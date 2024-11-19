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Британія виділить $9,5 млн на закупівлю безпілотників для України

британія

Уряд Великої Британії оголосив про намір виділити приблизно $9,5 млн на закупівлю ударних і розвідувальних БПЛА для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряд оголошує про додаткову військову підтримку в розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів ($9,5 млн - Ред.) для закупівлі нових ударних і розвідувальних дронів", - йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

БПЛА Україні передадуть через очолювану Великою Британією і Латвією коаліцію країн, які займаються спільними закупівлями безпілотників.

Також читайте: В рамках операції Interflex у Великій Британії вже підготували 50 тисяч військових ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4144) Велика Британія (5573)


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У Кишиневі поблизу торгового центру знайшли дрон
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19.11.2024 17:12 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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19.11.2024 17:15 Відповісти
А ЗЕлені у 2025 році виделять 440 000 000 гр. на будівництво доріг. ********, а скільки це буде у євро або у футах стерлінгов або у дронах?
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19.11.2024 17:17 Відповісти
Я - не маю жодного шефа. Я - диваний Почемучкін. Це тим "зєлєнським цензорам", які намагаються дискредитувати тих, кому не подобається БОЛТОВНЯ неДопрезидента. Ось маю гострі питання. Прорив до Куп'янська. Кацапів. На броні. Вибачте, а де ж ті НЛАВи від Британії, які розраховані саме на таку техніку ? Чого всі зосередились на китайські дрони ? НЛАВи, Джавеліни закінчились чи вони не актуальні ? Збила військова дівчина ракету Іглою. А Стінгери вже згнили ? А де британські дрони-камікадзе Switchblade ? Де була наша Стугна ? Багато-багато запитань. До речників ЗСУ. До експертів.
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19.11.2024 17:24 Відповісти
 
 