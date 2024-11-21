У генсека ООН призвали все стороны войны в Украине сделать "срочные шаги по предотвращению эскалации"

Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик призвал принять "срочные шаги" для предотвращения новой эскалации в Украине после удара России новой баллистической ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde, такое заявление он сделал во время брифинга.

Российский удар по Днепру Дюжаррик назвал "тревожным событием" и призвал не допустить новой эскалации в войне, поскольку, по его мнению, ситуация в Украине "движется в неправильном направлении".

Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Дюжаррик.

У Гутерриша также отметили, что ООН надеется на окончание войны "в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, норм международного права и при уважении территориальной целостности".

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

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