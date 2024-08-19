США та Південна Корея розпочали масштабні спільні військові навчання
У понеділок, 19 серпня, Сполучені Штати та Південна Корея почали широкомасштабні спільні навчання Ulchi Freedom Shield. Навчання спрямовані на посилення їхньої обороноздатності проти КНДР, яка знову звинуватила їх у підготовці вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Як зазначається, щорічні літні навчання США та Південної Кореї проходять на тлі зростання напруженості в регіоні, що характеризується збільшенням темпів демонстрації зброї з боку Північної Кореї.
Навчання почалися через кілька годин після того, як МЗС КНДР опублікувало заяву, в якій повторило твердження Північної Кореї, що такі навчання є "провокаційними військовими тренуваннями з метою агресії".
У заяві йдеться, що ядерні амбіції Північної Кореї є виправданими. Там наголосили, що дуже важливо "постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні шляхом накопичення найпотужніших засобів стримування".
Натомість США та Південна Корея описують свої спільні навчання як оборонні.
Навчання Ulchi Freedom Shield триватимуть 11 днів, до 29 серпня, і передбачатимуть проведення військових симуляцій на комп'ютерах і понад 40 видів польових навчань, зокрема з бойовою стрільбою.
Близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях, які відбуватимуться паралельно з навчаннями з цивільної оборони й евакуації з понеділка по четвер, що включатимуть програми, засновані на сценаріях північнокорейської ядерної атаки.
За словами союзників, цьогорічна програма зосереджена на посиленні їхньої готовності до протидії різним загрозам з боку Північної Кореї, зокрема ракетам, глушінню GPS і кібератакам, а також на врахуванні уроків, винесених з нещодавніх збройних конфліктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль