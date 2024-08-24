УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6325 відвідувачів онлайн
Новини
2 028 15

У ЄС вперше розглянуть можливість відправлення військових інструкторів до України, - Welt

ЄС вперше обговорить відправлення військових інструкторів в Україну

Наступного тижня міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу вперше обговорять питання відправлення європейських військових інструкторів до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Welt.

Як зазначає видання, українська влада закликала ЄС направити інструкторів в Україну в листі головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю від 31 травня.

Видання пише, що також ця тема обговорюватиметься у вівторок, 27 серпня, на зустрічі відповідальних послів ЄС у комітеті з політики та безпеки. Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія долучиться до місії НАТО з навчання українських військових

Які країни підтримали?

Зазначається, що за відправлення в Україну військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція.

Водночас Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти, побоюючись загострення конфлікту.

У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки.

З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання в Україні. У цьому випадку солдат з ЄС вперше офіційно залучатимуть до них на українській землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2100 українських військових відправлять на навчання до Франції у вересні 2024 року, - ЗМІ

Видання повідомляє, що перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі у липні.

Підставою для обговорень відправлення інструкторів стане конфіденційний документ Європейської служби зовнішніх дій "Стратегічний огляд Тренувальної місії ЄС в Україні".

У документі, який отримало видання Welt, йдеться, що після ухвалення закону про мобілізацію Київ очікує призвати 150 тисяч людей і створити десять нових піхотних бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія вперше визнала, що навчала воїнів ЗСУ на своїй території

Автор: 

військові навчання (2775) військовослужбовці (4707) Євросоюз (13315)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Ой, Боже! Хто кого інструктувати буде?!!!
показати весь коментар
24.08.2024 14:51
+2
Таку війну ще світ не бачив. Але якщо інструктори будуть в Україні, то значить війська НАТО на черзі
показати весь коментар
24.08.2024 15:11
+2
Якби я був картограф...
І працював в середньовіччі...
Я б вже тоді на перший помах...
Та й відсмоктав би...
Леонарду Д'Вінчі...
показати весь коментар
24.08.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, Боже! Хто кого інструктувати буде?!!!
показати весь коментар
24.08.2024 14:51 Відповісти
Таку війну ще світ не бачив. Але якщо інструктори будуть в Україні, то значить війська НАТО на черзі
показати весь коментар
24.08.2024 15:11 Відповісти
То вони так переймати досвід будуть)
показати весь коментар
24.08.2024 15:19 Відповісти
Вряд ли это будут инструкторы пехтуры. Авиация, ПВО, нашим много еще чему прийдеться учиться...
показати весь коментар
24.08.2024 22:07 Відповісти
Карикатурная карта Европы, 1871 год.
показати весь коментар
24.08.2024 14:58 Відповісти
Якби я був картограф...
І працював в середньовіччі...
Я б вже тоді на перший помах...
Та й відсмоктав би...
Леонарду Д'Вінчі...
показати весь коментар
24.08.2024 16:08 Відповісти
+++

Дата, вказана на ній, 1749 р., а назва італійською каже «Європа географічно-політична». З підзаголовком

«Погляд з висоти польоту гусака»

Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uh-tiii-ievropeyska-mapa-
показати весь коментар
24.08.2024 16:11 Відповісти
Ти доступний...
Але складний..

Ти, ніби, не товчеш воду в ступі...

Евріка!
Ти коваль...

Який хоче, чи ні....
Виковує сталь....

Ти куєш меч Седріка?
показати весь коментар
24.08.2024 18:57 Відповісти
++++
Седрика Диггера?
Так у него была ясеневая палочка (35 см)
показати весь коментар
24.08.2024 22:37 Відповісти
Ну, так...
Дати стерті...
В тезісах роману Гарі Поттер...

Але у мізкх мозолі натеоті...

Три подарунки Смерті...
показати весь коментар
28.08.2024 19:16 Відповісти
Вибач за затримку...
Мене регулярно банять...

Виносять з ринку...

тут в риму нецензурне ...
Ескортніця...
показати весь коментар
28.08.2024 19:20 Відповісти
Не чаще чем меня.
Из тюрьмы банов я не вылазю, и тюрьма баны скучают без меня.
Ваши стихи с матами проигрывают.
показати весь коментар
28.08.2024 21:36 Відповісти
Вы бесподобны.
показати весь коментар
28.08.2024 21:34 Відповісти
Австрія, Угорщина, Словаччина - клуб євнухів!, поважайте, бо конфлікт тупий, а може бути дуже гострий..(
показати весь коментар
24.08.2024 15:08 Відповісти
Лучше бы войска свои отправили, а не бесполезных инструкторов которых самих учить нужно
показати весь коментар
24.08.2024 16:33 Відповісти
 
 