2100 украинских военных отправят на обучение во Францию в сентябре 2024 года, - СМИ
В сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военнослужащих пройдут подготовку в местных тренировочных центрах Франции.
Об этом пишет France Info со ссылкой на источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в конце сентября 2100 украинских военных, что эквивалентно бригаде французской армии, прибудут во Францию для прохождения двухмесячной боевой подготовки.
Речь идет о тех же центрах, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией за рубежом, пишет издание.
Франция намерена подготовить бригаду Вооруженных сил Украины до декабря 2024 года, добавил источник издания.
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"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.
Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.
Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
Це було при Кучмі, при Ющенку, є й зараз. Лише коли Луценко був міністром МВС, ці транши хабарів "з місць" припинялися.
Зараз Татаров це контролює.
А цей позор з розпіареною поліцейською бригадою "Лють" в Іспанії відомий (що вони ховаються від фронту).