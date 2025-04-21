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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг Удар по Сумах
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Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року, заявивши, що метою атаки була "відплата" за "злочини" українських військ у Курській області.

Його заяву цитує російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Путін визнав, що російська армія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні, однак виправдовує це тим, що будівлі нібито використовують українські військові.

"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури –– з цим треба розібратися. Наприклад, усім добре відомий удар наших ЗС РФ по конгрес-центру Сумського університету. Цивільний це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там відбувалося нагородження тих, хто вчинив злочини в Курській області –– і підрозділів ЗСУ, і націоналістів. Це ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які повинні були отримати заслужену відплату за скоєне в прикордонній області, зокрема Курській. Вони отримали відплату. Це було зроблено для того, щоб їх покарати", - спробував виправдатися кремлівський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Великоднє перемир’я" Путіна підриває мирний план Трампа щодо України, - The Economist

Путін також розповів, що нібито в одному з ангарів сільгосппідприємства в Одеській області, який атакувала російська армія, мали намір організувати виробництво та випробування нової ракетної системи.

Також очільник Кремля визнав російський удар по ресторану, не уточнивши дату та місце, але, імовірно, маючи на увазі балістичний удар по центру житлового мікрорайону в Кривому Розі 4 квітня, коли загинуло 20 людей, з яких 9 — діти.

За його словами, "люди, які заслуговують на найсерйозніше покарання", проводять у ресторанах "сходки, збори, наради, щось відзначають там, горілку п’ють".

Нагадаємо, раніше французький телеканал France 24 оприлюднив відео з камер спостереження в ресторані у Кривому Розі, у який 4 квітня влучила російська ракета "Іскандер". На кадрах видно, що в ресторані не було військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про пропозицію Зеленського не бити по цивільних об’єктах: Варто розібратися 

Удар балістикою по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Свідчення про перші хвилини після удару балістикою по Сумах 13 квітня можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ: Пасажир знищеного російським "іскандером" автобуса у Сумах: "Почав витягувати тих, хто подавав ознаки життя. Але передня третина буса була затрамбована нерухомими тілами...".

Автор: 

путін володимир (23821) Сумська область (3681) Суми (886) воєнні злочини (1861) Сумський район (186)


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Топ коментарі
+20
А його прапагадони, аж слиною пінилися, розповідаючи ЗМІ, що то не вони убивають Українців!
Московіт без брехні, ні дня не живе!
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21.04.2025 18:14
+20
Яке ж воно кончене...
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21.04.2025 18:15
+18
Вдарив по цивільних і відплатив ЗСУ - шо ше може сказати вбивця
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21.04.2025 18:19
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А його прапагадони, аж слиною пінилися, розповідаючи ЗМІ, що то не вони убивають Українців!
Московіт без брехні, ні дня не живе!
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21.04.2025 18:14 Відповісти
Кримський стоить?Якого чорта його ще не знищили?
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21.04.2025 18:14 Відповісти
окрім моста вже по суходолу все проклали, навіть нафтопровід
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21.04.2025 18:21 Відповісти
бо договорняк
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21.04.2025 19:37 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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21.04.2025 18:15 Відповісти
2 іскандера, 1 вбитий військовий. Цікаво що там йому докладає піськов...
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21.04.2025 18:18 Відповісти
як сказав Піфагор:про трампутіна - "Никогда не слушайте невежество - оно не держит своих обещаний."
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21.04.2025 18:18 Відповісти
Ніколи не слухайте невігластво - воно не тримає своїх обіцянок
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21.04.2025 18:20 Відповісти
ПТН - ПНХ
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21.04.2025 18:19 Відповісти
постраждали діти і цивільні , не один військовий не постраждав
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21.04.2025 18:19 Відповісти
1 постраждав
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21.04.2025 23:06 Відповісти
Вдарив по цивільних і відплатив ЗСУ - шо ше може сказати вбивця
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21.04.2025 18:19 Відповісти
Какое звание у тролейбуса в ЗСУ?
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21.04.2025 18:22 Відповісти
Обсуждать этого кровавого упыря это не увжать себя , пусть эта гнида будет сдыхать по десять раз в

день, в страшных муках и чтобы так было до той поры, пока с карты мира не исчезнет быдлостан.
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21.04.2025 18:24 Відповісти
Міжнародний терорист признається в злочині - касетний іскандер не міг зашкодити ніяким військовим в укритті, він міг тільки невибірково вбивати людей на вулиці.
Але опущена трампомерика і це проковтне. Як і наше зелечмо.
Якби не був сцикуном то в'їбав би давно по його палацах і як мінімум ганяв би це чмо без сну і відпочинку пару тижнів між маєтками.
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21.04.2025 18:25 Відповісти
Yuri I #427530 ... касетний іскандер не міг зашкодити ніяким військовим в укритті...

