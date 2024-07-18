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2100 украинских военных отправят на обучение во Францию ​​в сентябре 2024 года, - СМИ

У навчаннях у Франції візьмуть участь 2100 українських військовослужбовців

В сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военнослужащих пройдут подготовку в местных тренировочных центрах Франции.

Об этом пишет France Info со ссылкой на источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в конце сентября 2100 украинских военных, что эквивалентно бригаде французской армии, прибудут во Францию для прохождения двухмесячной боевой подготовки.

Речь идет о тех же центрах, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией за рубежом, пишет издание.

Франция намерена подготовить бригаду Вооруженных сил Украины до декабря 2024 года, добавил источник издания.

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Автор: 

военные учения (3466) Франция (3557) ВСУ (6736)


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Інші 100 тис. поїдуть прямо на фронт. Бо, як заявив верховний, в нас 14 бригад без зброї, а навчальні центри переповнені.
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18.07.2024 15:52 Ответить
Головне, щоб не було, як з поліціантами з бригади "Лють" (далі цитата від сержанта ЗСУ):

"У нас є бойові підрозділи, які взагалі ніде не воюють.

Тобто система така. Є цілі бригади, які начебто бойові, але ніколи в боях участі не брали, їздять туди-сюди, а до фронту не доїжджають.

Я знаю, як певне відомство набирало людей у свою бригаду для контрнаступу. Їм неформально казали: "Ця бригада поїде навчатися на місяць у Німеччину, потім у Британію, а потім в Іспанію. А там уже й контрнаступ закінчиться". Так і сталося, до речі. Потім ці бійці сиділи в лісах України далеко від лінії фронту. Але навіщо їх було навчати за кордоном?"
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18.07.2024 16:16 Ответить
Те, що поліцію не відправляють на фронт - це наслідок того, що кожне Головне управління Нацполіції відправляє по 1 млн.доларів хабара до Києва (у газеті "Дзеркало тижня" це було у статті, коли голова обл.управління МВС Дніпра казав про це у статті).

Це було при Кучмі, при Ющенку, є й зараз. Лише коли Луценко був міністром МВС, ці транши хабарів "з місць" припинялися.
Зараз Татаров це контролює.

А цей позор з розпіареною поліцейською бригадою "Лють" в Іспанії відомий (що вони ховаються від фронту).
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18.07.2024 16:27 Ответить
Угу, сержанты обычно хорошо знают, где и чем занимаются чужие бригады.
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18.07.2024 17:48 Ответить
Сержант на фронті дійсно знає, це факт.
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18.07.2024 18:31 Ответить
Сержант знает примерно что происходит в его роте. Что происходит в батальоне он может знать по слухам, все что выше он 'знает' так же как мы с вами - из интернета
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18.07.2024 19:18 Ответить
Ви можете на тексти.орг знайти це інтерв'ю сержанта ЗСУ. Це перевірений журналістами фактаж. Нажаль, це правда.
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18.07.2024 20:22 Ответить
не потрібно українських військових відправляти з України у Францію на навчання, потрібно у Франції, інших країнах Європи, мобілізувати українских штурмовиків Тиси і там на місцях їх навчати.
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18.07.2024 20:26 Ответить
 
 