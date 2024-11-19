Британія виділить $9,5 млн на закупівлю безпілотників для України

Уряд Великої Британії оголосив про намір виділити приблизно $9,5 млн на закупівлю ударних і розвідувальних БПЛА для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряд оголошує про додаткову військову підтримку в розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів ($9,5 млн - Ред.) для закупівлі нових ударних і розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

БПЛА Україні передадуть через очолювану Великою Британією і Латвією коаліцію країн, які займаються спільними закупівлями безпілотників.

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