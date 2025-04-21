Путин признал ракетный удар РФ по Сумах: "ВСУ получили заслуженное возмездие"

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал ракетный удар по Сумах 13 апреля 2025 года, заявив, что целью атаки было "возмездие" за "преступления" украинских войск в Курской области.

Его заявление цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Путин признал, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине, однако оправдывает это тем, что здания якобы используют украинские военные.

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться. Например, всем хорошо известен удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там происходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области - и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в частности Курской. Они получили возмездие. Это было сделано для того, чтобы их наказать", - попытался оправдаться кремлевский диктатор.

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Путин также рассказал, что якобы в одном из ангаров сельхозпредприятия в Одесской области, который атаковала российская армия, намеревались организовать производство и испытания новой ракетной системы.

Также глава Кремля признал российский удар по ресторану, не уточнив дату и место, но, вероятно, имея в виду баллистический удар по центру жилого микрорайона в Кривом Роге 4 апреля, когда погибло 20 человек, из которых 9 - дети.

По его словам, "люди, которые заслуживают самого серьезного наказания", проводят в ресторанах "сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют".

Напомним, ранее французский телеканал France 24 обнародовал видео с камер наблюдения в ресторане в Кривом Роге, в который 4 апреля попала российская ракета "Искандер". На кадрах видно, что в ресторане не было военных.

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Удар баллистикой по Сумам 13 апреля

Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.

В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".