США та Південна Корея розпочали масштабні спільні військові навчання

У понеділок, 19 серпня, Сполучені Штати та Південна Корея почали широкомасштабні спільні навчання Ulchi Freedom Shield. Навчання спрямовані на посилення їхньої обороноздатності проти КНДР, яка знову звинуватила їх у підготовці вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, щорічні літні навчання США та Південної Кореї проходять на тлі зростання напруженості в регіоні, що характеризується збільшенням темпів демонстрації зброї з боку Північної Кореї.

Навчання почалися через кілька годин після того, як МЗС КНДР опублікувало заяву, в якій повторило твердження Північної Кореї, що такі навчання є "провокаційними військовими тренуваннями з метою агресії".

У заяві йдеться, що ядерні амбіції Північної Кореї є виправданими. Там наголосили, що дуже важливо "постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні шляхом накопичення найпотужніших засобів стримування".

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Натомість США та Південна Корея описують свої спільні навчання як оборонні.

Навчання Ulchi Freedom Shield триватимуть 11 днів, до 29 серпня, і передбачатимуть проведення військових симуляцій на комп'ютерах і понад 40 видів польових навчань, зокрема з бойовою стрільбою.

Близько 19 тисяч південнокорейських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях, які відбуватимуться паралельно з навчаннями з цивільної оборони й евакуації з понеділка по четвер, що включатимуть програми, засновані на сценаріях північнокорейської ядерної атаки.

За словами союзників, цьогорічна програма зосереджена на посиленні їхньої готовності до протидії різним загрозам з боку Північної Кореї, зокрема ракетам, глушінню GPS і кібератакам, а також на врахуванні уроків, винесених з нещодавніх збройних конфліктів.

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