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Новини Великоднє перемир’я
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Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters

Путін пропонує Україні прямі переговори. Що відомо

Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між Києвом та Москвою. Йдеться про удари по цивільній інфраструктурі одне одного.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча Зеленський не відповів прямо на пропозицію Путіна, він наголосив у своєму нічному відеозверненні, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню, яке б припинило удари по мирному населенню.

Обидва лідери стикаються з тиском з боку Сполучених Штатів, які погрожували відійти від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто певного прогресу", - пише видання.

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Читайте: РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

Також читайте: Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"

Автор: 

путін володимир (23821) росія (65191)


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Топ коментарі
+25
Знищення українських об'єктів енергетики не дало жодного результату, на який розраховувало пуйло. А ось удари дронами по нафтопереробних станціях на раші виявились дуже болючими. Саме тому хутін та його вашингтонський лакей намагаються зв'язати руки ЗСУ якимись, липовими домовленостями.
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22.04.2025 09:45
+16
Какая мєрзская авратітєльная ліцемєрная лживая крємльовска-мавзалєйная рожа...
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22.04.2025 09:46
+16
Куди сказали, туди й полетів.
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22.04.2025 09:48
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путин ***** , пошло оно нах со своими предложениями...
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22.04.2025 09:40 Відповісти
Ми вже давно знаємо його прєдложенія - все повинно бути на його умовах
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22.04.2025 12:07 Відповісти
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22.04.2025 15:26 Відповісти
А починалося все з "Київ за три дні" ...
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22.04.2025 16:00 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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22.04.2025 15:58 Відповісти
цікаво в Другу Світову Гітлер та Сралін теж домовлялися: тут лупим, тут нє? як це вообше? Шось ******* ізначальним договорняком, де Зермаки виконують особливе завдання поставлене їм Патрушевим в Омані
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22.04.2025 09:43 Відповісти
Нахрін він взагалі в той Оман полетів? Полетів би в Бангкок чи на Балі, якщо хотів відпочить. Чому саме Оман?
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22.04.2025 09:45 Відповісти
Куди сказали, туди й полетів.
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22.04.2025 09:48 Відповісти
Де Патрушев призначив свіданку туди і полетів
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22.04.2025 12:08 Відповісти
Главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на https://apostrophe.ua/news/politics/foreign-policy/2020-01-06/u-zelenskogo-zayavili-o-esche-odnoy-vstreche-v-omane-i-pokazali-novyie-foto/184857 интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.

Об этом он написал в Facebook.

"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.

https://apostrophe.ua/news/politics/2020-01-06/jurnalist-ukazal-na-interesnyiy-moment-na-novom-foto-zelenskogo-v-omane/184862
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22.04.2025 12:11 Відповісти
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22.04.2025 12:12 Відповісти
Щоб зрадити !
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22.04.2025 12:29 Відповісти
дык как раз Гитлер и Сталин - таки да. Польшу ж радостно поделили. это уже потом уже между собой что-то не поделили.
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22.04.2025 21:09 Відповісти
Знищення українських об'єктів енергетики не дало жодного результату, на який розраховувало пуйло. А ось удари дронами по нафтопереробних станціях на раші виявились дуже болючими. Саме тому хутін та його вашингтонський лакей намагаються зв'язати руки ЗСУ якимись, липовими домовленостями.
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22.04.2025 09:45 Відповісти
Уявімо, що все таки домовяться. Більше ніяких ракетних і дронових ударів по тилу. Лишається тільки м'ясорубка на ЛБЗ, безовсяких перспектив на перемогу, бо кацапів банально більше. А потім тебе заскочує кмітливий ТЦКун на вулиці і посилає в цю договорну м'ясорубку. Дивно це все, не так лі? І не треба ніяких ракетних програм, економіка раші не стагнує, підтягуюють найобників із інших держав замість Ваньок. А потім на Цензорі постять статтю про якусь кобіту, яка не розуміє як ухилянти вже 3й рік з квартири не вилазять
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22.04.2025 09:49 Відповісти
Простих відповідей та рішень цієї ситуації не існує. Треба було нормально на вибори ходити в 19-му і голосувати за того, хто знав як стримати "східного монстра" дипломатичними методами.
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22.04.2025 09:58 Відповісти
Не будь дурачком, страной всегда мафия и казнокрады правили, кого там не выбирай все были ставленники ахметки и других олигархов
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22.04.2025 11:32 Відповісти
При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%
Різницю відчуваєш?
Арифметику вчив?
То не прикидуйся ти дурачком
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22.04.2025 12:16 Відповісти
А результат який?

