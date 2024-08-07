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Болгария присоединится к миссии НАТО по обучению украинских военных

навчання,військові

Совет министров (правительство) Болгарии разрешил участие военнослужащих собственных Вооруженных сил в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Принятием этого решения наша страна четко подтверждает свою преданность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и подтверждает солидарность с Альянсом в совместных усилиях по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в решении.

Кроме того, в болгарском правительстве отметили, что учитывая близость войны в Украине к границам Болгарии и важность этого конфликта для безопасности Европы "вклад нашей страны в NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Пока не понятно, сколько именно болгарских военнослужащих будут привлечены в операцию НАТО. Ранее Болгария отправила 50 военных для Миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM, которая тоже занималась подготовкой украинских сил.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Болгарии боеприпасы, которые были признаны избыточными, если эти поставки компенсируют страны-союзники.

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Автор: 

Болгария (654) НАТО (9963) военные учения (3457)


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Я думав Болгарія теж на Курск іде).
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07.08.2024 20:38 Ответить
І чому вони збираються навчити ?
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07.08.2024 22:05 Ответить
Просто там учасникам хороше фінансування.
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07.08.2024 22:22 Ответить
Та вони в нас мають вчитися!!!
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07.08.2024 22:09 Ответить
Це болгари подивились,що з х.....каші не звариш, надія х.....на Рваноє ухо згасає, то почали давати сигнали - Україна нас нє так поняла.
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07.08.2024 22:16 Ответить
 
 