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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. ІНФОГРАФІКА

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

Вранці російські війська випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Із 5 по 7 ранку війська РФ атакували Дніпро ракетами різних типів. 

Так, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків - Волгоградська обл.).

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.

Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про запуск балістики на місто

Обстріл 21 грудня: РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
Обстріл 21 грудня: РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

Удар по Дніпру 21 листопада

Внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпру пошкоджені підприємство та будівля центру реабілітації.

Дивіться: Момент прильоту ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3258) обстріл (28284) Повітряні сили (2605) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+40
Вот вам братья славяне дружба и любовь на веки..родственники в расеи братья сестры ...
Я родичам не телефоную з 2014 ..Рівень їх маніакальності сьогодні показав усе ..Гепнути по країні сусідці з якою були разом в СССР 70 років ,Карле ,міжконтинентальною ракетою ..ця ракета для далеких цілей ..але вони це зробили ..
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21.11.2024 10:12
+37
це ж вперше за всю історію, щоб МБР застосовувалась в бойових діях ?

у 1994 захотіли преза який "говоріт понятніє вещі" .
у 2010 захотіли хозяйствєнніка,
у 2019 зебобіки захотіли поржати,

2024: йде 10-й рік війни, хаос, розруха. Україна - полігон для зброї з росії і кндр. Ну хоть поржать успєлі.
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21.11.2024 11:35
+36
МБР з фугасою частиною? Рівень довбанутості кацапів не має меж.
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21.11.2024 09:40
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А нікого не засмучує той факт, що ця дура несе 1.2 мегатони вибухівки (якщо це не ядерний заряд). Ви взагалі уявляєте собі, щоб залишилось від місцевості після такого вибуху?
Хіба, що запустили просто болванку без заряду
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21.11.2024 10:35 Відповісти
та ні, там 36 тонн повної маси, з них вибухівки 1.2 тонни (як 2-3 крилаті ракети). При відхиленні в 150 метрів це насправді не багато, підійде хіба що для великого завода.
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21.11.2024 10:44 Відповісти
Ці ваші 1 мегатони це куб зі стороною 100 метрів ( якшо обємна вага вибухівки дорівнює такій у воді - я вже помовчу шо для запуску такої масси тре 10 лямів тонн палива) . Такшо тре трішки думати шо друкуєш
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21.11.2024 10:52 Відповісти
Гарік,мегатона-це 1 мульярд кг,або 1 мульен тон...
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21.11.2024 11:28 Відповісти
тонн..
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21.11.2024 11:31 Відповісти
Взагалі то мова йде про потужність ядерного заряду в тротиловому еквіваленті, а не про масу вибухівки
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21.11.2024 14:30 Відповісти
Це ще не ЕСКАЛАЦІЯ???
Як тобі Айлоне маск?
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21.11.2024 11:01 Відповісти
це ж вперше за всю історію, щоб МБР застосовувалась в бойових діях ?

у 1994 захотіли преза який "говоріт понятніє вещі" .
у 2010 захотіли хозяйствєнніка,
у 2019 зебобіки захотіли поржати,

2024: йде 10-й рік війни, хаос, розруха. Україна - полігон для зброї з росії і кндр. Ну хоть поржать успєлі.
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21.11.2024 11:35 Відповісти
Коріння всіх наших проблем - тупі виборці.
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21.11.2024 15:00 Відповісти
На жаль, більшість виборців не голосують за якусь програму, а за те, хто більше пообіцяє.
Саме гірше - обіцяють без конкретних кроків вирішення.
І на це завжди клюють.
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21.11.2024 22:42 Відповісти
Все! Це майже ядерна війна!!!
Согодні це шизонуте з маскви довело фактом.
Всі ЗМІ світу пишуть, що масштаби руйнувань та знищень після удару такої ракети просто катостофічні!! Вона може нести ядерну бомбу і нищити все, абсолютно все!!!
Зупиніть хто-небуть цього кремлівського шизофреніка!!! Він хоче вбити всіх, це вже точно!!!
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21.11.2024 11:36 Відповісти
пишуть що то був фейк, ипсо.
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21.11.2024 11:51 Відповісти
Вчора був фейк, що фейк був фейковим...
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21.11.2024 16:41 Відповісти
Не істери.
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21.11.2024 11:56 Відповісти
Якщо вона дійсно в Нідерландах, то нехай! Хай розуміють, що хутьло з катушок зїхало...
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21.11.2024 16:42 Відповісти
Вибухівки трішки більше тони...нема там ніякої катастрофи...
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21.11.2024 12:07 Відповісти
тобто каб-и по півтори тони світ не лякають.

