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Новости Помощь Украине
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Болгария может предоставить Украине обнаруженные излишки боеприпасов при условии компенсации от союзников, - министр обороны Запрянов

снаряд

Украина может получить от Болгарии боеприпасы, которые были признаны избыточными, если эти поставки компенсируют страны-союзники.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

"Из этого имущества - часть боеприпасов определенных типов - может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", - пояснил министр.

Запрянов добавил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию как избыточные

Автор: 

боеприпасы (2330) Болгария (654)


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Топ комментарии
+7
Якщо є надлишки, то для чого їх компенсовувати?
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22.07.2024 23:23
+6
Ой, які "надлишки"?!
Сплавляють нам стару совкову уйню, а собі, безкоштовно, замінюють на свіженькі натовські снаряди.
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22.07.2024 23:12
+5
цікаво, нахріна йому надлижкові ********, вле вже від союзників по НАТО?
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22.07.2024 23:10
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цікаво, нахріна йому надлижкові ********, вле вже від союзників по НАТО?
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22.07.2024 23:10 Ответить
"прострочення" замінити
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22.07.2024 23:12 Ответить
я так розумію, що "надлишкові" це такі, які в результаті скорочення фінансування не тіки не ма ким витрачати, але й не має де зберігати...
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22.07.2024 23:34 Ответить
+++
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23.07.2024 11:01 Ответить
Ой, які "надлишки"?!
Сплавляють нам стару совкову уйню, а собі, безкоштовно, замінюють на свіженькі натовські снаряди.
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22.07.2024 23:12 Ответить
Вам, це кому? Тут мова про роісію не йде
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23.07.2024 00:02 Ответить
Іди, охолонь "патріот" - тут рашистського ІПСО немає.
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23.07.2024 00:49 Ответить
Та нема, нема, тількі вуса тобі в гру мо рф погано поприклеювали, весь час одвалюються
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23.07.2024 00:55 Ответить
Вуса... Гру... - ти пігулки то приймав?!
Бо, схоже галюцинації тебе догнали.
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23.07.2024 00:59 Ответить
Чого ж? Набої для 203 мм американських гаубиць підходять і для наших ПІОНІВ. Так що вони мають забезпечення
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23.07.2024 02:51 Ответить
Якщо є надлишки, то для чого їх компенсовувати?
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22.07.2024 23:23 Ответить
Хитродупі цигани.
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23.07.2024 00:21 Ответить
Попахивает хитрожопостью.
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23.07.2024 05:33 Ответить
А з ким болгари воюють?
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23.07.2024 08:34 Ответить
Всі торгуються як на Привозі, шукають якусь користь але здається, що ніхто не розуміє, яка БІДА чекає всіх цих торгашів, якщо паде Україна. Чи ************ їм ті надлишки?
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23.07.2024 12:48 Ответить
Ніколи і ні з ким болгари не воювали і воювати не будуть. За всю історію болгари лише "хоробро" здавались на милість переможців (турків, німців, австрійців, кацапів), вислужувались і скавчали із-за широкої спини. Болгарія була у стані війни з СРСР на боці Німеччини, але не воювала. Потім, коли німецьких господарі відступили - болгари оголосили їм війну і виступили вже на боці СРСР. Але теж не воювали: ні Гітлер, ні Сталін не довіряли зброю цим "воякам". Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня України болгарів і гагаузів не мобілізовували до лав червоної армії. Мотивація - "склонни к прєдатєльству".
Тому ця торгівля з "надлишками" прострочених ще радянських (а, в-основному зроблених в Україні) *********** - зайвий доказ ницісті, жлобства і продажності цього народця.
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23.07.2024 14:24 Ответить
 
 