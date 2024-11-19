В рамках операції Interflex у Великій Британії вже підготували 50 тисяч військових ЗСУ

Навчальна місія Interflex триває у Великій Британії. Тренування вже пройшли 50 тисяч українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter)

"Косово, Румунія та Естонія стали останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, об'єднавшись заради свободи та стійкості", - розповіли британські військові.

Та додали, що 50 тисяч українських новобранців пройшли підготовку та підвищили свої навички та готовність в рамках навчальної місії Interflex.

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Навчальна місія Interflex

Програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками. Навчання фінансується Великою Британією в рамках загальної підтримки України, обсяг якої на квітень 2023 досяг 4 млрд фунтів стерлінгів (4,6 млрд євро).

Навчання в рамках Interflex розпочалося навесні 2022 року.

Програма орієнтована на українських рекрутів з невеликим військовим досвідом або без нього та організована за стандартами навчання піхотинців Збройних сил Великої Британії, яка була стиснута за часом для максимізації кількості учасників та швидкості підготовки.

В рамках Interflex навчаються, зокрема, військові медики та інженери, екіпажі вертольотів та пошуково-рятувальні місії.

Підготовка зосереджена на базових напрямках. Перший напрямок – базова загальновійськова підготовка новобранців, що триває 35 днів. Потім військових направляють до бойових бригад, деякі продовжують більш вузькоспрямовану підготовку.

Другий напрямок – професійна підготовка військових для використання іноземної техніки та озброєння, як от танків, артилерійських систем, ППО, БМП, БТР, високоточних реактивних систем залпового вогню. У цей напрямок також входить підготовка інших фахівців – бойових медиків, саперів, снайперів, операторів протитанкових комплексів.

Тривалість таких тренувань залежить від складності озброєння.

Третій напрямок навчання українських військових за кордоном – підготовка сучасних командирів-лідерів та інструкторів-тактиків. Четвертий – колективна підготовка підрозділів різних рівнів та штабів для ефективного управління ними, насамперед для ведення наступу та штурмів.