а ракета на 1.2 тони, вартістю 50 млн+ за штуку, зараз злякаюсь весь світ, і той різко зупинить шизофреніка?
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21.11.2024 12:10 Відповісти
каби не долетать до "іншого континенту"..
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21.11.2024 16:44 Відповісти
Там взрывчатки 1,2 тонны. В искандерах под 500 кг. Так что считай это всего 2+ искандера.
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21.11.2024 15:26 Відповісти
та всього лиш?... а йк там плутоній а не тротил?
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21.11.2024 16:46 Відповісти
не істери.
можна навіть до дронів плутоній прив"язать, і над москвою розпилити.
Хай збивають на здоров"я.
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21.11.2024 22:43 Відповісти
В українців був реальний шанс зупинити з'їхавного з катушок сатаніста пуйла у 2019 році, але мудрий нарід 73%, наслухавшись російської пропаганди про "баригу" і Вальцмана - Порошенка, щоб потім послабити і знищити Україну і проросійського антимайданного телеканала медведчука-коломойського "1+1" про "баригу" і Вальцмана - Порошенка, щоб захопити владу маланцями і дограбувати давно пограбований нарід. Думали, що все пройде, як завжди. Замість продовження курсу на вироблення зброї, особливо ракет, почали піаритись на "Великому будівництві" і заривати гроші в дороги, бо там можна вкрасти. Вкрали, але пвуйло дочекалося свого часу і вдарило по Україні. Нарід 73% до кінця не передбачив, що ржати вони вже не будуть, а вибраний ними Гундос і його команда просто при шухере втечуть за кондон, бо їх тут нічого не тримає, крім доступ до казни і схем. Подивилися б де Гундос планував жити, а жити він планував не в Україні, а окупованому Криму, де має будинок в Ялті, в Італії, де має віллу і в Англії, де викупили цілу вулицю. А той, кого затоптали в бруд разом з кацапами має булинок в Козині і бізнес в Україні, постійно допомагає армії і постійно виступає на всіх міжнародних майданчиках за Україну. Але нарід повірив в брехню і по клаптику втрачає Україну.
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21.11.2024 18:31 Відповісти
Так давайте виженемо цю зелену мерзоту і судитимемо судом лінча! Останній раз в Україні так робили Гайдамаки під час Коліївщини. Хоч раз в історії України всі побачать, що буває з "президентами" покидьками, чим і як вони закінчують! На палю курву, на палю!!!
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22.11.2024 07:11 Відповісти
Спеціалісти вже цю новину спростували. Ця ракета є триступенчатою і використовувати фугасний заряд в ній є дурістю бо ніякого ефекту від цього не буде,а фінансові затрати не маленькі...
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21.11.2024 11:57 Відповісти
Ракета товста без базару, але точність в неї +-1000 км, вона же міжконтенентальна☝️🤣
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21.11.2024 11:57 Відповісти
А куди полетіла та ракета "Рубіж"? Вона ж в атмосфері не сгоріла?..
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21.11.2024 12:07 Відповісти
Так кацапам не важливо, "куди воно полетіло", бо цілі в них не військові, а терористичні.

Все означає, що кацапи зрозуміли - ніякими кинжалами тощо Україну не примусити до капітуляції.

Тому вони вирішили використати "страшилку" більш круту... Від якої шкоди для України фактичної - менше, ніж від тих калібрів. Але "рівень ескалації" в очах деяких "зустрітися посередині" - підняли.
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21.11.2024 15:01 Відповісти
У цієї ракети БЧ-1200 кг, як у 3 Калібрів, вони розраховані на ЯО, а так це як брил'янтовими кулями стріляти, по людям
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21.11.2024 17:55 Відповісти
А ще з-за того, що для ЯО точність +/- 5 кілометрів не важлива, то стріляти ними у щось конкретне - неможливо. Розмір цілей якраз і повинен бути таким як "місто Дніпро".
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21.11.2024 19:27 Відповісти
Вікіпедія пише +- 200 метрів, але це скоріш за все брехня
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22.11.2024 09:38 Відповісти
Не неучами... В Википедию пишут хорошисты-третьекурсники, не обладающие полнотой знаний по вопросу....
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21.11.2024 12:27 Відповісти
Договор СНВ-III (2010) - формально в силе, но в феврале 2023 года россия приостановила участие в инспекциях и обмене данными, включая уведомления о пусках. Однако сам договор не расторгнут.

Повідомили США, чи США самі дізнались не важливо

Проте яка потужна відповідь - закрити посольство про всяк випадок
Прям як в 2022 - закрити, та "втекти" до Польші

Аналог
іран запускає звичайні ракети по Ізраїлю
США, Англія, Франція допомагають збивати ракети
Всі країни є членами НАТО, ніхто не виносить на обговорення втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договорір з Ізраїлем
Англія та Франція просто вирішили допомогти, без всяких договорів...

