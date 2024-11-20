Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на західного чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удари дозволили у відповідь на розгортання військових КНДР у Росії.

За словами співрозмовника, уряд Великої Британії розцінив цей крок РФ як ескалацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США дозволили Україні бити по території РФ ракетами Storm Shadow виробництва Великої Британії.

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Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

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