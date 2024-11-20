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Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

ЗСУ вперше атакували РФ ракетами Storm Shadow

Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на західного чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удари дозволили у відповідь на розгортання військових КНДР у Росії.

За словами співрозмовника, уряд Великої Британії розцінив цей крок РФ як ескалацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США дозволили Україні бити по території РФ ракетами Storm Shadow виробництва Великої Британії.

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Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Також читайте: Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських громадян та організацій, причетних до викрадення українських дітей

Автор: 

Велика Британія (5553) ракети (4009) росія (64969) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+18
Дорогі наші Воїни ,
бийте , кацапських гадів безжалісно , бо вони мають
здохнути всі🙁
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20.11.2024 17:02
+13
А зачем об етом кричать на весь мир? Рашисты до сих пор не признали что бьют по Украине иранскими и северокорейскими ракетами и беспилотниками. Написали бы что ето наш Нептун или Паляниця и пускай кто то доказывает что ето не так.
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20.11.2024 17:02
+11
Цікавіше якого х. взагалі хтось уточнює чиїми ракетами прилетіло. Ракети передані Україні значить ракети українські - всьо.
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20.11.2024 17:06
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20.11.2024 17:01 Відповісти
Тільки через політичний труп Шольца.
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20.11.2024 17:13 Відповісти
усе до того йде
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20.11.2024 17:14 Відповісти
Дорогі наші Воїни ,
бийте , кацапських гадів безжалісно , бо вони мають
здохнути всі🙁
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20.11.2024 17:02 Відповісти
А зачем об етом кричать на весь мир? Рашисты до сих пор не признали что бьют по Украине иранскими и северокорейскими ракетами и беспилотниками. Написали бы что ето наш Нептун или Паляниця и пускай кто то доказывает что ето не так.
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20.11.2024 17:02 Відповісти
Не з нашим зеленим "счастям".
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20.11.2024 17:05 Відповісти
Цікавіше якого х. взагалі хтось уточнює чиїми ракетами прилетіло. Ракети передані Україні значить ракети українські - всьо.
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20.11.2024 17:06 Відповісти
Поетому нам никто и не хочет давать оружие так как любое действие сразу попадает в прессу, а значит и может наступить ответственность. Поетому взять балончик краски и все ракеты перекрасить в украинские цвета и назвать их украинскими. И пускай кто то докажет что ето не так. К сведению, росийские ракеты которыми бьют по Украине на 70% комплектуются из западных комплектующих но их почему то никто не называет американскими или европейскими
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20.11.2024 17:13 Відповісти
Краще взагалі не коментувати. Не зобов'язані..
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20.11.2024 17:12 Відповісти
Женевська конвенція вимаґає сповіщати "пратівную сторону" про те, хто, коли, чим, куди і як довго буде бити.
Чи Віденська?
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20.11.2024 17:17 Відповісти
Вже "об'єктивний контроль" зняв прильоти - 12 пропущених на Курщині.
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20.11.2024 17:03 Відповісти
дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ плани Трампа щодо перемир'я.

Яке цікаве "перемир'я" планується паном Трампом...
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20.11.2024 17:03 Відповісти
Мені подобається як деяки кацапи малюють зону 300 км на схід від адмінмежі Донецької обл.... ні, дорогенькі - 300 км від кордонів Луганської обл з рашкою
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20.11.2024 17:04 Відповісти
Бо по міжнародному праву лднр це українська територія.
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20.11.2024 17:05 Відповісти
Цікаво , а від острова Тузла 300 км куди долетить ?
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21.11.2024 00:01 Відповісти
300 км навколо Москви та 200 км навколо Петербургу.
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20.11.2024 17:13 Відповісти
И 300км от границы КуНР
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20.11.2024 17:15 Відповісти
у мене відео є два прилети і детонація https://t.me/voynareal/103373
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20.11.2024 17:05 Відповісти
🔥 У Курській області русню накрило ракетами Storm Shadow, - z-воєнкори
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20.11.2024 17:08 Відповісти
Ну судячи по відео від орків то все прилетіло, пуски ракет ППО почались уже на останніх двох ракетах тільки.
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20.11.2024 17:11 Відповісти
А Іран, КНДР, Сирія, Китай теж приймають безпосередню участь у війні?
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20.11.2024 17:08 Відповісти
Лише КНДР. Іран лише дає шахеди, а Китай сторонится
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20.11.2024 17:34 Відповісти
Чекаю на прильоти по Воронєжській ваєнно-ваздушной академии и подібних кацапських ВУЗах.
За мою Полтаву...
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20.11.2024 17:10 Відповісти
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20.11.2024 17:13 Відповісти
Тауруси кримський міст порвали б , як мавпа газету. Але жШольц це знає, тому і не дає.
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20.11.2024 17:17 Відповісти
Раша воює з нато уже 3 роки, тільки от саме Нато ще навіть не починало. 50 атакамс і десяток штормів то просто торги на переговори.

Реально у амерів є реальний шанс зараз знешкодити всі орківські МБР і розвалити їх військову промисловість. Після 3 років війни орки втратили багато свого ППО і їх оборона дирява для ******** ракет.
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20.11.2024 17:14 Відповісти
Как по мне, слабоваты взрывы от этих Штормов. У орков крылатые ракеты громче взрываются. И огня больше.
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20.11.2024 17:15 Відповісти
а после вибухів детонація
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20.11.2024 17:19 Відповісти
Якщо по бункерами з командуванням, то яка там буде детонація, плюс підземний вибух не такий видовищний.
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20.11.2024 18:11 Відповісти
Україна підготувала план поділу ********* на 3 частини..
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20.11.2024 17:38 Відповісти
мокшанія , чайшанія і бурятія
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20.11.2024 17:49 Відповісти
Пр цьому фінам повернути фінський залив , щоб у раши не було на Балтике портов
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21.11.2024 00:04 Відповісти
 
 