В рамках операции Interflex в Великобритании уже подготовили 50 тысяч военных ВСУ

Учебная миссия Interflex продолжается в Великобритании. Тренировки уже прошли 50 тысяч украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter)

"Косово, Румыния и Эстония стали последними странами, которые присоединились к этим глобальным усилиям, объединившись ради свободы и стойкости", - рассказали британские военные.

И добавили, что 50 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку и повысили свои навыки и готовность в рамках учебной миссии Interflex.

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Обучающая миссия Interflex

Программа подготовки украинских военных по стандартам Королевских вооруженных сил Великобритании. Программа организована Соединенным Королевством совместно со странами-участницами Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Обучение финансируется Великобританией в рамках общей поддержки Украины, объем которой на апрель 2023 года достиг 4 млрд фунтов стерлингов (4,6 млрд евро).

Обучение в рамках Interflex началось весной 2022 года.

Программа ориентирована на украинских рекрутов с небольшим военным опытом или без него и организована по стандартам обучения пехотинцев Вооруженных сил Великобритании, которая была сжата по времени для максимизации количества участников и скорости подготовки.

В рамках Interflex обучаются, в частности, военные медики и инженеры, экипажи вертолетов и поисково-спасательные миссии.

Подготовка сосредоточена на базовых направлениях. Первое направление - базовая общевойсковая подготовка новобранцев, которая длится 35 дней. Затем военных направляют в боевые бригады, некоторые продолжают более узконаправленную подготовку.

Второе направление - профессиональная подготовка военных для использования иностранной техники и вооружения, например танков, артиллерийских систем, ПВО, БМП, БТР, высокоточных реактивных систем залпового огня. В это направление также входит подготовка других специалистов - боевых медиков, саперов, снайперов, операторов противотанковых комплексов.

Продолжительность таких тренировок зависит от сложности вооружения.

Третье направление обучения украинских военных за рубежом - подготовка современных командиров-лидеров и инструкторов-тактиков. Четвертое - коллективная подготовка подразделений разных уровней и штабов для эффективного управления ими, прежде всего для ведения наступления и штурмов.