При Пороху под оккупаціею було 6% территорії, при ЗЄ уже 27%.

До війни треба було готуватись, а не до шашличків.
Ще нам повідай, що ЗЄ робив у Омані.
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22.04.2025 12:40 Відповісти
так при пеце готовили укрепления.сетку рабицу натянули на цать миллиардов
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22.04.2025 21:55 Відповісти
То все зрозуміло: "Ані фсє адінакавиє" → "Какая разніца" → "Хоть паржом"…
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22.04.2025 22:52 Відповісти
Схоже ,ви дуже далекі від реалій нашої енергетики, раз пишете таку дурню. Електростанції розбиті вщент, розподільчі підстанції - по більшості з них і стріляти не треба, достатньо біля них голосно пукнути ( як казав мій знайомий інженер одного з обленерго). Вся енергетика тримається лиш на працюючих реакторах АЕС, маневрові потужності втрачені практично. Відновлення інтенсивних обстрілів може просто покласти всю енергосистему. А удари по НПЗ чи нафтобазах раші підвищили ціну на пальне на кілька відсотків - неприємно, але переживуть, бо багато потужностей поза межами нашого ураження
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22.04.2025 13:25 Відповісти
Какая мєрзская авратітєльная ліцемєрная лживая крємльовска-мавзалєйная рожа...
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22.04.2025 09:46 Відповісти
Тільки члена в роті не хватає а може два і буде соловей- розбійник кацапський народний херой казок.
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23.04.2025 07:34 Відповісти
Ніяких переговорів з терористами!
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22.04.2025 09:47 Відповісти
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22.04.2025 15:30 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 йдетьсяна сайті глави держави.
4 жовтня 2022, 11:28
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22.04.2025 09:50 Відповісти
Єрмаку можна, у нього батько ФСБшник
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22.04.2025 09:52 Відповісти
трамп анонсував бажання України відписати засранцям 20 % території
тому ***** вже готується зустрітись і поставити підписи
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22.04.2025 09:57 Відповісти
Трамп може анонсувати і політ на Марс.
Але підпис буде ставити ЗЄєєєєєєєє, улюбленець 73%
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22.04.2025 12:18 Відповісти
а решту 80% забрати собі через угоду про корисні копалини...
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22.04.2025 13:26 Відповісти
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22.04.2025 09:57 Відповісти
І що цей кривавий терорист убивця сотень тисяч українців може запропонувати ? це капітуляція України на умовах москви ,нічого не змінилося ,лише одного ця мерзота добиваєтся вивести рашиський режим з ізоляції і зняття санкцій.
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22.04.2025 10:00 Відповісти
Интересно, что сделает дебил если его пригласят на шару в кабак с девочками...
Стрелять москали по-прежнему будут с той же периодичностью и всегдая удар по детскому садику тем, что сержант Петренко курил возле калитки детского сада. Только не упомянут, что он привел туда утром свою дочку.
А вот каждый удар по российским НПЗ или пороховым заводам будет тут же освещаться как варварство укронациков, которые подло нарушили соглашение и довели до поноса сторожа склада ракетного топлива.
Кому-то еще интересно, что сделает дебил! Как обычно, утром, с больной головой и мокрой жопой заплатит и за кабак, и за девочек и за активных гомосеков-проститутов, которых для него ночью вызвали...
НО видосик будет про перемоги великого...
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22.04.2025 10:05 Відповісти
Якщо зе погодиться то це використає трамп для того щоб залишити нас на одинці з рашкою.А потім і європа так зробить
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22.04.2025 10:09 Відповісти
Що скаже єрмак з тим ЗЄ і погодиться
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22.04.2025 12:20 Відповісти
Не так-що єрмак напише те й зе озвучить і підпише
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22.04.2025 12:25 Відповісти
пуйло сцить що на 9 травня будуть бомбити його парад, і йому як сциклу треба буде зйобуватись під час повітряної тривоги.
Тому до 9 травня йому вкрай необхідне повітряне перемир'я.

