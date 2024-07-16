Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию как избыточные

Министерство обороны вернуло в ВСУ значительное количество боеприпасов различных калибров, которые были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Усилиями специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращенные боеприпасы, после тщательной проверки качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов, отмечают в Минобороны.

Речь идет, в частности, о:

артиллерийских выстрелах;

боеприпасах к стрелковому оружию;

комплектующих элементах;

подрывниках и т.д.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир отметил: "Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон - жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта".

