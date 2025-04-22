Путин впервые предложил двусторонние переговоры РФ и Украины, - Reuters
Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между Киевом и Москвой. Речь идет об ударах по гражданской инфраструктуре друг друга.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя Зеленский не ответил прямо на предложение Путина, он отметил в своем ночном видеообращении, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня, которое бы прекратило удары по мирному населению.
Оба лидера сталкиваются с давлением со стороны Соединенных Штатов, которые угрожали отойти от своих мирных усилий, если не будет достигнут определенный прогресс", - пишет издание.
Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".
Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
Объявление Путиным "пасхального перемирия"
Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.
Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.
20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.
Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.
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Об этом он написал в Facebook.
"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.
https://apostrophe.ua/news/politics/2020-01-06/jurnalist-ukazal-na-interesnyiy-moment-na-novom-foto-zelenskogo-v-omane/184862
Різницю відчуваєш?
Арифметику вчив?
То не прикидуйся ти дурачком
При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%.
До війни треба було готуватись, а не до шашличків.
Ще нам повідай, що ЗЄ робив у Омані.
4 жовтня 2022, 11:28
тому ***** вже готується зустрітись і поставити підписи
Але підпис буде ставити ЗЄєєєєєєєє, улюбленець 73%
Стрелять москали по-прежнему будут с той же периодичностью и всегдая удар по детскому садику тем, что сержант Петренко курил возле калитки детского сада. Только не упомянут, что он привел туда утром свою дочку.
А вот каждый удар по российским НПЗ или пороховым заводам будет тут же освещаться как варварство укронациков, которые подло нарушили соглашение и довели до поноса сторожа склада ракетного топлива.
Кому-то еще интересно, что сделает дебил! Как обычно, утром, с больной головой и мокрой жопой заплатит и за кабак, и за девочек и за активных гомосеков-проститутов, которых для него ночью вызвали...
НО видосик будет про перемоги великого...
Тому до 9 травня йому вкрай необхідне повітряне перемир'я.
У мене є ідея для Зеленського: в якості акту доброї волі на честь закінчення перемогою 2ї світової війни - 8 травня зробити повітняне перемир'я (як ***** на Великодень), а в 0:00 9 травня почати їбати Мацкву ( бо 9 травня для цивілізованиго всіту не свято, це сута сталінсько-радянська дата підписанн сталіна з Німетчиною акту капітуляції).
рахувати зрадниками та колаборантами!
Поліції та СБУ вжити заходів щодо таких!
І скільки їх виготовлено за цей час?
На все інше не вистачає коштів, все йде на марахвони, та суддів-інвалідів
ЄРМАК:
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент
поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Усі пуйли
Дуже хочуть зустрітися "посередині"
Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".
Прямая речь:
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240122/
Думка в маленькій кролячій голові помістилася не вся, тому крапку довелося ставити удаву.
Что, понос напал и драпать некуда?
Їх знищують...