У ЄС вперше розглянуть можливість відправлення військових інструкторів до України, - Welt
Наступного тижня міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу вперше обговорять питання відправлення європейських військових інструкторів до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Welt.
Як зазначає видання, українська влада закликала ЄС направити інструкторів в Україну в листі головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю від 31 травня.
Видання пише, що також ця тема обговорюватиметься у вівторок, 27 серпня, на зустрічі відповідальних послів ЄС у комітеті з політики та безпеки. Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада.
Які країни підтримали?
Зазначається, що за відправлення в Україну військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція.
Водночас Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти, побоюючись загострення конфлікту.
У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки.
З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання в Україні. У цьому випадку солдат з ЄС вперше офіційно залучатимуть до них на українській землі.
Видання повідомляє, що перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі у липні.
Підставою для обговорень відправлення інструкторів стане конфіденційний документ Європейської служби зовнішніх дій "Стратегічний огляд Тренувальної місії ЄС в Україні".
У документі, який отримало видання Welt, йдеться, що після ухвалення закону про мобілізацію Київ очікує призвати 150 тисяч людей і створити десять нових піхотних бригад.
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