У мене є ідея для Зеленського: в якості акту доброї волі на честь закінчення перемогою 2ї світової війни - 8 травня зробити повітняне перемир'я (як ***** на Великодень), а в 0:00 9 травня почати їбати Мацкву ( бо 9 травня для цивілізованиго всіту не свято, це сута сталінсько-радянська дата підписанн сталіна з Німетчиною акту капітуляції).
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22.04.2025 10:15 Відповісти
Хто в Україні підтримає путінський парад до 9 травня -
рахувати зрадниками та колаборантами!
Поліції та СБУ вжити заходів щодо таких!
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22.04.2025 10:24 Відповісти
Можу навіть навести список - це пів верховної ради і брат царя їрмака на додачу
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22.04.2025 11:25 Відповісти
Та пішов ти напуй!
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22.04.2025 10:22 Відповісти
Скільки часу вже наші розпіарені дрони не використовуються? Всі оті "паляниці", "пекла", "барси"?
І скільки їх виготовлено за цей час?
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22.04.2025 10:29 Відповісти
Телемарафон не дивишся, чи шо? Там все використовується, і навіть лазирна зброя
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22.04.2025 10:43 Відповісти
ЛазИрна може й використовується.
На все інше не вистачає коштів, все йде на марахвони, та суддів-інвалідів
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22.04.2025 12:22 Відповісти
Схоже Санич таки пєрєсунєт нємножко граніцу і завершить операцію "Зробимо їх разом"
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22.04.2025 10:37 Відповісти
Егеж сосанич, ще той креативщик
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22.04.2025 11:19 Відповісти
ПНХ Ху йло. Переговори твої з кобзоном будуть виродок фашистський
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22.04.2025 10:42 Відповісти
***** провело серію терактів вбивши сотні мирних мешканців і дітей а тепер вимагає поговорити про плюшки які йому за це дадуть. Якщо хтось піде на переговори з дітовбивцею то буде являтись його співучасником.
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22.04.2025 10:45 Відповісти
Невірю ні в які домовленості із рюзкіми свинями
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22.04.2025 10:51 Відповісти
А Єрмак думає інакше і ЗЄ виконає його наказ

