В ЕС обсудят увеличение военной тренировочной миссии для Украины, - Боррель
Министры обороны стран ЕС намерены обсудить, как увеличить объем тренировочной миссии для Украины, цель которой сейчас определена в тренировке около 60 тысяч солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе перед началом неформального заседания Совета министров обороны ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Наиболее важным вопросом остается военная поддержка ЕС для Украины. В рамках этой поддержки тренировки украинских военнослужащих играет важную роль. Поэтому мы намерены обсудить, как увеличить объем нашей тренировочной миссии. Цель определена в тренировке около 60 тысяч солдат. Мы увеличим эту цель, и я расскажу вам сегодня, насколько. Но это является в настоящее время наиболее успешной тренировочной миссией, которую когда-либо осуществлял Европейский Союз", - сказал Боррель.
Как он отметил, успешная тренировка 60 тысяч украинских военнослужащих является выдающимся результатом, в достижение которого внесли свой вклад многие европейские страны. Сегодня министры обсудят возможность открытия в Киеве координационного центра для усиления взаимодействия с Вооруженными Силами Украины в этих вопросах на местах.
Относительно возможности тренировки украинских военнослужащих с помощью EUMAM Ukraine непосредственно в Украине высокий представитель ЕС отметил, что сейчас среди стран-членов нет консенсуса относительно такого использования миссии.
"Этот вопрос сегодня не в повестке дня (встречи. - Ред.). ЕС намерен открыть координационный центр в Украине, но на данный момент нет согласия на тренировки украинских военных на территории Украины с участием европейских инструкторов", - отметил Боррель.
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