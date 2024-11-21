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Новости Война
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У генсека ООН призвали все стороны войны в Украине сделать "срочные шаги по предотвращению эскалации"

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік про удар РФ по Україні 21 листопада

Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик призвал принять "срочные шаги" для предотвращения новой эскалации в Украине после удара России новой баллистической ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde, такое заявление он сделал во время брифинга.

Российский удар по Днепру Дюжаррик назвал "тревожным событием" и призвал не допустить новой эскалации в войне, поскольку, по его мнению, ситуация в Украине "движется в неправильном направлении".

Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Дюжаррик.

У Гутерриша также отметили, что ООН надеется на окончание войны "в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, норм международного права и при уважении территориальной целостности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН призывает защитить гражданское население из-за разрешения США на удары ракетами ATACMS по РФ

РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Читайте также: Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

Также читайте: У генсека ООН призвали все стороны войны в Украине предпринять "срочные шаги для предотвращения эскалации"

Автор: 

ООН (4167) Дюжаррик Стефан (17) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+22
Усі сторони? Та ви шо, може "усі сторони" добровільно цю війну починали?
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21.11.2024 22:25
+17
Коли ці ідіоти зрозуміють що ***** можна перемогти лише силою.
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21.11.2024 22:24
+14
Ну, це те ж саме, що гвалтівнику на жертві і самій жертві сказати - "Альо, не так активно, розслабтесь, не рвіть одяг один одному!".
Всі ці АБВГДЕйки прикормлені пуйлом винні в тому, що відбувається і у нас, в Україні, і в Ізраїлі, але вони ВСІ співають по нотам рашки.
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21.11.2024 22:26
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світ зійшов з розуму
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21.11.2024 22:22 Ответить
Коли ці ідіоти зрозуміють що ***** можна перемогти лише силою.
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21.11.2024 22:24 Ответить
Краще б те ооно взагалі мовчало! Яка від нього користь вже всі побачили..
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21.11.2024 22:24 Ответить
Усі сторони? Та ви шо, може "усі сторони" добровільно цю війну починали?
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21.11.2024 22:25 Ответить
На Украіну натякає - щоб не відбивалась
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21.11.2024 22:25 Ответить
За "усі сторони" здохни, гандон, з усіма родичами, курва, і родичами родичів, і всіми, хто прийде на похорони вищеперелічених.
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21.11.2024 22:25 Ответить
Ну, це те ж саме, що гвалтівнику на жертві і самій жертві сказати - "Альо, не так активно, розслабтесь, не рвіть одяг один одному!".
Всі ці АБВГДЕйки прикормлені пуйлом винні в тому, що відбувається і у нас, в Україні, і в Ізраїлі, але вони ВСІ співають по нотам рашки.
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21.11.2024 22:26 Ответить
всі вже зачекалися рішучих кроків від ООН, оскільки й досі не зрозуміло на яких підставах там знаходиться РФія, яку туди ніхто не приймав.
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21.11.2024 22:26 Ответить
Ооністи ніяк не зрозуміють, що не можна домовитись зі скаженим собакою щоб він не кусався!
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21.11.2024 22:27 Ответить
Все вони розуміють... Вони просто пригодовані і давно.
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22.11.2024 00:08 Ответить
Респект за нове прізвисько цієї ганебної "організації"😁
Такого ще не було! Хоч лежить на поверхні😁
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22.11.2024 10:08 Ответить
Коли ***** забиває на заклики ООН це гуд, немає питань.йдіть за російським кораблем крок у крок і не збивайтеся зі шляху,, ШЛЮХИ
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21.11.2024 22:31 Ответить
Кривавий гутієріш повинен закликати тільки рашку вимітатись з України. Продажна шлюха не знає хто напав на суверенну державу?
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21.11.2024 22:32 Ответить
Useless Nations у своєму репертуарі як завжди. 🤭
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21.11.2024 22:35 Ответить
оонівський членосос куйла ,запуск рашистом 200 ракет і шахедів не вважає "тривожною подією" ???Потвора
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21.11.2024 22:47 Ответить
пора херачить Москву? или он это о чем?
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21.11.2024 23:00 Ответить
Цей огидний світ не заслуговує на їснування!
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21.11.2024 23:12 Ответить
Надежды генсеков питают
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21.11.2024 23:13 Ответить
Краще б генсек не їздив в казань щоб послати у пуйла.
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21.11.2024 23:29 Ответить
оон скоро сдохнет за ненадобностью. бандитский саветский союз, в свое время, выгнали из лиги наций за нападение на Финляндию, эти уроды даже на такое неспособны.
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21.11.2024 23:32 Ответить
Треба як Израіль обьявити нонграта ціх рашиських ******.
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22.11.2024 03:17 Ответить
Генсек ООН разом з самою ООН - ідуть *****
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22.11.2024 08:13 Ответить
Ці імпотентні заклики вже всім до сраки.
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22.11.2024 08:41 Ответить
"...усі сторони війни в Україні..."- це хто? Можна уточнити? Бо виходить, що в Україну заїхали невідомі сторони та влаштували конфлікт. Іпать, яка ця ООН їбуча,- инших слів просто немає.
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22.11.2024 08:57 Ответить
ООН ещё не распустили?
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22.11.2024 09:30 Ответить
гімноон
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22.11.2024 10:28 Ответить
 
 