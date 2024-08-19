США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

В понедельник, 19 августа, Соединенные Штаты и Южная Корея начали широкомасштабные совместные учения Ulchi Freedom Shield. Учения направлены на усиление их обороноспособности против КНДР, которая снова обвинила их в подготовке вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, ежегодные летние учения США и Южной Кореи проходят на фоне роста напряженности в регионе, характеризующейся увеличением темпов демонстрации оружия со стороны Северной Кореи.

Учения начались через несколько часов после того, как МИД КНДР опубликовал заявление, в котором повторил утверждение Северной Кореи, что такие учения являются "провокационными военными тренировками с целью агрессии".

В заявлении говорится, что ядерные амбиции Северной Кореи являются оправданными. Там отметили, что очень важно "постоянно поддерживать баланс сил для предотвращения войны путем накопления мощных средств сдерживания".

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Зато США и Южная Корея описывают свои совместные учения как оборонительные.

Учения Ulchi Freedom Shield продлятся 11 дней, до 29 августа, и будут предусматривать проведение военных симуляций на компьютерах и более 40 видов полевых учений, в том числе с боевой стрельбой.

Около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих примут участие в учениях, которые будут проходить параллельно с учениями по гражданской обороне и эвакуации с понедельника по четверг, которые будут включать программы, основанные на сценариях северокорейской ядерной атаки.

По словам союзников, нынешняя программа сосредоточена на усилении их готовности к противодействию различным угрозам со стороны Северной Кореи, в частности ракетам, глушению GPS и кибератакам, а также на учете уроков, извлеченных из недавних вооруженных конфликтов.

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