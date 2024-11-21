РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. ІНФОГРАФІКА
Вранці російські війська випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Із 5 по 7 ранку війська РФ атакували Дніпро ракетами різних типів.
Так, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків - Волгоградська обл.).
"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.
Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила", - йдеться в повідомленні.
Удар по Дніпру 21 листопада
Внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації.
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Хіба, що запустили просто болванку без заряду
Як тобі Айлоне маск?
у 1994 захотіли преза який "говоріт понятніє вещі" .
у 2010 захотіли хозяйствєнніка,
у 2019 зебобіки захотіли поржати,
2024: йде 10-й рік війни, хаос, розруха. Україна - полігон для зброї з росії і кндр. Ну хоть поржать успєлі.
Саме гірше - обіцяють без конкретних кроків вирішення.
І на це завжди клюють.
Согодні це шизонуте з маскви довело фактом.
Всі ЗМІ світу пишуть, що масштаби руйнувань та знищень після удару такої ракети просто катостофічні!! Вона може нести ядерну бомбу і нищити все, абсолютно все!!!
Зупиніть хто-небуть цього кремлівського шизофреніка!!! Він хоче вбити всіх, це вже точно!!!
а ракета на 1.2 тони, вартістю 50 млн+ за штуку, зараз злякаюсь весь світ, і той різко зупинить шизофреніка?
можна навіть до дронів плутоній прив"язать, і над москвою розпилити.
Хай збивають на здоров"я.
Все означає, що кацапи зрозуміли - ніякими кинжалами тощо Україну не примусити до капітуляції.
Тому вони вирішили використати "страшилку" більш круту... Від якої шкоди для України фактичної - менше, ніж від тих калібрів. Але "рівень ескалації" в очах деяких "зустрітися посередині" - підняли.
Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо
Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші
Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...
В чому різниця?
Україна тепер має право бути ядерною державаою, а після 21.11.2024 року, і просто зобов'язана такою бути! Інакше Народ України чекаю смерть в ядерному пеклі. Всі це зрозуміли після ударів по Дніпру.
Сообщается, что в целом рф располагает 34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году), 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М", 18 МБР РС-12М1"Тополь-М", 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте и 24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года), а также неизвестное количество МБР "Сармат" и около 8 ракет "Авангард".
Це не означає, що Україна завтра переможе. Це означає - що засрашка обісралась. Бо порівняння -з задекларованими засрашкою планами на очікуваннями, а не з вашими вигадками.
Чорна, зловісна, піднімається і готується до свого польоту на бідолашну Україну!!!
Хто захистить нас від ядерного кошмару?! Хто?! Де партнери, де ті ракети щоб ту русню спалити?!!!