У ЄС обговорять збільшення військової тренувальної місії для України, - Боррель

Міністри оборони країн ЄС мають намір обговорити, як збільшити обсяг тренувальної місії для України, мета якої нині визначена у тренуванні близько 60 тисяч солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Найбільш важливим питанням залишається військова підтримка ЄС для України. В рамках цієї підтримки тренування українських військовослужбовців відіграє важливу роль. Тож ми маємо намір обговорити, як збільшити обсяг нашої тренувальної місії. Мета визначена у тренуванні близько 60 тисяч солдатів. Ми збільшимо цю мету, і я розповім вам сьогодні, наскільки. Але це є на цей час найбільш успішною тренувальною місією, яку будь-коли здійснював Європейський Союз", - сказав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС вперше розглянуть можливість відправлення військових інструкторів до України, - Welt

Як він зауважив, успішне тренування 60 тисяч українських військовослужбовців є видатним результатом, у досягнення якого зробили свій внесок багато європейських країн. Сьогодні міністри обговорять можливість відкриття в Києві координаційного центру для посилення взаємодії зі Збройними Силами України у цих питаннях на місцях.

Стосовно можливості тренування українських військовослужбовців за допомогою EUMAM Ukraine безпосередньо в Україні високий представник ЄС зауважив, що наразі серед країн-членів немає консенсусу щодо такого використання місії.

"Це питання сьогодні не в порядку денному (зустрічі. - Ред.). ЄС має намір відкрити координаційний центр в Україні, але на цей час немає згоди на тренування українських військових на території України за участі європейських інструкторів", - зазначив Боррель.

Також читайте: 2100 українських військових відправлять на навчання до Франції у вересні 2024 року, - ЗМІ