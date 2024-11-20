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Новини Війна
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Момент прильоту ракет Storm Shadow по оперативному командному пункту в Курській області. ВIДЕО

У мережі опублікували момент прильотів ракет Storm Shadow в Курській області.

За даними Defence Express, Повітряні Сили України ударили далекобійними ракетами по об'єкту президента РФ з підземним командним пунктом, передає Цензор.НЕТ.

"Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow​ / SCALP по такому об'єкту - це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами", - повідомили аналітики.

Проте, поки що ця інформація не підтверджена, наголошує видання.

Раніше ми повідомляли, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Також дивіться: Бійці "Хартії" знищили БМ "Град", броньовану техніку і ліквідували особовий склад окупантів. ВIДЕО

Автор: 

росія (64969) ЗСУ (7507) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+29
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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20.11.2024 23:40
+25
Если командиров задвухсотило которые разрабатывали план то очень даже кстати.
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20.11.2024 23:44
+14
Мементо море... Моментально... В море... )
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20.11.2024 23:38
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Мементо море... Моментально... В море... )
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20.11.2024 23:38 Відповісти
Напомнело фрагмент и передовицы "Прафды" об открытии Саяно-Шушэнской ГЭС : "... и ток мед-лен-но, какбэ нехотя, потёк по проводам..."
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21.11.2024 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ywTRBni_pg
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20.11.2024 23:39 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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20.11.2024 23:40 Відповісти
Да, кучно лягло
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21.11.2024 00:15 Відповісти
Если командиров задвухсотило которые разрабатывали план то очень даже кстати.
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20.11.2024 23:44 Відповісти
+ КНДРовський хенерал....
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20.11.2024 23:46 Відповісти
А якщо ні?
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21.11.2024 01:20 Відповісти
RFI - французька новинна радіостанція

«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.

Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.

«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.

Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
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20.11.2024 23:45 Відповісти
Вони не модернізуються, а проходять технічне оновлення після закінчення терміну експлуатації. DW писав що оновлена половина ракет з 600. Можливо це *******. Може тому Шольц не передає ракети.
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21.11.2024 06:01 Відповісти
Стоимость одной ракеты Taurus составляет более 950 000 евро (около 1,2 миллиона долларов).

720 000 000 миллиона долларов = 600 ракет....
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21.11.2024 10:30 Відповісти
В заголовку курвська волость - суцільна помилка..
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20.11.2024 23:47 Відповісти
очевидно шось дуже цікаве було, якшо американці так переполохкались
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20.11.2024 23:47 Відповісти
тож бо! 12 ракет, майже в одну точку... тож там було щось надто важливе навіть не для нас, а для саміх американців
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20.11.2024 23:51 Відповісти
угу, вони стільки кирпичів не висирали навіть коли командуючий чф спортився (і ніхто його з тих пір не бачив).
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21.11.2024 00:01 Відповісти
Може хутін пуйло??
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21.11.2024 00:26 Відповісти
воістіну путін *****
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21.11.2024 07:05 Відповісти
там целая резиденция, но все ракеті пошли в один угол. Могли всю єту богодельню разнести
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20.11.2024 23:47 Відповісти
Там в этом углу как раз подземный бункер с УС

51.5863231, 34.9475204
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20.11.2024 23:53 Відповісти
на гуглі там дерева... тож саме цікаве під землею... було )
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20.11.2024 23:58 Відповісти
Та так,далі по курсу,хоч би одною ракетою,зробили "макіяж"тому дворцу.
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21.11.2024 00:16 Відповісти
Мені чомусь здається що били не по фасаду, а по цілі
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21.11.2024 00:19 Відповісти
Ефектно. А чи ефективно? Сподіваємось....
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20.11.2024 23:52 Відповісти
підняти 6 бортів, запустити ракет на десяток міліонів....може це буди "учения" ?
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21.11.2024 00:00 Відповісти
Ну ти ж сам прекрасно розумієш , що з фсбешними дєрьмаками може бути все що завгодно, навіть "липові" цілі.
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21.11.2024 01:25 Відповісти
як жахливо знати що в тебе ракет з десяток, і цілей - сотні і тисячі
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20.11.2024 23:53 Відповісти
Де тепер буде ховатися путін?
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20.11.2024 23:59 Відповісти
в своем чумоданчике
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21.11.2024 00:17 Відповісти
На майдані коло бані сере путін в чемодані...
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21.11.2024 00:51 Відповісти
Згідно з даними осінтерів "Dnipro Osint" (https://t.me/dniproofficial/5292), сьогоднішнім ракетним ударом Storm Shadow було уражено бункер з рашистським вузлом звязку, який знаходився поруч із резиденцією ***** в н.п. Марьино Курської області.

Примітка: видання Defense Express вважає, що в районі історичного архітектурного комплексу "усадьбы Барятинских", а за сумісництвом - санаторію "управделами президента рф", розташовувався підземний командний пункт. Він використовувався командуванням угрупування російських військ в Курській і Харківській областях "Север". Не виключено, що там також могли перебувати північнокорейські генерали. Надзвичайно жирна ціль!

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gc2NrW3XAAAhYaH?format=png&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/Gc1u4CQWYAAsSa_?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gc14vI2WoAA37Xa?format=png&name=small
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21.11.2024 01:03 Відповісти
Чому ЗСУ задіяли саме Storm Shadow?
А тому що ці крилаті ракети розроблені спеціально для знищення бункерів та цілей у середині укріплень. Судячи з кадрів представленого відео, така кучність ударів ракет мала на меті дістатися до дуже глибокого укриття.

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21.11.2024 01:11 Відповісти
Примітно, що місце розташування підземного командного пункту російських військ у районі санаторію в Марьино Курської області, який був атакований крилатими ракетами Storm Shadow, могли видати Z-блогери. Так, на днях у роспабліках було опубліковано фото з російськими військовими на цьому об'єкті, пише проект "КіберБорошно" (https://t.me/kiber_boroshno/10645 ).
"Фото зроблено кілька днів тому на території об'єкта(район влучення[2]), що у вікімапії позначено, як "вузол зв'язку".
51.5873095,34.9467180- зроблено тут
Друге фото - ворота на фоні з Google Street View, щоб не було сумнівів.
Дякуємо корисним довбойобам!", - йдеться у повідомленні осінтерів.





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21.11.2024 01:21 Відповісти
Ймовірно та ж історія, що і з вагнерівцями. На момент прильоту напевно вже начальства не було, бо подзвонили.
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21.11.2024 01:17 Відповісти
В Сумах тревога..
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21.11.2024 02:58 Відповісти
в тебе в голові цирк, юлебот ти притрушений...
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21.11.2024 03:40 Відповісти
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21.11.2024 05:33 Відповісти
думай далі, що єрмак націлює ракети
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21.11.2024 08:25 Відповісти
Думаешь, руссо-фашня ударит по своему командному пункту ещё и "калибрами"?
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21.11.2024 07:48 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває
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21.11.2024 07:42 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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21.11.2024 07:47 Відповісти
Байден вирішив вдарити американськими ракетами, щоб уповільнити відправку північнокорейських військових на допомогу Кацапстану.в Курській області.

Цей крок частково спрямований на те, щоб стримати Пхеньян від відправки нових підрозділів. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен зрозуміти, що відправка перших деталей була помилкою, яка коштуватиме дорого.
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21.11.2024 08:16 Відповісти
ЛЯПОТА )))
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21.11.2024 10:51 Відповісти
В Марьино на территории усадьбы Князя Барятинского находился санаторий цк партии. Для них было построено подземное убежище в котором и скрываются командование кацапов
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21.11.2024 23:06 Відповісти
 
 