.04.2025 09:57 Ответить
Трамп може анонсувати і політ на Марс.
Але підпис буде ставити ЗЄєєєєєєєє, улюбленець 73%
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22.04.2025 12:18 Ответить
а решту 80% забрати собі через угоду про корисні копалини...
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22.04.2025 13:26 Ответить
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22.04.2025 09:57 Ответить
І що цей кривавий терорист убивця сотень тисяч українців може запропонувати ? це капітуляція України на умовах москви ,нічого не змінилося ,лише одного ця мерзота добиваєтся вивести рашиський режим з ізоляції і зняття санкцій.
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22.04.2025 10:00 Ответить
Интересно, что сделает дебил если его пригласят на шару в кабак с девочками...
Стрелять москали по-прежнему будут с той же периодичностью и всегдая удар по детскому садику тем, что сержант Петренко курил возле калитки детского сада. Только не упомянут, что он привел туда утром свою дочку.
А вот каждый удар по российским НПЗ или пороховым заводам будет тут же освещаться как варварство укронациков, которые подло нарушили соглашение и довели до поноса сторожа склада ракетного топлива.
Кому-то еще интересно, что сделает дебил! Как обычно, утром, с больной головой и мокрой жопой заплатит и за кабак, и за девочек и за активных гомосеков-проститутов, которых для него ночью вызвали...
НО видосик будет про перемоги великого...
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22.04.2025 10:05 Ответить
Якщо зе погодиться то це використає трамп для того щоб залишити нас на одинці з рашкою.А потім і європа так зробить
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22.04.2025 10:09 Ответить
Що скаже єрмак з тим ЗЄ і погодиться
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22.04.2025 12:20 Ответить
Не так-що єрмак напише те й зе озвучить і підпише
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22.04.2025 12:25 Ответить
пуйло сцить що на 9 травня будуть бомбити його парад, і йому як сциклу треба буде зйобуватись під час повітряної тривоги.
Тому до 9 травня йому вкрай необхідне повітряне перемир'я.

У мене є ідея для Зеленського: в якості акту доброї волі на честь закінчення перемогою 2ї світової війни - 8 травня зробити повітняне перемир'я (як ***** на Великодень), а в 0:00 9 травня почати їбати Мацкву ( бо 9 травня для цивілізованиго всіту не свято, це сута сталінсько-радянська дата підписанн сталіна з Німетчиною акту капітуляції).
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22.04.2025 10:15 Ответить
Хто в Україні підтримає путінський парад до 9 травня -
рахувати зрадниками та колаборантами!
Поліції та СБУ вжити заходів щодо таких!
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22.04.2025 10:24 Ответить
Можу навіть навести список - це пів верховної ради і брат царя їрмака на додачу
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22.04.2025 11:25 Ответить
Та пішов ти напуй!
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22.04.2025 10:22 Ответить
Скільки часу вже наші розпіарені дрони не використовуються? Всі оті "паляниці", "пекла", "барси"?
І скільки їх виготовлено за цей час?
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22.04.2025 10:29 Ответить
Телемарафон не дивишся, чи шо? Там все використовується, і навіть лазирна зброя
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22.04.2025 10:43 Ответить
ЛазИрна може й використовується.
На все інше не вистачає коштів, все йде на марахвони, та суддів-інвалідів
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22.04.2025 12:22 Ответить
Схоже Санич таки пєрєсунєт нємножко граніцу і завершить операцію "Зробимо їх разом"
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22.04.2025 10:37 Ответить
Егеж сосанич, ще той креативщик
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22.04.2025 11:19 Ответить
ПНХ Ху йло. Переговори твої з кобзоном будуть виродок фашистський
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22.04.2025 10:42 Ответить
***** провело серію терактів вбивши сотні мирних мешканців і дітей а тепер вимагає поговорити про плюшки які йому за це дадуть. Якщо хтось піде на переговори з дітовбивцею то буде являтись його співучасником.
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22.04.2025 10:45 Ответить
Невірю ні в які домовленості із рюзкіми свинями
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22.04.2025 10:51 Ответить
А Єрмак думає інакше і ЗЄ виконає його наказ

