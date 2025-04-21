"Пасхальное перемирие" Путина подрывает мирный план Трампа по Украине, - The Economist

Обещанное Россией "пасхальное перемирие" в Украине не оправдало надежд и подрывает надежды на мирное соглашение, к которому стремится президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет The Economist, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в марте американские чиновники объявили, что достигли соглашения о прекращении огня в Черном море. Однако Москва заявила, что будет придерживаться соглашения только после частичного снятия санкций, а Киев требовал вывода российских военных кораблей из западной части моря.

Несмотря на это, с тех пор украинские порты не подверглись ударам, хотя атаки на города возле них продолжаются. По словам президента Владимира Зеленского, 30-часовое пасхальное перемирие, объявленное Путиным на 19 апреля, было нарушено десятки раз. Хотя воздушные удары несколько уменьшились, говорить о полноценном прекращении огня не приходится.

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В публикации упоминают и о предыдущих договоренностях - в частности, о зерновом соглашении 2022 года, которое позволило Украине частично возобновить экспорт через порты Одессы, Черноморска и Южного. После того, как Россия разорвала это соглашение в 2023-м, Украина открыла новый торговый коридор и оттеснила флот РФ из западной части Черного моря.

Сейчас, как отметил бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, украинские порты работают примерно на 60% мощности. Во время сбора урожая эти показатели могут вырасти до прошлогодних 90%.

Также издание вспоминает об Очакове, где в 2017 году США начали строить хаб для ВМС Украины, а в 2021-м Великобритания пообещала помочь с созданием базы. Путин прямо заявил, что этот объект позволяет НАТО угрожать России. С тех пор город регулярно подвергается атакам.

В The Economist резюмировали, что Россия не заинтересована в длительном прекращении боевых действий. Вместо этого Путин стремится создать атмосферу постоянной нестабильности - и это ставит под сомнение любые усилия США по продвижению мирного плана.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

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