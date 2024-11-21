РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. ИНФОГРАФИКА

Утром российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

С 5 по 7 утра войска РФ атаковали Днепр ракетами различных типов.

Так, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий.



Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала", - говорится в сообщении.

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Удар по Днепру 21 ноября

В результате ракетных ударов РФ по Днепру повреждены предприятие и здание центра реабилитации.

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