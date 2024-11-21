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Новости Война
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Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - ABC

Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією

На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты войсками РФ против Украины.

Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник предполагает, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету - ее тип не уточняется.

Представитель диктатора Путина Песков переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.

Также смотрите: Последствия удара РФ по Днепру: пострадали 2 человека, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

Также смотрите: Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27093) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+27
Не підтверджують бо потрібно буде реагувати .А з реакцією проблема бо раптова діарея заважає .
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21.11.2024 13:08
+18
Не межконтинентальная, а обычная, не по Киеву, а по Днепру, не вчера, а сегодня.
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
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21.11.2024 13:01
+14
це, аби не відбулось екс-каллації?...
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21.11.2024 13:02
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Їм з погреба видніше...
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21.11.2024 13:00 Ответить
американська система протиракетного оповіщення спрацьовує автоматично - якби то був запуск міжконтинентальної ракети, то американська ядерна тріада була б вже піднята по тривозі
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21.11.2024 14:31 Ответить
@ "США іще раз впевнились, що рашисти в режимі цілковитої таємності "роздуплили" свої ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", які повинні були знищити ще згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Ракета - двохступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустилиЮ а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

Американці дадуть відповідь."

https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/Gc591A3XkAAesog?format=png&name=small
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21.11.2024 14:42 Ответить
Якщо "тріада" дійсно не була піднята по тривозі, то, не виключено, що рашисти заздалегідь повідомили розвідку США про планований пуск однієї МБР з порожніми, неядерними бойовими блоками. Мабуть пуск та траєкторія повністю відстежувався США. Попередній виток у ЗМІ інформації саме про намір атаки із застосуванням РС-26 також імовірно був не випадковим.
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21.11.2024 15:15 Ответить
Не межконтинентальная, а обычная, не по Киеву, а по Днепру, не вчера, а сегодня.
От таких тупых заявлений посольства США пахнет нестиранными памперсами.
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21.11.2024 13:01 Ответить
в США тупі, розумні лише в ОП
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21.11.2024 13:20 Ответить
В *ОПе вообще сидят парашные агенты.
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21.11.2024 20:49 Ответить
я зможу з однієї букви вгадати болота, де по діфолту, в далекому майбутньому, одноразові памперси, зможуть багаторазово прати, для багаторазового використання )))))
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21.11.2024 16:19 Ответить
це, аби не відбулось екс-каллації?...
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21.11.2024 13:02 Ответить
Спочатку не підтверджують, потім підтверджують. З корейцями так і було.

Але це вже цікаво, що захід дасть нам тепер. Тому що ***** божеволіє на очах. Ніхто в здоровому глузді не стане бити МБР по країні яка в тебе під боком.
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21.11.2024 13:02 Ответить
Пуйло било тією ракетою не по Україні, а по нервам західних партнерів.
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21.11.2024 13:05 Ответить
піаніст,проси THAAD, якщо добре попросиш дадуть
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21.11.2024 13:03 Ответить
Зрозуміло й очікувано-визнати цей удар значить визнати своє "обісрались"! Деталі ракети,з Дніпра,вже продемонстровані!
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21.11.2024 13:03 Ответить
А як можна визначити міжконтинентальна вона чи ні? По висоті траєкторії?
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21.11.2024 13:07 Ответить
По габаритам шмаття, що після неї лишилось.
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21.11.2024 13:09 Ответить
Супутники все бачать, якщо було попередження значить було розгортання, а чі був пуск, почітайте про цю ракету ....
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21.11.2024 13:37 Ответить
Не підтверджують бо потрібно буде реагувати .А з реакцією проблема бо раптова діарея заважає .
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21.11.2024 13:08 Ответить
Чи мав неназваний "західний чиновник" повноваження висловити думку всього "Заходу"? Цитата джерела
(у перекладі):

"ЛОНДОН та КИЇВ - У четвер Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік України, повідомили офіційні особи в Києві, проте західний чиновник повідомив ABC News, що атака, мабуть, не була пов'язана з використанням МБР.