ЄРМАК:
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент
поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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22.04.2025 12:25 Ответить
Одна-єдина конструктивна пропозиція і побажання: щоби він здох пуйло!
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22.04.2025 11:00 Ответить
Воно може й здохне, але там вже вся держава з промитими мізками.
Усі пуйли
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22.04.2025 12:26 Ответить
***** хочет переговоры?! То нужно что-то дать по земле нелегитимному президенту!
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22.04.2025 11:00 Ответить
най чорт кремлядські домовляєть з чортями у пеклі
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22.04.2025 11:20 Ответить
на ті перемовини Зеля повинен взяти півкіло полонію.
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22.04.2025 11:22 Ответить
Пропонує повторно здійснити заповітну мрію найвеличнішого - заглянути в очі (сраку)?
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22.04.2025 11:23 Ответить
що це ***** заскиглило? Напевне добряче таки ми роз'ї*бали його інфраструктуру та аеродроми..
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22.04.2025 11:24 Ответить
Хай йде нах*й!
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22.04.2025 11:27 Ответить
давай бенин, Оманский Нарик не стреляем по нпз, по Крымскому мосту, по ж.д дорогам соединяющие Мариуполь с помойкой, морское "перемирие" пусть выведут корабли с калибрами, отведи войска как в 20 году и т.д с этой малоПИД,,,роской Мразью Украине ни чего не светит...
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22.04.2025 11:57 Ответить
<******* - сцикло.
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22.04.2025 12:02 Ответить
Захотів особисто,від Найвеличнійшого, почути про "план Перемоги"...
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22.04.2025 12:09 Ответить
Та шо там план, він йому покаже Хвормулу миру!
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22.04.2025 12:28 Ответить
знову ***** *******
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22.04.2025 12:13 Ответить
А в нас гундосік щодня гундить
Дуже хочуть зустрітися "посередині"
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22.04.2025 12:29 Ответить
пошёл он на *** вместе со своими переговорами!пусть убирает своих ********* со священной Украинской земли,******* ******!
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22.04.2025 12:18 Ответить
ответ Украинцев *****
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22.04.2025 12:22 Ответить
Таке враження, що зелене непорозуміння знов намагається побачити мир в очах пуйла.
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22.04.2025 12:27 Ответить
Путлер не бажає гауляйтера в Україні.
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22.04.2025 12:32 Ответить
Це Путлер бажає нейтралізувати Тауруси.
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22.04.2025 12:30 Ответить
Путин понимает, что войну надо закончить - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

Прямая речь:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240122/
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22.04.2025 12:33 Ответить
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22.04.2025 12:41 Ответить
одобрил захват половины Украины - и войну можно оканчивать, по зеленскому в сговоре с путиным, они увидели это в глазах друг друга
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22.04.2025 12:54 Ответить
Вова, если кажется, ерестится надо. Ты увидел мир в глазах сатаны
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22.04.2025 12:35 Ответить
Кролик подивися в очі удаву і подумав що за мить його повністю зpoзуміють
Думка в маленькій кролячій голові помістилася не вся, тому крапку довелося ставити удаву.
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22.04.2025 12:36 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=e2GxaJPQXno Обманутый россиянин: Путин - х***ло... Путин - х***ло... А ВОТ И ТЕПЛЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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22.04.2025 12:49 Ответить
Це означає що ермак,умеров на недавніх переговорах погодились з умовами,а от з якими Українці дізнаються пізніше,і думка Українців зовсім нікого не цікавить,ні пукіна,ні трампа,ні зеленського.Можете скількі завгодно посилати пукіна слід за кораблем,називати як завгодно,ржати та поливати брудом трампа,поливати лайном один одного в коментах,але це не дасть нічого,думку Українців ніхто питати не буде,бо ригозеленим похер що на людей,що на іх думку,що на Україну.
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22.04.2025 12:53 Ответить
Вашу думку за потреби швидко підкоригують, бо дурнями дуже легко управляти. Вам баранам хоч кіл на голові теши ви не зрозумієте що перемоги не буде коли фронт стабільно рухається на захід а не на схід. Боюся що вам прийдеться пояснювати що таке схід і захід, але думаю це все безнадійно.
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23.04.2025 02:13 Ответить
для зелених не існує поняття Україна, для них це просто теріторія, за рахунок якої вони "харчуються"
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22.04.2025 13:06 Ответить
Пиндосы попросили, мол, у нас не получается, может ты личинка сможешь их убедить сдать 20% территории.
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22.04.2025 14:01 Ответить
С чего бы это? Все время отказывался это даже слушать от других, а тут сам...
Что, понос напал и драпать некуда?
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22.04.2025 16:19 Ответить
никаких договорённостей. драть калёной палкой эту плешиваю собаку, пока не очамреет
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22.04.2025 18:08 Ответить
Боится, падла. что на 9 мая может ему прямо в мавзолей прилететь и по его сраному параду. Тогда его свои там же торжественно и захоронят.
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22.04.2025 23:08 Ответить
З терористами перемовин не ведуть...
Їх знищують...
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23.04.2025 04:22 Ответить
 
 