Спільний центр НАТО та України JATEC розпочне роботу у 2025 році, - Міноборони

У суботу, 16 листопада, Україна та НАТО узгодили алгоритм дій в межах заключного етапу створення Спільного центру JATEC. Учасники засідання підтвердили намір розпочати роботу центру на початку 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що делегація Міноборони на чолі із заступником міністра Анатолієм Клочком у Польщі взяла участь у засіданні з обговорення питань розгортання Спільного Центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

У Міноборони нагадали, що JATEC створюється в межах реалізації рішень Вашингтонського саміту Альянсу. Це буде перша спільна інституція України та НАТО.

"Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО", - розповів Клочко.

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Учасники засідання обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, і підтвердили намір розпочати його роботу на початку 2025 року.

Серед таких заходів – погодження необхідних юридичних процедур, зокрема забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Окрім цього, сторони обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.

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Також сторони узгодили перелік перших невідкладних проєктів, з опрацювання яких Центр розпочне свою діяльність.

Нагадаємо, що рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

На Вашингтонському саміті НАТО у липні цьогоріч було ухвалено Декларацію про створення Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). JATEC має стати унікальною інституцією, в рамках якої Україна та альянс на рівних співпрацюватимуть у військовій сфері.

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