Джерело: https://censor.net/ua/p3546542 Удар РФ по Сумах: зруйновані будівлі Сумського університету, регіональний Центр захисту прав людини та будинки. ФОТО
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21.04.2025 18:37 Відповісти
Перший іскандер був звичайним. Учітє матчасть!
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21.04.2025 18:55 Відповісти
Він один 2 будівлі зруйнував в 140 метрах один від одного.
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21.04.2025 19:09 Відповісти
Сьогодні на Суспільному Суми з'явилась новина. Тільки на четвертий день ПО ДНК знайшли жінку, яка 13.04 пішла в церков святити вербу, шукали її серед живих і мертвих, а знайшли серед попелу...🥺😥 Це ж якої сили був снаряд, що від людини залишилась жменька попелу?! Жах...
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21.04.2025 21:22 Відповісти

Yuri I #427530 вважає, що це був касетний заряд.
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21.04.2025 21:43 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😥🥀
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21.04.2025 23:22 Відповісти
у нас немає касетних іскандерів. Отямтеся
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21.04.2025 23:07 Відповісти
Ця істота вже давно втратила зв'язок з реальністю. Щось там розказує рандомно.... Не розумію, навіщо нам оце все цитувати?
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21.04.2025 18:25 Відповісти
Ударів у відповідь по ворогу ми звичайно робити не будемо. Комфорт россійських вбивць- це святе. Жодна віна в світі ще не йшла так тупо.
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21.04.2025 18:25 Відповісти
Ми не залишимо в спокої сволоту, яка вбиває наших людей, - Зеленський обіцяє відповідь РФ за удар по Сумах. Джерело: https://censor.net/ua/n3547231
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21.04.2025 18:41 Відповісти
щось зависла обіцянка...
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21.04.2025 19:38 Відповісти
В Москві завжди повно воєнних, скоро балістична ракета "Смарагдовий прутень" Зеленського нанесе удар возмездія.
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21.04.2025 18:26 Відповісти
"превентивний удар"... по жінкам та дітям:
нарожають... виростуть... підуть у армію...
так що, за його фашистській логікою удари по жінкам та дітям ДОПУСТИМІ та НЕОБХІДНІ!
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21.04.2025 18:26 Відповісти
Злочинець воєнний , це ти кремлівський ублюдок ,
так як нам , украінцям , невідомо якого чорта ти вбиваєш
украінців ?
Захотілось нас зробити рабами , мразь ти пітерська
і виродок !
Здохни 😠

