Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - ABC
На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты войсками РФ против Украины.
Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Собеседник предполагает, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету - ее тип не уточняется.
Представитель диктатора Путина Песков переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
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+27 Леонид Тищенко #456549
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Ракета - двохступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустилиЮ а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
Американці дадуть відповідь."
https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
Але це вже цікаво, що захід дасть нам тепер. Тому що ***** божеволіє на очах. Ніхто в здоровому глузді не стане бити МБР по країні яка в тебе під боком.
(у перекладі):
"ЛОНДОН та КИЇВ - У четвер Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік України, повідомили офіційні особи в Києві, проте західний чиновник повідомив ABC News, що атака, мабуть, не була пов'язана з використанням МБР.
За словами західного чиновника, це була балістична ракета, спрямована на Дніпро на південному сході України.
Москва поки не підтвердила цю заяву, а представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати її, заявивши, що питання щодо цього слід адресувати Міністерству оборони Росії."
Джерело: https://abcnews.go.com/International/ukraine-russia-icbm-launch-intercontinental-ballistic-missile/story?id=116085317
Дивує швидкість реакції:
менше дня, та вже висновок це не МБР
як обстріляли Польшу, теж 1 день, та відповідь - це не россійська ракета
а все інше підтверджують тижнями та місяцями
чи надав іран безпілотники, чи надала пів.корея зброю та солдатів і т.п.
Відмазують пукіна.
не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети