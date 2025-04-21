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Новости Ракетная атака на Кривой Рог Удар по Сумам
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Путин признал ракетный удар РФ по Сумах: "ВСУ получили заслуженное возмездие"

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал ракетный удар по Сумах 13 апреля 2025 года, заявив, что целью атаки было "возмездие" за "преступления" украинских войск в Курской области.

Его заявление цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Путин признал, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине, однако оправдывает это тем, что здания якобы используют украинские военные.

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться. Например, всем хорошо известен удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там происходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области - и подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в частности Курской. Они получили возмездие. Это было сделано для того, чтобы их наказать", - попытался оправдаться кремлевский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пасхальное перемирие" Путина подрывает мирный план Трампа по Украине, - The Economist

Путин также рассказал, что якобы в одном из ангаров сельхозпредприятия в Одесской области, который атаковала российская армия, намеревались организовать производство и испытания новой ракетной системы.

Также глава Кремля признал российский удар по ресторану, не уточнив дату и место, но, вероятно, имея в виду баллистический удар по центру жилого микрорайона в Кривом Роге 4 апреля, когда погибло 20 человек, из которых 9 - дети.

По его словам, "люди, которые заслуживают самого серьезного наказания", проводят в ресторанах "сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют".

Напомним, ранее французский телеканал France 24 обнародовал видео с камер наблюдения в ресторане в Кривом Роге, в который 4 апреля попала российская ракета "Искандер". На кадрах видно, что в ресторане не было военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о предложении Зеленского не бить по гражданским объектам: Стоит разобраться

Удар баллистикой по Сумам 13 апреля

Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.

В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".

Автор: 

путин владимир (31270) Сумская область (3129) Сумы (1148) военные преступления (1436) Сумский район (185)


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Топ комментарии
+20
А його прапагадони, аж слиною пінилися, розповідаючи ЗМІ, що то не вони убивають Українців!
Московіт без брехні, ні дня не живе!
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21.04.2025 18:14
+20
Яке ж воно кончене...
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21.04.2025 18:15
+18
Вдарив по цивільних і відплатив ЗСУ - шо ше може сказати вбивця
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21.04.2025 18:19
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А його прапагадони, аж слиною пінилися, розповідаючи ЗМІ, що то не вони убивають Українців!
Московіт без брехні, ні дня не живе!
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21.04.2025 18:14 Ответить
Кримський стоить?Якого чорта його ще не знищили?
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21.04.2025 18:14 Ответить
окрім моста вже по суходолу все проклали, навіть нафтопровід
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21.04.2025 18:21 Ответить
бо договорняк
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21.04.2025 19:37 Ответить
Яке ж воно кончене...
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21.04.2025 18:15 Ответить
2 іскандера, 1 вбитий військовий. Цікаво що там йому докладає піськов...
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21.04.2025 18:18 Ответить
як сказав Піфагор:про трампутіна - "Никогда не слушайте невежество - оно не держит своих обещаний."
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21.04.2025 18:18 Ответить
Ніколи не слухайте невігластво - воно не тримає своїх обіцянок
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21.04.2025 18:20 Ответить
ПТН - ПНХ
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21.04.2025 18:19 Ответить
постраждали діти і цивільні , не один військовий не постраждав
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21.04.2025 18:19 Ответить
1 постраждав
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21.04.2025 23:06 Ответить
Вдарив по цивільних і відплатив ЗСУ - шо ше може сказати вбивця
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21.04.2025 18:19 Ответить
Какое звание у тролейбуса в ЗСУ?
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21.04.2025 18:22 Ответить
Обсуждать этого кровавого упыря это не увжать себя , пусть эта гнида будет сдыхать по десять раз в

день, в страшных муках и чтобы так было до той поры, пока с карты мира не исчезнет быдлостан.
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21.04.2025 18:24 Ответить
Міжнародний терорист признається в злочині - касетний іскандер не міг зашкодити ніяким військовим в укритті, він міг тільки невибірково вбивати людей на вулиці.
Але опущена трампомерика і це проковтне. Як і наше зелечмо.
Якби не був сцикуном то в'їбав би давно по його палацах і як мінімум ганяв би це чмо без сну і відпочинку пару тижнів між маєтками.
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21.04.2025 18:25 Ответить
Yuri I #427530 ... касетний іскандер не міг зашкодити ніяким військовим в укритті...

