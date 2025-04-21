РФ и Украина продолжали боевые действия во время "пасхального перемирия", - представитель генсека ООН Дюжаррик

У Генерального секретаря ООН считают, что Россия и Украина продолжали боевые действия, несмотря на объявление российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" на 30 часов.

Об этом в понедельник заявил журналистам спикер генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли к сведению объявление о прекращении огня, а также приняли к сведению, что обе стороны продолжали боевые действия", - отметил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что руководство ООН в очередной раз призывает завершить эту войну "в соответствии с резолюциями ООН, международного права и территориальной целостности Украины".

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Он добавил, что генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен "поддерживает контакты с различными сторонами, участвующими в обсуждениях" по прекращению боевых действий.

"Мы хотим положить конец этой войне, вторжению России в Украину", - добавил Дюжаррик.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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