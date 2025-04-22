Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters
Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між Києвом та Москвою. Йдеться про удари по цивільній інфраструктурі одне одного.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча Зеленський не відповів прямо на пропозицію Путіна, він наголосив у своєму нічному відеозверненні, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню, яке б припинило удари по мирному населенню.
Обидва лідери стикаються з тиском з боку Сполучених Штатів, які погрожували відійти від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто певного прогресу", - пише видання.
Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".
Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"
Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.
Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.
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Об этом он написал в Facebook.
"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.
https://apostrophe.ua/news/politics/2020-01-06/jurnalist-ukazal-na-interesnyiy-moment-na-novom-foto-zelenskogo-v-omane/184862
Різницю відчуваєш?
Арифметику вчив?
То не прикидуйся ти дурачком
При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%.
До війни треба було готуватись, а не до шашличків.
Ще нам повідай, що ЗЄ робив у Омані.
4 жовтня 2022, 11:28
тому ***** вже готується зустрітись і поставити підписи
Але підпис буде ставити ЗЄєєєєєєєє, улюбленець 73%
Стрелять москали по-прежнему будут с той же периодичностью и всегдая удар по детскому садику тем, что сержант Петренко курил возле калитки детского сада. Только не упомянут, что он привел туда утром свою дочку.
А вот каждый удар по российским НПЗ или пороховым заводам будет тут же освещаться как варварство укронациков, которые подло нарушили соглашение и довели до поноса сторожа склада ракетного топлива.
Кому-то еще интересно, что сделает дебил! Как обычно, утром, с больной головой и мокрой жопой заплатит и за кабак, и за девочек и за активных гомосеков-проститутов, которых для него ночью вызвали...
НО видосик будет про перемоги великого...
Тому до 9 травня йому вкрай необхідне повітряне перемир'я.
У мене є ідея для Зеленського: в якості акту доброї волі на честь закінчення перемогою 2ї світової війни - 8 травня зробити повітняне перемир'я (як ***** на Великодень), а в 0:00 9 травня почати їбати Мацкву ( бо 9 травня для цивілізованиго всіту не свято, це сута сталінсько-радянська дата підписанн сталіна з Німетчиною акту капітуляції).
рахувати зрадниками та колаборантами!
Поліції та СБУ вжити заходів щодо таких!
І скільки їх виготовлено за цей час?
На все інше не вистачає коштів, все йде на марахвони, та суддів-інвалідів
ЄРМАК:
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент
поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Усі пуйли
Дуже хочуть зустрітися "посередині"
Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".
Прямая речь:
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240122/
Думка в маленькій кролячій голові помістилася не вся, тому крапку довелося ставити удаву.
Что, понос напал и драпать некуда?
Їх знищують...