РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

У Генерального секретаря ООН вважають, що Росія та Україна продовжували бойові дії, попри оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "великоднього перемир’я" на 30 годин.

Про це в понеділок заявив журналістам речник генсека Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії", - зазначив Дюжаррік.

Він наголосив, що керівництво ООН вкотре закликає завершити цю війну "відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права та територіальної цілісності України".

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Він додав, що генеральний секретар конференції ООН із торгівлі та розвитку Ребекка Грінспен "підтримує контакти з різними сторонами, які беруть участь в обговореннях" щодо припинення бойових дій.

"Ми хочемо покласти край цій війні, вторгненню Росії в Україну", - додав Дюжаррік.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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