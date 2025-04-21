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Новини Мирний план Трампа Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" Путіна підриває мирний план Трампа щодо України, - The Economist

Путін хоче підкорити Україну

Обіцяне Росією "великоднє перемир’я" в Україні не виправдало сподівань і підриває надії на мирну угоду, якої прагне президент США Дональд Трамп.

Про це пише The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у березні американські посадовці оголосили, що досягли згоди про припинення вогню у Чорному морі. Однак Москва заявила, що дотримуватиметься угоди лише після часткового зняття санкцій, а Київ вимагав виведення російських військових кораблів із західної частини моря.

Попри це, з того часу українські порти не зазнали ударів, хоча атаки на міста біля них продовжуються. За словами президента Володимира Зеленського, 30-годинне великоднє перемир’я, оголошене Путіним на 19 квітня, було порушене десятки разів. Хоча повітряні удари дещо зменшилися, говорити про повноцінне припинення вогню не доводиться.

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У публікації згадують і про попередні домовленості - зокрема, про зернову угоду 2022 року, яка дозволила Україні частково відновити експорт через порти Одеси, Чорноморська та Південного. Після того, як Росія розірвала цю угоду у 2023-му, Україна відкрила новий торговельний коридор і відтіснила флот РФ із західної частини Чорного моря.

Зараз, як зазначив колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, українські порти працюють приблизно на 60% потужності. Під час збору врожаю ці показники можуть зрости до торішніх 90%.

Також видання згадує про Очаків, де у 2017 році США почали будувати хаб для ВМС України, а у 2021-му Велика Британія пообіцяла допомогти зі створенням бази. Путін прямо заявив, що цей об'єкт дає змогу НАТО загрожувати Росії. З того часу місто регулярно зазнає атак.

У The Economist резюмували, що Росія не зацікавлена у тривалому припиненні бойових дій. Натомість Путін прагне створити атмосферу постійної нестабільності - і це ставить під сумнів будь-які зусилля США з просування мирного плану.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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Автор: 

путін володимир (23821) перемир’я (942) війна в Україні (3899) припинення вогню (150)


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Топ коментарі
+5
Боже, як вони мучаються з цим мирними планами.

Дайте 200-300 крилатих ракет ЗСУ на місяць, тоді росіяни зразу знімуть ноги з переговорного стола.
Які же ці західні політики телепні, сидять мучають себе і всіх третій рік.

Зеля ще рік тому сказав, що далекобійна зброя заставить росію йти на справедливі мирні угоди.

Крилатих ракет SLAM-ER на 300км, під Ф-16 виробили більше 10 000 тисяч штук.

За три роки жодної не передали. Це основна крилата ракета НАТО.

Якщо росія під санкціями за два роки виробила 3500 крилатих ракет, то чому ПОТУЖНИЙ Захід нам не виробив і не передав таку ж кількість?

Вони симулюють, для чого крилаті ракети, краще мобілізуйте 18 річних як американці кажуть, а як німці кажуть, тауруси не потрібні, вам треба більше артилерійських снарядів. Во лапшу вішають.
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21.04.2025 18:28
+5
Писанина ...балаканина ....*****,ви можете дати достатньо зброї щоб покінчити з оцим всім кацапським нашестям? Ні? Тоді ви співучасники геноциду українців. Ось і все.
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21.04.2025 18:30
+2
А він існує той "мирний план"?
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21.04.2025 18:19
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та ти шо!!
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21.04.2025 17:55 Відповісти
Мирний план рудого звіздюка - найбільша єрундовина 21 ст.
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21.04.2025 18:33 Відповісти
Трамп знайде "відмазку", щоб виправдатися, як "Краснов"
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21.04.2025 18:14 Відповісти
ну чого рудий же казав шо перемир'я буде 24 години , путін тролить Трампа
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21.04.2025 18:17 Відповісти
А він існує той "мирний план"?
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21.04.2025 18:19 Відповісти
Схоже, що саме його вони курять.
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21.04.2025 18:27 Відповісти
Боже, як вони мучаються з цим мирними планами.

Дайте 200-300 крилатих ракет ЗСУ на місяць, тоді росіяни зразу знімуть ноги з переговорного стола.
Які же ці західні політики телепні, сидять мучають себе і всіх третій рік.

Зеля ще рік тому сказав, що далекобійна зброя заставить росію йти на справедливі мирні угоди.

Крилатих ракет SLAM-ER на 300км, під Ф-16 виробили більше 10 000 тисяч штук.

За три роки жодної не передали. Це основна крилата ракета НАТО.

Якщо росія під санкціями за два роки виробила 3500 крилатих ракет, то чому ПОТУЖНИЙ Захід нам не виробив і не передав таку ж кількість?

Вони симулюють, для чого крилаті ракети, краще мобілізуйте 18 річних як американці кажуть, а як німці кажуть, тауруси не потрібні, вам треба більше артилерійських снарядів. Во лапшу вішають.
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21.04.2025 18:28 Відповісти
Писанина ...балаканина ....*****,ви можете дати достатньо зброї щоб покінчити з оцим всім кацапським нашестям? Ні? Тоді ви співучасники геноциду українців. Ось і все.
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21.04.2025 18:30 Відповісти
Ні? Тоді ви співучасники геноциду українців. Ось і все.
Вони не співучасники,вони автори,якщо ви ще не зрозуміли.
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21.04.2025 21:08 Відповісти
На кой лях нам здався цей "мирний план"? Підпу#ін'вівця краснов - "трамп", ми вже 11 рік воюємо проти куйловського плану "миру"! А куйло, під твої оплески, вбиває не тільки своїх пінкдогів, а ще і людей! І маляток також!!! Візьми трампакси та засунь не тільки у свій засраний рот, а ще і у гузно!
PS: Рюzьге пєхотінєц, виконуй свой обов'язки, наданий США по безпеці України!!! А рахунки пред'являй своєму казаїна - куйлу!
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21.04.2025 21:53 Відповісти
 
 