Франция четко придерживается обязательств по передаче Украине самолетов Mirage 2000, - посол Весьер
Франция придерживается обязательств по передаче самолетов Mirage 2000-5 в Украину. Подготовка персонала для них продлится несколько месяцев.
Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер, комментируя выполнение соглашения о безопасности, которое страны подписали пять месяцев назад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он также уточнил, что соглашение предусматривает, в частности, поставку ракет SCALP, а также ракет Aster для ПВО SAMP/T. Также было заявлено о желании французских властей передать Украине определенное количество самолетов Mirage 2000-5.
"Все эти направления добавляются к поставкам, которые уже имеют место длительное время - французских артиллерийских систем Cesar. Предусмотрено дальнейшее увеличение количества этих артиллерийских установок, которые будут поставляться и которые будут использоваться украинскими Вооруженными силами", - отметил посол.
Относительно передачи самолетов Mirage 2000-5 в Украину Вейер подчеркнул, что это обязательство будет выполнено.
"Были взяты очень четкие обязательства со стороны французских властей, и они будут соблюдены, в этом нет сомнения. Содержание этих обязательств не было опубликовано, и сегодня я тоже не сделаю новых анонсов в этом смысле. Но подчеркиваю еще раз, что все это происходит в тесной координации с военным руководством Украины. Вы понимаете, несмотря на все наше желание как можно быстрее сделать это, есть определенные лимиты времени, которые невозможно сократить. Речь идет о подготовке летного и технического персонала для этих самолетов. Но в целом, я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - резюмировал дипломат.
Напомним, 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче истребителей Mirage Украине и обучение пилотов во Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у мене все ж таки жевріє надія, що ЗЄльоні дебіли побудують для літаків бункера з армовано зазізобетону
То ли дело сложнейший F-16 - обучение несколько лет, и края обучения не видно!