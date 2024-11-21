РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. ІНФОГРАФІКА

Вранці російські війська випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Із 5 по 7 ранку війська РФ атакували Дніпро ракетами різних типів.

Так, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків - Волгоградська обл.).

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.



Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила", - йдеться в повідомленні.

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