В чому різниця?
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21.11.2024 12:35 Відповісти
Наявність ядерної зброї
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22.11.2024 01:42 Відповісти
В лютому 2022 року, після нападу расєє на Україну цей договір автоматично став не дійсним.
Україна тепер має право бути ядерною державаою, а після 21.11.2024 року, і просто зобов'язана такою бути! Інакше Народ України чекаю смерть в ядерному пеклі. Всі це зрозуміли після ударів по Дніпру.
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22.11.2024 07:14 Відповісти
"Помста до останнього подиху" - оце має стати національною ідеєю України й українців.
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21.11.2024 12:36 Відповісти
Чим мститись? Переляканий натовп союзників не поспішає озброїти нас ЯЗ і міжконтинентальними ракетами.
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21.11.2024 13:04 Відповісти
Нормальні країни подібні речі виробляють самі.
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21.11.2024 15:01 Відповісти
дайте перелік нормальних.
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22.11.2024 01:18 Відповісти
Китай , Індія, Ізраїль, Франція .......
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22.11.2024 13:22 Відповісти
На яких фронтах воюєш?
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21.11.2024 15:49 Відповісти
Це не для тебе написано, проходь.
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21.11.2024 16:46 Відповісти
Те, що такі ракети ми не збиваємо, було і так відомо. І що тоді досягли кацапи? Запустити пустишку і реальну ядерку - дві різні справи.
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21.11.2024 12:39 Відповісти
Це типу асиметрична відповідь залісся на ескалацію.
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21.11.2024 13:16 Відповісти
треба палкою потикати ердогана чи не здох, щось там ****** про екскалацію
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21.11.2024 13:25 Відповісти
Це вже перенесення війни на вищій рівень аля як Куба. Тоді вже Кубу після підвищення ставок ніхто не питав вона за мир чи за деєскалацію і.т.д В явочному порядку дві сверхдержави "рятували світ" навіть на наявність сверхпотужного і незламного Фіделя з його єпічними промовами ніхто не зважав.
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21.11.2024 13:57 Відповісти
Дивне у вас світосприйняття.
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21.11.2024 15:26 Відповісти
чувирло👎 як там погода в Криму?
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21.11.2024 16:46 Відповісти
Издание Defense Express пишет, что у рф по состоянию на начало этого года есть 521 межконтинентальная баллистическая ракета, а для накопления такого арсенала понадобилось более 20 лет.

Сообщается, что в целом рф располагает 34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году), 60 МБР типа РС-12М "Тополь-М", 18 МБР РС-12М1"Тополь-М", 180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте и 24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года), а также неизвестное количество МБР "Сармат" и около 8 ракет "Авангард".
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21.11.2024 15:07 Відповісти
Ти кацап?
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21.11.2024 17:52 Відповісти
Не треба нас лякати! Нас після такого вже нічим не здякаєш.
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21.11.2024 22:43 Відповісти
Робимо висновки "від протилежного": фактично ніяких інших способів примусу України до "прийняття геополітичних реалій" засрашка на поточний момент не бачить, окрім тиску такими ось перформансом на свідомість союзників України. Засрашка повністю обісралась на полі бою і визнає це такими пусками.
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21.11.2024 15:07 Відповісти
Це повне безумство
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21.11.2024 15:44 Відповісти
Безумство, як виявилось - це "Київ за 3 дні" та "Україна за 2 тижні". А те, що маємо зараз - справжня війна. В якій країна з ресурсами, на перший погляд, в 10 разів більшими, ніж у противника, 3 (ТРИ) роки не може військовим шляхом подолати противника.

Це не означає, що Україна завтра переможе. Це означає - що засрашка обісралась. Бо порівняння -з задекларованими засрашкою планами на очікуваннями, а не з вашими вигадками.
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21.11.2024 17:44 Відповісти
Зельц, пердни в відповідь!!!
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21.11.2024 16:52 Відповісти
Після цього удару, Україна ще буде транспортувати газ з ерефії????????
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21.11.2024 17:51 Відповісти
Краще не займатись коментуванням. Україні коментуванням не допомогти, а тільки собі може бути гірше. Я закінчив.
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21.11.2024 19:14 Відповісти
минуло 14 годин, президент не зібрав термінове засідання ООН. Дайте йому сто днів - він навчиться?
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21.11.2024 19:35 Відповісти
Ось вона на фото.
Чорна, зловісна, піднімається і готується до свого польоту на бідолашну Україну!!!
Хто захистить нас від ядерного кошмару?! Хто?! Де партнери, де ті ракети щоб ту русню спалити?!!!
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21.11.2024 22:40 Відповісти
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