Болгария может предоставить Украине обнаруженные излишки боеприпасов при условии компенсации от союзников, - министр обороны Запрянов

Украина может получить от Болгарии боеприпасы, которые были признаны избыточными, если эти поставки компенсируют страны-союзники.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

"Из этого имущества - часть боеприпасов определенных типов - может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", - пояснил министр.

Запрянов добавил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

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