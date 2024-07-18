2100 украинских военных отправят на обучение во Францию ​​в сентябре 2024 года, - СМИ

В сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военнослужащих пройдут подготовку в местных тренировочных центрах Франции.

Об этом пишет France Info со ссылкой на источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в конце сентября 2100 украинских военных, что эквивалентно бригаде французской армии, прибудут во Францию для прохождения двухмесячной боевой подготовки.

Речь идет о тех же центрах, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией за рубежом, пишет издание.

Франция намерена подготовить бригаду Вооруженных сил Украины до декабря 2024 года, добавил источник издания.

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