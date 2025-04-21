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Новости Пасхальное перемирие
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РФ и Украина продолжали боевые действия во время "пасхального перемирия", - представитель генсека ООН Дюжаррик

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

У Генерального секретаря ООН считают, что Россия и Украина продолжали боевые действия, несмотря на объявление российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" на 30 часов.

Об этом в понедельник заявил журналистам спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли к сведению объявление о прекращении огня, а также приняли к сведению, что обе стороны продолжали боевые действия", - отметил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что руководство ООН в очередной раз призывает завершить эту войну "в соответствии с резолюциями ООН, международного права и территориальной целостности Украины".

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Он добавил, что генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен "поддерживает контакты с различными сторонами, участвующими в обсуждениях" по прекращению боевых действий.

"Мы хотим положить конец этой войне, вторжению России в Украину", - добавил Дюжаррик.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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Автор: 

ООН (4168) перемирие (1635) Дюжаррик Стефан (18) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+10
безпорадна організація...
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21.04.2025 21:05
+5
Вся планета давно приняла к сведению, что ООН бесполезная и беспомощная организация.
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21.04.2025 21:09
+4
Дюжарик , ну так іди на ЛБЗ і фіксуй порушення, а пи#діти з теплого кабінету це кожний трамп зможе .
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21.04.2025 21:07
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безпорадна організація...
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21.04.2025 21:05 Ответить
і зайва
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21.04.2025 21:31 Ответить
Дюжарик , ну так іди на ЛБЗ і фіксуй порушення, а пи#діти з теплого кабінету це кожний трамп зможе .
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21.04.2025 21:07 Ответить
ну Слава тобі, Боже - прозріли
іноді і таке диво в ооні трапляється...
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21.04.2025 21:08 Ответить
а звідки він знає?
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21.04.2025 21:09 Ответить
Вся планета давно приняла к сведению, что ООН бесполезная и беспомощная организация.
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21.04.2025 21:09 Ответить
В ООН зараз Мєльнік сидить. Зараз він покусає цього чувака.
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21.04.2025 21:17 Ответить
кусака тей щє - зліше і дурніше за того Сірка.
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21.04.2025 21:22 Ответить
Всі напали на представника ООН, хоча він сказав правду. А через які такі дії молодого українського політика ворог опинився під Херсоном, Запоріжжям, Дніпропетровською областю, та іншими містами і без раке , то до нього питань немає?
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21.04.2025 21:29 Ответить
До нового року добове перемир'я будуть обсмоктувати.
Хто ще забув висловитися?
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21.04.2025 21:31 Ответить
Заява просто вражає своєю новизною, імбецили блєть!
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21.04.2025 21:45 Ответить
московія продовжила бойові дії, Україна продовжила захищатися, а це різниця ,маніпулятивне ти падло
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21.04.2025 21:57 Ответить
за що, взагалі, оонівські імпотенти отримують шалені валютні зряплати та космічні пенсії..?
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22.04.2025 06:49 Ответить
Для цих нікчем з безпорадної ООН все одно, що в це, так зване перемир'я, путлер продовжив вести захват суверенної України, а українці героїчно йому протистоять. Форми в яких подають інформацію оонівські довбограї, свідчить проте, що їм плювати на те, хто жертва, а хто агресор.
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22.04.2025 07:27 Ответить
 
 