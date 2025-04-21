Путін визнав ракетний удар РФ по Сумах: "ЗСУ отримали заслужену відплату"

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року, заявивши, що метою атаки була "відплата" за "злочини" українських військ у Курській області.

Його заяву цитує російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Путін визнав, що російська армія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні, однак виправдовує це тим, що будівлі нібито використовують українські військові.

"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури –– з цим треба розібратися. Наприклад, усім добре відомий удар наших ЗС РФ по конгрес-центру Сумського університету. Цивільний це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там відбувалося нагородження тих, хто вчинив злочини в Курській області –– і підрозділів ЗСУ, і націоналістів. Це ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які повинні були отримати заслужену відплату за скоєне в прикордонній області, зокрема Курській. Вони отримали відплату. Це було зроблено для того, щоб їх покарати", - спробував виправдатися кремлівський диктатор.

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Путін також розповів, що нібито в одному з ангарів сільгосппідприємства в Одеській області, який атакувала російська армія, мали намір організувати виробництво та випробування нової ракетної системи.

Також очільник Кремля визнав російський удар по ресторану, не уточнивши дату та місце, але, імовірно, маючи на увазі балістичний удар по центру житлового мікрорайону в Кривому Розі 4 квітня, коли загинуло 20 людей, з яких 9 — діти.

За його словами, "люди, які заслуговують на найсерйозніше покарання", проводять у ресторанах "сходки, збори, наради, щось відзначають там, горілку п’ють".

Нагадаємо, раніше французький телеканал France 24 оприлюднив відео з камер спостереження в ресторані у Кривому Розі, у який 4 квітня влучила російська ракета "Іскандер". На кадрах видно, що в ресторані не було військових.

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Удар балістикою по Сумах 13 квітня

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Свідчення про перші хвилини після удару балістикою по Сумах 13 квітня можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ: Пасажир знищеного російським "іскандером" автобуса у Сумах: "Почав витягувати тих, хто подавав ознаки життя. Але передня третина буса була затрамбована нерухомими тілами...".