В ЕС впервые рассмотрят возможность отправки военных инструкторов в Украину, - Welt

На следующей неделе министры иностранных дел и обороны Европейского Союза впервые обсудят вопрос отправки европейских военных инструкторов в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как отмечает издание, украинские власти призвали ЕС направить инструкторов в Украину в письме главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю от 31 мая.

Издание пишет, что также эта тема будет обсуждаться во вторник, 27 августа, на встрече ответственных послов ЕС в комитете по политике и безопасности. Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.

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Какие страны поддержали?

Отмечается, что за отправку в Украину военных инструкторов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция.

В то же время Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения против, опасаясь обострения конфликта.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС и прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года.

По этому случаю мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить учения в Украине. В этом случае солдат из ЕС впервые официально будут привлекать к ним на украинской земле.

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Издание сообщает, что первые неформальные дебаты на эту тему уже состоялись в Брюсселе в июле.

Основанием для обсуждений отправки инструкторов станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий "Стратегический обзор Тренировочной миссии ЕС в Украине".

В документе, который получило издание Welt, говорится, что после принятия закона о мобилизации Киев ожидает призвать 150 тысяч человек и создать десять новых пехотных бригад.

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