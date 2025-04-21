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Новини Великоднє перемир’я
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РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік

У Генерального секретаря ООН вважають, що Росія та Україна продовжували бойові дії, попри оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир’я" на 30 годин.

Про це в понеділок заявив журналістам речник генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії", - зазначив Дюжаррік.

Він наголосив, що керівництво ООН вкотре закликає завершити цю війну "відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права та територіальної цілісності України".

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Він додав, що генеральний секретар конференції ООН із торгівлі та розвитку Ребекка Грінспен "підтримує контакти з різними сторонами, які беруть участь в обговореннях" щодо припинення бойових дій.

"Ми хочемо покласти край цій війні, вторгненню Росії в Україну", - додав Дюжаррік.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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Автор: 

ООН (3347) перемир’я (942) Дюжаррік Стефан (19) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+10
безпорадна організація...
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21.04.2025 21:05
+5
Вся планета давно приняла к сведению, что ООН бесполезная и беспомощная организация.
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21.04.2025 21:09
+4
Дюжарик , ну так іди на ЛБЗ і фіксуй порушення, а пи#діти з теплого кабінету це кожний трамп зможе .
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21.04.2025 21:07
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безпорадна організація...
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21.04.2025 21:05 Відповісти
і зайва
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21.04.2025 21:31 Відповісти
Дюжарик , ну так іди на ЛБЗ і фіксуй порушення, а пи#діти з теплого кабінету це кожний трамп зможе .
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21.04.2025 21:07 Відповісти
ну Слава тобі, Боже - прозріли
іноді і таке диво в ооні трапляється...
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21.04.2025 21:08 Відповісти
а звідки він знає?
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21.04.2025 21:09 Відповісти
Вся планета давно приняла к сведению, что ООН бесполезная и беспомощная организация.
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21.04.2025 21:09 Відповісти
В ООН зараз Мєльнік сидить. Зараз він покусає цього чувака.
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21.04.2025 21:17 Відповісти
кусака тей щє - зліше і дурніше за того Сірка.
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21.04.2025 21:22 Відповісти
Всі напали на представника ООН, хоча він сказав правду. А через які такі дії молодого українського політика ворог опинився під Херсоном, Запоріжжям, Дніпропетровською областю, та іншими містами і без раке , то до нього питань немає?
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21.04.2025 21:29 Відповісти
До нового року добове перемир'я будуть обсмоктувати.
Хто ще забув висловитися?
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21.04.2025 21:31 Відповісти
Заява просто вражає своєю новизною, імбецили блєть!
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21.04.2025 21:45 Відповісти
московія продовжила бойові дії, Україна продовжила захищатися, а це різниця ,маніпулятивне ти падло
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21.04.2025 21:57 Відповісти
за що, взагалі, оонівські імпотенти отримують шалені валютні зряплати та космічні пенсії..?
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22.04.2025 06:49 Відповісти
Для цих нікчем з безпорадної ООН все одно, що в це, так зване перемир'я, путлер продовжив вести захват суверенної України, а українці героїчно йому протистоять. Форми в яких подають інформацію оонівські довбограї, свідчить проте, що їм плювати на те, хто жертва, а хто агресор.
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22.04.2025 07:27 Відповісти
 
 