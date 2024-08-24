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Новости
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В ЕС впервые рассмотрят возможность отправки военных инструкторов в Украину, - Welt

ЄС вперше обговорить відправлення військових інструкторів в Україну

На следующей неделе министры иностранных дел и обороны Европейского Союза впервые обсудят вопрос отправки европейских военных инструкторов в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как отмечает издание, украинские власти призвали ЕС направить инструкторов в Украину в письме главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю от 31 мая.

Издание пишет, что также эта тема будет обсуждаться во вторник, 27 августа, на встрече ответственных послов ЕС в комитете по политике и безопасности. Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.

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Какие страны поддержали?

Отмечается, что за отправку в Украину военных инструкторов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.

В то же время Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения против, опасаясь обострения конфликта.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС и прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года.

По этому случаю мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить учения в Украине. В этом случае солдат из ЕС впервые официально будут привлекать к ним на украинской земле.

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Издание сообщает, что первые неформальные дебаты на эту тему уже состоялись в Брюсселе в июле.

Основанием для обсуждений отправки инструкторов станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий "Стратегический обзор Тренировочной миссии ЕС в Украине".

В документе, который получило издание Welt, говорится, что после принятия закона о мобилизации Киев ожидает призвать 150 тысяч человек и создать десять новых пехотных бригад.

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Автор: 

военные учения (3457) военнослужащие (6100) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+4
Ой, Боже! Хто кого інструктувати буде?!!!
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24.08.2024 14:51
+2
Таку війну ще світ не бачив. Але якщо інструктори будуть в Україні, то значить війська НАТО на черзі
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24.08.2024 15:11
+2
Якби я був картограф...
І працював в середньовіччі...
Я б вже тоді на перший помах...
Та й відсмоктав би...
Леонарду Д'Вінчі...
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24.08.2024 16:08
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Ой, Боже! Хто кого інструктувати буде?!!!
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24.08.2024 14:51 Ответить
Таку війну ще світ не бачив. Але якщо інструктори будуть в Україні, то значить війська НАТО на черзі
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24.08.2024 15:11 Ответить
То вони так переймати досвід будуть)
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24.08.2024 15:19 Ответить
Вряд ли это будут инструкторы пехтуры. Авиация, ПВО, нашим много еще чему прийдеться учиться...
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24.08.2024 22:07 Ответить
Карикатурная карта Европы, 1871 год.
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24.08.2024 14:58 Ответить
Якби я був картограф...
І працював в середньовіччі...
Я б вже тоді на перший помах...
Та й відсмоктав би...
Леонарду Д'Вінчі...
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24.08.2024 16:08 Ответить
+++

Дата, вказана на ній, 1749 р., а назва італійською каже «Європа географічно-політична». З підзаголовком

«Погляд з висоти польоту гусака»

Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uh-tiii-ievropeyska-mapa-
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24.08.2024 16:11 Ответить
Ти доступний...
Але складний..

Ти, ніби, не товчеш воду в ступі...

Евріка!
Ти коваль...

Який хоче, чи ні....
Виковує сталь....

Ти куєш меч Седріка?
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24.08.2024 18:57 Ответить
++++
Седрика Диггера?
Так у него была ясеневая палочка (35 см)
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24.08.2024 22:37 Ответить
Ну, так...
Дати стерті...
В тезісах роману Гарі Поттер...

Але у мізкх мозолі натеоті...

Три подарунки Смерті...
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28.08.2024 19:16 Ответить
Вибач за затримку...
Мене регулярно банять...

Виносять з ринку...

тут в риму нецензурне ...
Ескортніця...
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28.08.2024 19:20 Ответить
Не чаще чем меня.
Из тюрьмы банов я не вылазю, и тюрьма баны скучают без меня.
Ваши стихи с матами проигрывают.
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28.08.2024 21:36 Ответить
Вы бесподобны.
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28.08.2024 21:34 Ответить
Австрія, Угорщина, Словаччина - клуб євнухів!, поважайте, бо конфлікт тупий, а може бути дуже гострий..(
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24.08.2024 15:08 Ответить
Лучше бы войска свои отправили, а не бесполезных инструкторов которых самих учить нужно
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24.08.2024 16:33 Ответить
 
 