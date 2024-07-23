Болгария может предоставить Украине обнаруженные излишки боеприпасов при условии компенсации от союзников, - министр обороны Запрянов
Украина может получить от Болгарии боеприпасы, которые были признаны избыточными, если эти поставки компенсируют страны-союзники.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".
"Из этого имущества - часть боеприпасов определенных типов - может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", - пояснил министр.
Запрянов добавил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.
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Сплавляють нам стару совкову уйню, а собі, безкоштовно, замінюють на свіженькі натовські снаряди.
Бо, схоже галюцинації тебе догнали.
Тому ця торгівля з "надлишками" прострочених ще радянських (а, в-основному зроблених в Україні) *********** - зайвий доказ ницісті, жлобства і продажності цього народця.