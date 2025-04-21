"Великоднє перемир’я" Путіна підриває мирний план Трампа щодо України, - The Economist

Обіцяне Росією "великоднє перемир’я" в Україні не виправдало сподівань і підриває надії на мирну угоду, якої прагне президент США Дональд Трамп.

Про це пише The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у березні американські посадовці оголосили, що досягли згоди про припинення вогню у Чорному морі. Однак Москва заявила, що дотримуватиметься угоди лише після часткового зняття санкцій, а Київ вимагав виведення російських військових кораблів із західної частини моря.

Попри це, з того часу українські порти не зазнали ударів, хоча атаки на міста біля них продовжуються. За словами президента Володимира Зеленського, 30-годинне великоднє перемир’я, оголошене Путіним на 19 квітня, було порушене десятки разів. Хоча повітряні удари дещо зменшилися, говорити про повноцінне припинення вогню не доводиться.

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У публікації згадують і про попередні домовленості - зокрема, про зернову угоду 2022 року, яка дозволила Україні частково відновити експорт через порти Одеси, Чорноморська та Південного. Після того, як Росія розірвала цю угоду у 2023-му, Україна відкрила новий торговельний коридор і відтіснила флот РФ із західної частини Чорного моря.

Зараз, як зазначив колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, українські порти працюють приблизно на 60% потужності. Під час збору врожаю ці показники можуть зрости до торішніх 90%.

Також видання згадує про Очаків, де у 2017 році США почали будувати хаб для ВМС України, а у 2021-му Велика Британія пообіцяла допомогти зі створенням бази. Путін прямо заявив, що цей об'єкт дає змогу НАТО загрожувати Росії. З того часу місто регулярно зазнає атак.

У The Economist резюмували, що Росія не зацікавлена у тривалому припиненні бойових дій. Натомість Путін прагне створити атмосферу постійної нестабільності - і це ставить під сумнів будь-які зусилля США з просування мирного плану.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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