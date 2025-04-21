Путин признал ракетный удар РФ по Сумах: "ВСУ получили заслуженное возмездие"
Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал ракетный удар по Сумах 13 апреля 2025 года, заявив, что целью атаки было "возмездие" за "преступления" украинских войск в Курской области.
Его заявление цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Путин признал, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине, однако оправдывает это тем, что здания якобы используют украинские военные.
"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться. Например, всем хорошо известен удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там происходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области - и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в частности Курской. Они получили возмездие. Это было сделано для того, чтобы их наказать", - попытался оправдаться кремлевский диктатор.
Путин также рассказал, что якобы в одном из ангаров сельхозпредприятия в Одесской области, который атаковала российская армия, намеревались организовать производство и испытания новой ракетной системы.
Также глава Кремля признал российский удар по ресторану, не уточнив дату и место, но, вероятно, имея в виду баллистический удар по центру жилого микрорайона в Кривом Роге 4 апреля, когда погибло 20 человек, из которых 9 - дети.
По его словам, "люди, которые заслуживают самого серьезного наказания", проводят в ресторанах "сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют".
Напомним, ранее французский телеканал France 24 обнародовал видео с камер наблюдения в ресторане в Кривом Роге, в который 4 апреля попала российская ракета "Искандер". На кадрах видно, что в ресторане не было военных.
Удар баллистикой по Сумам 13 апреля
Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.
В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей.
Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".
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Московіт без брехні, ні дня не живе!
день, в страшных муках и чтобы так было до той поры, пока с карты мира не исчезнет быдлостан.
Але опущена трампомерика і це проковтне. Як і наше зелечмо.
Якби не був сцикуном то в'їбав би давно по його палацах і як мінімум ганяв би це чмо без сну і відпочинку пару тижнів між маєтками.
Джерело: https://censor.net/ua/p3546542 Удар РФ по Сумах: зруйновані будівлі Сумського університету, регіональний Центр захисту прав людини та будинки. ФОТО
Yuri I #427530 вважає, що це був касетний заряд.
нарожають... виростуть... підуть у армію...
так що, за його фашистській логікою удари по жінкам та дітям ДОПУСТИМІ та НЕОБХІДНІ!
так як нам , украінцям , невідомо якого чорта ти вбиваєш
украінців ?
Захотілось нас зробити рабами , мразь ти пітерська
і виродок !
Здохни 😠
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
У фюрера расправляются крылья, больное сознание начинает генерировать поощрение и увеличение терроризма.. И это при том что там уже давно клейма ставить негде!!
Очікується підтвердження (https://x.com/i/status/1914294889233129669 відео-мапа).
дождеться
И кстати, на счет "ресторана", то он как раз, практически не пострадал...
https://www.youtube.com/watch?v=rhZPOY0Kvf0