ЄРМАК:
Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент
поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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22.04.2025 12:25 Відповісти
Одна-єдина конструктивна пропозиція і побажання: щоби він здох пуйло!
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22.04.2025 11:00 Відповісти
Воно може й здохне, але там вже вся держава з промитими мізками.
Усі пуйли
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22.04.2025 12:26 Відповісти
***** хочет переговоры?! То нужно что-то дать по земле нелегитимному президенту!
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22.04.2025 11:00 Відповісти
най чорт кремлядські домовляєть з чортями у пеклі
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22.04.2025 11:20 Відповісти
на ті перемовини Зеля повинен взяти півкіло полонію.
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22.04.2025 11:22 Відповісти
Пропонує повторно здійснити заповітну мрію найвеличнішого - заглянути в очі (сраку)?
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22.04.2025 11:23 Відповісти
що це ***** заскиглило? Напевне добряче таки ми роз'ї*бали його інфраструктуру та аеродроми..
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22.04.2025 11:24 Відповісти
Хай йде нах*й!
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22.04.2025 11:27 Відповісти
давай бенин, Оманский Нарик не стреляем по нпз, по Крымскому мосту, по ж.д дорогам соединяющие Мариуполь с помойкой, морское "перемирие" пусть выведут корабли с калибрами, отведи войска как в 20 году и т.д с этой малоПИД,,,роской Мразью Украине ни чего не светит...
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22.04.2025 11:57 Відповісти
<******* - сцикло.
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22.04.2025 12:02 Відповісти
Захотів особисто,від Найвеличнійшого, почути про "план Перемоги"...
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22.04.2025 12:09 Відповісти
Та шо там план, він йому покаже Хвормулу миру!
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22.04.2025 12:28 Відповісти
знову ***** *******
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22.04.2025 12:13 Відповісти
А в нас гундосік щодня гундить
Дуже хочуть зустрітися "посередині"
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22.04.2025 12:29 Відповісти
пошёл он на *** вместе со своими переговорами!пусть убирает своих ********* со священной Украинской земли,******* ******!
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22.04.2025 12:18 Відповісти
ответ Украинцев *****
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22.04.2025 12:22 Відповісти
Таке враження, що зелене непорозуміння знов намагається побачити мир в очах пуйла.
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22.04.2025 12:27 Відповісти
Путлер не бажає гауляйтера в Україні.
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22.04.2025 12:32 Відповісти
Це Путлер бажає нейтралізувати Тауруси.
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22.04.2025 12:30 Відповісти
Путин понимает, что войну надо закончить - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

Прямая речь:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/7240122/
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22.04.2025 12:33 Відповісти
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22.04.2025 12:41 Відповісти
одобрил захват половины Украины - и войну можно оканчивать, по зеленскому в сговоре с путиным, они увидели это в глазах друг друга
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22.04.2025 12:54 Відповісти
Вова, если кажется, ерестится надо. Ты увидел мир в глазах сатаны
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22.04.2025 12:35 Відповісти
Кролик подивися в очі удаву і подумав що за мить його повністю зpoзуміють
Думка в маленькій кролячій голові помістилася не вся, тому крапку довелося ставити удаву.
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22.04.2025 12:36 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=e2GxaJPQXno Обманутый россиянин: Путин - х***ло... Путин - х***ло... А ВОТ И ТЕПЛЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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22.04.2025 12:49 Відповісти
Це означає що ермак,умеров на недавніх переговорах погодились з умовами,а от з якими Українці дізнаються пізніше,і думка Українців зовсім нікого не цікавить,ні пукіна,ні трампа,ні зеленського.Можете скількі завгодно посилати пукіна слід за кораблем,називати як завгодно,ржати та поливати брудом трампа,поливати лайном один одного в коментах,але це не дасть нічого,думку Українців ніхто питати не буде,бо ригозеленим похер що на людей,що на іх думку,що на Україну.
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22.04.2025 12:53 Відповісти
Вашу думку за потреби швидко підкоригують, бо дурнями дуже легко управляти. Вам баранам хоч кіл на голові теши ви не зрозумієте що перемоги не буде коли фронт стабільно рухається на захід а не на схід. Боюся що вам прийдеться пояснювати що таке схід і захід, але думаю це все безнадійно.
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23.04.2025 02:13 Відповісти
для зелених не існує поняття Україна, для них це просто теріторія, за рахунок якої вони "харчуються"
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22.04.2025 13:06 Відповісти
Пиндосы попросили, мол, у нас не получается, может ты личинка сможешь их убедить сдать 20% территории.
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22.04.2025 14:01 Відповісти
С чего бы это? Все время отказывался это даже слушать от других, а тут сам...
Что, понос напал и драпать некуда?
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22.04.2025 16:19 Відповісти
никаких договорённостей. драть калёной палкой эту плешиваю собаку, пока не очамреет
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22.04.2025 18:08 Відповісти
Боится, падла. что на 9 мая может ему прямо в мавзолей прилететь и по его сраному параду. Тогда его свои там же торжественно и захоронят.
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22.04.2025 23:08 Відповісти
З терористами перемовин не ведуть...
Їх знищують...
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23.04.2025 04:22 Відповісти
 
 