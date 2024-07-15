Франция четко придерживается обязательств по передаче Украине самолетов Mirage 2000, - посол Весьер

Франция придерживается обязательств по передаче самолетов Mirage 2000-5 в Украину. Подготовка персонала для них продлится несколько месяцев.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер, комментируя выполнение соглашения о безопасности, которое страны подписали пять месяцев назад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также уточнил, что соглашение предусматривает, в частности, поставку ракет SCALP, а также ракет Aster для ПВО SAMP/T. Также было заявлено о желании французских властей передать Украине определенное количество самолетов Mirage 2000-5.

"Все эти направления добавляются к поставкам, которые уже имеют место длительное время - французских артиллерийских систем Cesar. Предусмотрено дальнейшее увеличение количества этих артиллерийских установок, которые будут поставляться и которые будут использоваться украинскими Вооруженными силами", - отметил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может бить по российской территории французским оружием, но не по Кремлю, - советник Макрона Бонн

Относительно передачи самолетов Mirage 2000-5 в Украину Вейер подчеркнул, что это обязательство будет выполнено.

"Были взяты очень четкие обязательства со стороны французских властей, и они будут соблюдены, в этом нет сомнения. Содержание этих обязательств не было опубликовано, и сегодня я тоже не сделаю новых анонсов в этом смысле. Но подчеркиваю еще раз, что все это происходит в тесной координации с военным руководством Украины. Вы понимаете, несмотря на все наше желание как можно быстрее сделать это, есть определенные лимиты времени, которые невозможно сократить. Речь идет о подготовке летного и технического персонала для этих самолетов. Но в целом, я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - резюмировал дипломат.

Напомним, 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче истребителей Mirage Украине и обучение пилотов во Франции.

Также читайте: Макрон заверил в поддержке Украины Францией на фоне беспокойств из-за возможного прихода к власти партии Ле Пен