За словами західного чиновника, це була балістична ракета, спрямована на Дніпро на південному сході України.

Москва поки не підтвердила цю заяву, а представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати її, заявивши, що питання щодо цього слід адресувати Міністерству оборони Росії."

Джерело: https://abcnews.go.com/International/ukraine-russia-icbm-launch-intercontinental-ballistic-missile/story?id=116085317
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21.11.2024 13:23 Ответить
Проте посольство закрили зазделегіть, як в 2022 втекли в Польшу

Дивує швидкість реакції:
менше дня, та вже висновок це не МБР
як обстріляли Польшу, теж 1 день, та відповідь - це не россійська ракета

а все інше підтверджують тижнями та місяцями
чи надав іран безпілотники, чи надала пів.корея зброю та солдатів і т.п.
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21.11.2024 18:16 Ответить
Який ще "захід"? Якого чиновника? Шо за муйня?
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21.11.2024 13:15 Ответить
Яка потужна заява. Смілива та рішуча, *****
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21.11.2024 13:16 Ответить
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21.11.2024 13:17 Ответить
Це ********. Ракета БУЛА використана, і це добре видно на відео.
Відмазують пукіна.
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21.11.2024 13:22 Ответить
Та знають вони все. Якщо пішла така "гра", то нехай випробовують засоби збиття таких ракет, бо ця ракета запускалась більше не по Дніпру, а по нервах європейців. Бо Петріоти можуть її не подужати.
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21.11.2024 13:23 Ответить
Коли втекли з посольств здогадався що буде щось особливе. Ніколи нічого просто так не роблять.
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21.11.2024 13:26 Ответить
запад не побачив міжконентальну ракету. хтось здивований?
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21.11.2024 13:28 Ответить
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21.11.2024 13:33 Ответить
- Але, Салліван, удар балістичними ракетами не коментуй ваапще!
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21.11.2024 13:41 Ответить
А як же "Захід" може підтвердити? Вони по них не запускають
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21.11.2024 13:37 Ответить
Уё@бки. Бахало так,шо мама не горюй. Искандер м отдыхает
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21.11.2024 13:38 Ответить
Перед влучанням вона ще й розділилася на декілька (здається п'ять) бойових частин. Тому й звук вибуху був якийсь дивний, не одноразовий...
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21.11.2024 14:13 Ответить
Пока по США не прилетит, так и будут ссать в тряпочку...
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21.11.2024 13:41 Ответить
Така сама реакція буде коли по нас ядерка прилетить. Скажуть,що нічого не бачили.
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21.11.2024 13:44 Ответить
Зрозумів, бойовий заряд цієї ракети всього 1200 кг, який розділяється на 3 частини, це як 3 Кінжала зразу, тільки коштує вона раз в 100 більше кінжала
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21.11.2024 13:45 Ответить
Вср@лись та не побачили. Лайно очі застило
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21.11.2024 13:49 Ответить
Захід дуже потужно та одностайно
не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети
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21.11.2024 14:02 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2024/11/21/619646/comments/ Ракета распадается на шесть боевых частей, а те еще на шесть: видео атаки на Днепр межконтинентальной баллистикой - Новости Беларуси - Хартия'97
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21.11.2024 14:05 Ответить
Військовий експерт Валерій Романєнко каже, що ця ракета по Южмашу була з шістьома порожніми бойовими частинами. Тому наслідки шкоди несуттєві. Але ця ракета може нести бойову ядерну частину в 50 разів більшу, ніж була скинута на Хіросіму
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21.11.2024 14:40 Ответить
Десь такою буде й реакція на застосування яз, або вмикають дурника, щоб не приймати ніяких мір.
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21.11.2024 14:44 Ответить
Повилазило?
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21.11.2024 14:51 Ответить
Схоже на те що навіть після вибуху появиться ядерний гриб, усі будуть це заперечувати і тільки підіймати у повітря винищувачі за тридевять земель від нас.
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21.11.2024 14:57 Ответить
нічого не бачу, не чую і отже говорити тут нема про що!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.11.2024 15:18 Ответить
 
 