Джерело: https://censor.net/ua/p3546542 Удар РФ по Сумах: зруйновані будівлі Сумського університету, регіональний Центр захисту прав людини та будинки. ФОТО
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21.04.2025 18:37 Ответить
Перший іскандер був звичайним. Учітє матчасть!
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21.04.2025 18:55 Ответить
Він один 2 будівлі зруйнував в 140 метрах один від одного.
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21.04.2025 19:09 Ответить
Сьогодні на Суспільному Суми з'явилась новина. Тільки на четвертий день ПО ДНК знайшли жінку, яка 13.04 пішла в церков святити вербу, шукали її серед живих і мертвих, а знайшли серед попелу...🥺😥 Це ж якої сили був снаряд, що від людини залишилась жменька попелу?! Жах...
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21.04.2025 21:22 Ответить

Yuri I #427530 вважає, що це був касетний заряд.
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21.04.2025 21:43 Ответить
🙏🙏🙏🥺😥🥀
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21.04.2025 23:22 Ответить
у нас немає касетних іскандерів. Отямтеся
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21.04.2025 23:07 Ответить
Ця істота вже давно втратила зв'язок з реальністю. Щось там розказує рандомно.... Не розумію, навіщо нам оце все цитувати?
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21.04.2025 18:25 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу ми звичайно робити не будемо. Комфорт россійських вбивць- це святе. Жодна віна в світі ще не йшла так тупо.
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21.04.2025 18:25 Ответить
Ми не залишимо в спокої сволоту, яка вбиває наших людей, - Зеленський обіцяє відповідь РФ за удар по Сумах. Джерело: https://censor.net/ua/n3547231
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21.04.2025 18:41 Ответить
щось зависла обіцянка...
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21.04.2025 19:38 Ответить
В Москві завжди повно воєнних, скоро балістична ракета "Смарагдовий прутень" Зеленського нанесе удар возмездія.
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21.04.2025 18:26 Ответить
"превентивний удар"... по жінкам та дітям:
нарожають... виростуть... підуть у армію...
так що, за його фашистській логікою удари по жінкам та дітям ДОПУСТИМІ та НЕОБХІДНІ!
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21.04.2025 18:26 Ответить
Злочинець воєнний , це ти кремлівський ублюдок ,
так як нам , украінцям , невідомо якого чорта ти вбиваєш
украінців ?
Захотілось нас зробити рабами , мразь ти пітерська
і виродок !
Здохни 😠

