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Спільний центр НАТО та України JATEC розпочне роботу у 2025 році, - Міноборони

Зустріч делегації України та НАТО 16 листопада

У суботу, 16 листопада, Україна та НАТО узгодили алгоритм дій в межах заключного етапу створення Спільного центру JATEC. Учасники засідання підтвердили намір розпочати роботу центру на початку 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що делегація Міноборони на чолі із заступником міністра Анатолієм Клочком у Польщі взяла участь у засіданні з обговорення питань розгортання Спільного Центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

У Міноборони нагадали, що JATEC створюється в межах реалізації рішень Вашингтонського саміту Альянсу. Це буде перша спільна інституція України та НАТО.

"Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО", - розповів Клочко.

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Учасники засідання обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, і підтвердили намір розпочати його роботу на початку 2025 року. 

Серед таких заходів – погодження необхідних юридичних процедур, зокрема забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Окрім цього, сторони обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.

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Також сторони узгодили перелік перших невідкладних проєктів, з опрацювання яких Центр розпочне свою діяльність.

Нагадаємо, що рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

На Вашингтонському саміті НАТО у липні цьогоріч було ухвалено Декларацію про створення Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). JATEC має стати унікальною інституцією, в рамках якої Україна та альянс на рівних співпрацюватимуть у військовій сфері.

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Автор: 

Міноборони (7300) НАТО (6403) військові навчання (2775)


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Учасники засідання обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, і підтвердили намір розпочати його роботу на початку 2025 року.

Серед таких заходів - погодження необхідних юридичних процедур, зокрема забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Окрім цього, сторони обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему. Ось таку куйню придумали як захистити систему.але не Україну і український народ від рашистської смерті(бл.нх)
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16.11.2024 19:09 Відповісти
Нє, ну от просто цікаво: а якщо б найпотужніше, найвеличніше, найпереможніше Велике Ніщо не ігнорував саміти НАТО з 2019-го, не "бикував" на них після лютого 2022-го, не ляпав язиком маячню, що руйнує не тільки імідж країни, але й уповільнює/зменшує підтримку держави, а робив би хоч щось для досягнення перемоги (хоча б з вересня 2022-го), то може б і договір союзника США поза НАТО у нас був би (як у Ізраїля) і оці всі пусто-порожні дії були б не потрібні?
Але оманські ліщата міцно тримають цього диктора за його "17грн за штуку"...
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16.11.2024 19:25 Відповісти
Затишне та ситеньке чиновниче кубельце.
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16.11.2024 19:32 Відповісти
І вся ця куйня робиться напередодні перемовин, де, 100%, одним з пунктів обов'язково буду не вступ України до НАТО. Але перемовини коли ще будуть, а можливість скататися до Польщі є вже зараз. НАТО також безпорадна сцікліва х...я як і Оон. Якщо завтра х...о вдарить по Естонії, то шольц з макроном лише стурбуються за занепокояться
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16.11.2024 19:43 Відповісти
Може в 2026 році?
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16.11.2024 22:28 Відповісти
 
 