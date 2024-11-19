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Британія виділить $9,5 млн на закупівлю безпілотників для України
Уряд Великої Британії оголосив про намір виділити приблизно $9,5 млн на закупівлю ударних і розвідувальних БПЛА для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уряд оголошує про додаткову військову підтримку в розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів ($9,5 млн - Ред.) для закупівлі нових ударних і розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.
БПЛА Україні передадуть через очолювану Великою Британією і Латвією коаліцію країн, які займаються спільними закупівлями безпілотників.
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Yurii #596422
показати весь коментар19.11.2024 17:12 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар19.11.2024 17:15 Відповісти Мені подобається 3
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Старый зольдат
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Grigoriy1959 #595881
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