Запад не подтверждает использование межконтинентальной баллистической ракеты Россией, - ABC

На Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты войсками РФ против Украины.

Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на слова западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник предполагает, что для атаки на Днепр россияне использовали баллистическую ракету - ее тип не уточняется.

Представитель диктатора Путина Песков переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

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