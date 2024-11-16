Совместный центр НАТО и Украины JATEC начнет работу в 2025 году, - Минобороны

В субботу, 16 ноября, Украина и НАТО согласовали алгоритм действий в рамках заключительного этапа создания Совместного центра JATEC. Участники заседания подтвердили намерение начать работу центра в начале 2025 года.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что делегация Минобороны во главе с заместителем министра Анатолием Клочко в Польше приняла участие в заседании по обсуждению вопросов развертывания Совместного Центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

В Минобороны напомнили, что JATEC создается в рамках реализации решений Вашингтонского саммита Альянса. Это будет первая совместная институция Украины и НАТО.

"Центр поможет Украине интегрироваться в структуры Альянса, будет способствовать обмену опытом между сторонами и поиску решений по усилению обороноспособности Украины и НАТО", - рассказал Клочко.

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Участники заседания обсудили реализацию мероприятий, необходимых для создания Центра, и подтвердили намерение начать его работу в начале 2025 года.

Среди таких мероприятий - согласование необходимых юридических процедур, в частности обеспечение участия Украины в процессах управления и принятия решений в структуре Центра.

Кроме этого, стороны обсудили создание информационно-коммуникационной системы, которая позволит организовать взаимодействие и безопасный обмен данными между Украиной и НАТО. В Минобороны отметили, что Украина станет первой страной-партнером, с которой Альянс создаст такую защищенную систему.

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Также стороны согласовали перечень первых неотложных проектов, с обработки которых Центр начнет свою деятельность.

Напомним, что решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) было принято в феврале этого года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

На Вашингтонском саммите НАТО в июле этого года была принята Декларация о создании Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). JATEC должен стать уникальной институцией, в рамках которой Украина и альянс на равных будут сотрудничать в военной сфере.

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