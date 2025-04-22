Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между Киевом и Москвой. Речь идет об ударах по гражданской инфраструктуре друг друга.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя Зеленский не ответил прямо на предложение Путина, он отметил в своем ночном видеообращении, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня, которое бы прекратило удары по мирному населению.

Оба лидера сталкиваются с давлением со стороны Соединенных Штатов, которые угрожали отойти от своих мирных усилий, если не будет достигнут определенный прогресс", - пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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