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21.04.2025 18:26 Ответить
Це як 18 тисяч одиниць техніки під час контрнаступу.. Ще в 2010-му спілкувався з російським полковником, "сослужівцем по совармії" Так він після другої пляшки став розповідати, який цей пуйло м№дак і що живе в ілюзіях. Коли бажане він вважає дійсним. А підлабузники, якими він себе оточив, йому підіграють. В плані якості озброєнь і їх боєздатності. Так то було ще 15 років тому..
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21.04.2025 18:29 Ответить
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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21.04.2025 18:30 Ответить
К чему приводит нулевой ответ на теракты. И даже больше, еще и подмахивание "перемирий" вываленных черноротым.
У фюрера расправляются крылья, больное сознание начинает генерировать поощрение и увеличение терроризма.. И это при том что там уже давно клейма ставить негде!!
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21.04.2025 18:36 Ответить
07.04.25 16:27 Українська авіація завдала удару по штабу окупантів у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3545510
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21.04.2025 18:57 Ответить
Вот же мразь абсолютная! Прав был Немцов 10 лет назад.А как же ресторан, где прямым попаданием сразу 85 инструкторов нато и все офицеры и ресторан в дребезги?! Оказался целый кроме шторок. И лохи чманеют от восторга там! Хотя почти уверен---да знают многие там правду. И ближнее окружение тоже знает.
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21.04.2025 18:38 Ответить
Нагадаємо, раніше французький телеканал France 24 оприлюднив відео з камер спостереження в ресторані у Кривому Розі, у який 4 квітня влучила російська ракета "Іскандер". Джерело: https://censor.net/ua/n3547979
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21.04.2025 18:46 Ответить
Я видел видео уже на третий день по К Рогу от местного. Где отлично было видно и сам взрыв, примерно 350 м от ресторана, на высоте примерно 10 м взорвалась ракета. Шрапнелью побиты дома невероятно густо. Как потом у нас в Харькове 16-этажка вся посечена равномерно и все полностью окна вылетели с фасада. И было видео с ресторана внутри, с наблюдения. Там почти пусто, сильно шторы как бы порвало, двери снаружи, а так всё целое. Они знают что врут, последняя стадия дибилизма это.
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21.04.2025 18:58 Ответить
Де можна подивитися фото ресторану після вибуху? Скиньте будь ласка посилання.
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21.04.2025 19:00 Ответить
Я по правде говоря не умею делать сноски с иных сайтов, переносить. Тем более не запомнил конкретный источник чтоб искать. Можно в поисковик гугл вбить вопрос. Может вылезет. Суть в ином, врут во время войны сильнее всего---все.
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21.04.2025 19:12 Ответить
це він сам себе опустив
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21.04.2025 18:38 Ответить
Моніторингові канали пишуть, що над Львівщиною курсує літак ДРЛВ Saab 340 AEW&C AWACS.
Очікується підтвердження (https://x.com/i/status/1914294889233129669 відео-мапа).

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21.04.2025 18:39 Ответить
і що далі?
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21.04.2025 23:08 Ответить
Ефективність застосування F-16 зростає на порядок.
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22.04.2025 00:44 Ответить
нам піндоси кнопки якісь відключили, щоб не дай Боже, не вразили їх друзів кацапів
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22.04.2025 00:49 Ответить
ублюДОК.
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21.04.2025 18:41 Ответить
9 травня
дождеться
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21.04.2025 18:44 Ответить
9 травня буде черговий обстріл наших міст і сіл, а ударів у відповідь традиційно не буде.
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21.04.2025 19:57 Ответить
Боже, скільки ж нам тепер доведеться бомбити рф, аби відплатити росіянам хоча б тільки за злочини в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Харківській області... і ще безлічі міст і сіл!!!
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21.04.2025 18:51 Ответить
Що заважає вдарити нептуном по шоу побєдобєсія, бо там будуть УСІ військові злочинці?
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21.04.2025 19:24 Ответить
по сі, вучичу, орбану і фіцо? да ви ізверг
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21.04.2025 23:09 Ответить
в одному з ангарів сільгосппідприємства в Одеській області, який атакувала російська армія, мали намір організувати виробництво та випробування нової ракетної системи.

И кстати, на счет "ресторана", то он как раз, практически не пострадал...
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21.04.2025 19:39 Ответить
Де можна подивитися фото ресторану після вибуху? Скиньте будь ласка посилання.
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21.04.2025 19:45 Ответить
Фото не знаю, было полно видео с камер этого ресторана. Ну вот например

https://www.youtube.com/watch?v=rhZPOY0Kvf0
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21.04.2025 20:00 Ответить
Найпростіший адже питання, яке відразу прийде в голову будь-кому - пройти навколо ресторану і зробити фото. Адже це не військова база і не місце удару.
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21.04.2025 20:18 Ответить
Може,це зробили расіянє щоб зняти Артюха (хоч він не подарунок для сумчан) і поставити проросійску гниду?
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21.04.2025 20:33 Ответить
Когда эта тварь сдохнет а она сдохнет, найду и высрусь на его могиле.
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21.04.2025 21:04 Ответить
Коли вже, нарешті, censor.net почне публікувати харю пуйла, перекреслену червоними лініями, абож дописувати поруч: його розшукує Міжнародний Кримінальний суд ?
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21.04.2025 21:52 Ответить
На ********** все НПЗ гражданские с военными людьми, это легитимная цель для ВСУ!
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21.04.2025 21:59 Ответить
 
 