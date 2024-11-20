Момент прильоту ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курській області. ВIДЕО
У мережі опублікували момент прильотів ракет Storm Shadow в Курській області.
За даними Defence Express, Повітряні Сили України ударили далекобійними ракетами по об'єкту президента РФ з підземним командним пунктом, передає Цензор.НЕТ.
"Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow / SCALP по такому об'єкту - це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами", - повідомили аналітики.
Проте, поки що ця інформація не підтверджена, наголошує видання.
Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец #474549
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«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.
Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.
«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.
Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
720 000 000 миллиона долларов = 600 ракет....
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Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі історичного архітектурного комплексу "усадьбы Барятинских", а за сумісництвом - санаторію "управделами президента рф", розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській і Харківській областях "Север". Не виключено, що там також могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!
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https://pbs.twimg.com/media/Gc1u4CQWYAAsSa_?format=jpg&name=small
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А тому що ці крилаті ракети розроблені спеціально для знищення бункерів та цілей у середині укріплень. Судячи з кадрів представленого відео, така кучність ударів ракет мала на меті дістатися до дуже глибокого укриття.
"Фото зроблено кілька днів тому на території об'єкта(район влучення[2]), що у вікімапії позначено, як "вузол зв'язку".
51.5873095,34.9467180- зроблено тут
Друге фото - ворота на фоні з Google Street View, щоб не було сумнівів.
Дякуємо корисним довбойобам!", - йдеться у повідомленні осінтерів.
Цей крок частково спрямований на те, щоб стримати Пхеньян від відправки нових підрозділів. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен зрозуміти, що відправка перших деталей була помилкою, яка коштуватиме дорого.