Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters

Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між Києвом та Москвою. Йдеться про удари по цивільній інфраструктурі одне одного.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча Зеленський не відповів прямо на пропозицію Путіна, він наголосив у своєму нічному відеозверненні, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню, яке б припинило удари по мирному населенню.

Обидва лідери стикаються з тиском з боку Сполучених Штатів, які погрожували відійти від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто певного прогресу", - пише видання.

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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