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21.04.2025 18:26 Відповісти
Це як 18 тисяч одиниць техніки під час контрнаступу.. Ще в 2010-му спілкувався з російським полковником, "сослужівцем по совармії" Так він після другої пляшки став розповідати, який цей пуйло м№дак і що живе в ілюзіях. Коли бажане він вважає дійсним. А підлабузники, якими він себе оточив, йому підіграють. В плані якості озброєнь і їх боєздатності. Так то було ще 15 років тому..
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21.04.2025 18:29 Відповісти
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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21.04.2025 18:30 Відповісти
К чему приводит нулевой ответ на теракты. И даже больше, еще и подмахивание "перемирий" вываленных черноротым.
У фюрера расправляются крылья, больное сознание начинает генерировать поощрение и увеличение терроризма.. И это при том что там уже давно клейма ставить негде!!
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21.04.2025 18:36 Відповісти
07.04.25 16:27 Українська авіація завдала удару по штабу окупантів у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3545510
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21.04.2025 18:57 Відповісти
Вот же мразь абсолютная! Прав был Немцов 10 лет назад.А как же ресторан, где прямым попаданием сразу 85 инструкторов нато и все офицеры и ресторан в дребезги?! Оказался целый кроме шторок. И лохи чманеют от восторга там! Хотя почти уверен---да знают многие там правду. И ближнее окружение тоже знает.
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21.04.2025 18:38 Відповісти
Нагадаємо, раніше французький телеканал France 24 оприлюднив відео з камер спостереження в ресторані у Кривому Розі, у який 4 квітня влучила російська ракета "Іскандер". Джерело: https://censor.net/ua/n3547979
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21.04.2025 18:46 Відповісти
Я видел видео уже на третий день по К Рогу от местного. Где отлично было видно и сам взрыв, примерно 350 м от ресторана, на высоте примерно 10 м взорвалась ракета. Шрапнелью побиты дома невероятно густо. Как потом у нас в Харькове 16-этажка вся посечена равномерно и все полностью окна вылетели с фасада. И было видео с ресторана внутри, с наблюдения. Там почти пусто, сильно шторы как бы порвало, двери снаружи, а так всё целое. Они знают что врут, последняя стадия дибилизма это.
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21.04.2025 18:58 Відповісти
Де можна подивитися фото ресторану після вибуху? Скиньте будь ласка посилання.
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21.04.2025 19:00 Відповісти
Я по правде говоря не умею делать сноски с иных сайтов, переносить. Тем более не запомнил конкретный источник чтоб искать. Можно в поисковик гугл вбить вопрос. Может вылезет. Суть в ином, врут во время войны сильнее всего---все.
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21.04.2025 19:12 Відповісти
це він сам себе опустив
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21.04.2025 18:38 Відповісти
Моніторингові канали пишуть, що над Львівщиною курсує літак ДРЛВ Saab 340 AEW&C AWACS.
Очікується підтвердження (https://x.com/i/status/1914294889233129669 відео-мапа).

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21.04.2025 18:39 Відповісти
і що далі?
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21.04.2025 23:08 Відповісти
Ефективність застосування F-16 зростає на порядок.
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22.04.2025 00:44 Відповісти
нам піндоси кнопки якісь відключили, щоб не дай Боже, не вразили їх друзів кацапів
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22.04.2025 00:49 Відповісти
ублюДОК.
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21.04.2025 18:41 Відповісти
9 травня
дождеться
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21.04.2025 18:44 Відповісти
9 травня буде черговий обстріл наших міст і сіл, а ударів у відповідь традиційно не буде.
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21.04.2025 19:57 Відповісти
Боже, скільки ж нам тепер доведеться бомбити рф, аби відплатити росіянам хоча б тільки за злочини в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Харківській області... і ще безлічі міст і сіл!!!
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21.04.2025 18:51 Відповісти
Що заважає вдарити нептуном по шоу побєдобєсія, бо там будуть УСІ військові злочинці?
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21.04.2025 19:24 Відповісти
по сі, вучичу, орбану і фіцо? да ви ізверг
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21.04.2025 23:09 Відповісти
в одному з ангарів сільгосппідприємства в Одеській області, який атакувала російська армія, мали намір організувати виробництво та випробування нової ракетної системи.

И кстати, на счет "ресторана", то он как раз, практически не пострадал...
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21.04.2025 19:39 Відповісти
Де можна подивитися фото ресторану після вибуху? Скиньте будь ласка посилання.
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21.04.2025 19:45 Відповісти
Фото не знаю, было полно видео с камер этого ресторана. Ну вот например

https://www.youtube.com/watch?v=rhZPOY0Kvf0
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21.04.2025 20:00 Відповісти
Найпростіший адже питання, яке відразу прийде в голову будь-кому - пройти навколо ресторану і зробити фото. Адже це не військова база і не місце удару.
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21.04.2025 20:18 Відповісти
Може,це зробили расіянє щоб зняти Артюха (хоч він не подарунок для сумчан) і поставити проросійску гниду?
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21.04.2025 20:33 Відповісти
Когда эта тварь сдохнет а она сдохнет, найду и высрусь на его могиле.
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21.04.2025 21:04 Відповісти
Коли вже, нарешті, censor.net почне публікувати харю пуйла, перекреслену червоними лініями, абож дописувати поруч: його розшукує Міжнародний Кримінальний суд ?
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21.04.2025 21:52 Відповісти
На ********** все НПЗ гражданские с военными людьми, это легитимная цель для ВСУ!
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21.04.2025 21:59 Відповісти
 
 