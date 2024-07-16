Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию как избыточные
Министерство обороны вернуло в ВСУ значительное количество боеприпасов различных калибров, которые были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Усилиями специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращенные боеприпасы, после тщательной проверки качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов, отмечают в Минобороны.
Речь идет, в частности, о:
- артиллерийских выстрелах;
- боеприпасах к стрелковому оружию;
- комплектующих элементах;
- подрывниках и т.д.
Заместитель министра обороны Юрий Джигир отметил: "Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон - жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта".
Але яка курва-диверсант в Генштабі ЗСУ чи МінОборони України !!! направив на утилізацію снаряди ?
вони старі ? не смішіть мої старі солдатські тапки! снаряди ремонтуються
ми на срочці на артскладі розвантажували ешелони таких снарядів на
утилізаціюремонт
Нагадати, хто був Міністром оборони до 2014 року? Росіянин лєбєбєв. Він не те, щоб диверсант - просто ворог.
Ходять побираються по світах, а свої в утіль! Ганьбище!!!
https://zaxid.net/vibuhi_u_balaklyiyi_15_11_2019_pozhezha_na_viyskvih_skladah_video_n1492992 У Генштабі ЗСУ уточнили, що військові проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків ***********, які не можна транспортувати. Згодом стало відомо, що внаслідок детонації ***********, поранення отримали шестеро військовослужбовців, двоє з них померли. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених - у важкому стані, один - середньої важкості.
https://zaxid.net/news/
Сказали що Зе клоун знищував ********** ЗСУ - є що сказати проти ?
Знищення *********** у мирний час і не на полі бою по факту є ?
Що ти там намагаешся заперечити для всіх загадка, та і не дуже цікаво.
******** Тарана вже повернули в Україну? Він вже має бути під слідством за кучу фактів саботажа оборонних програм, про знищення ЗСУ і оборони країни в цілому, а тепер ще й за цю фуйню!
Але ж ніт - воно й досі числиться якимось послом, про якого ніхто і не згадує!
це набагато дешевше, ніж виготовити новий, тим більше, коли в тебе немає снарядного заводу
а потім передають їх ЗСУ
Финансовый консультант. (или, если по честному, разработчик финансового схематоза)
В 2018 был назначен зам.министра финансов. До назначения работал советником министра.
После прихода к власти зеленых, естественно был уволен. Но связи остались и в сентябре 2023 г. был назначен зам.министра обороны. Т.к. много и плодотворно работал с Умеровым, скажем мягко, по финансовым вопросам.
Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли.
"Всі працюємо для забезпечення фронту"? Ню, ню ...
Декларація Джигир Юрій Анатолійович за 01.01.2020 - 26.03.2020 рік
Заступник міністра фінансів України Міністерство фінансів України
Тип декларації Перед звільненням
Звітний період 01.01.2020 - 26.03.2020
Подана 06.04.2020 р.
...
7. Цінні папери
Загальна інформація
Вид паперів: Боргові цінні папери
Дата набуття права: 15.05.2019
Декларує: Декларант
ПІБ: Джигир Юрій Анатолійович
Емітент цінних паперів
Юридична особа, зареєстрована в Україні /
Назва: Міністерство Фінасів України
Назва англійською:
Адреса:
Адреса англійською:
Кількість 955
Номінальна вартість 955000
Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління
Тип права: Власність
ПІБ: Джигир Юрій Анатолійович
А де саме ви " 1turok" взяли свою інформацію про "1 млрд. грн." ?
Хотел вам сразу ссылку кинуть на источник, но потом задумался. Учитывая фин.возможности Джигаря, затаскает по судам редакцию расследователей. Они у нас и так вымирающий вид.
Уж больно рьяно вы кинулись на защиту шефа? партнера?
Я не утверждаю, что мои источники истина в конечной инстанции. Но доверия к ним, почему-то, больше, чем к официальным декларациям и НАЗК. А еще я глубоко убежден, что в правительстве Зеленского порядочный профессионал (про государственные интересы) работать не сможет чисто физически - среда не та. Это как в бочку говна добавить ложку меда.
"Может это и есть те самы вопросы с НАЗК. Ну, которые вдруг исчезли. А потом 912 млн. вдруг превратились в 955 тыс."
======
Питання саме до вас, не НАЗК стверджував, що
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "
, а слова ці саме ваші, докази цих слів ваших є, чи просто розповсюджуєте фейки (неправду, обман) про Джигир Юрій Анатолійович ?
-------
"1turok"
"Хотел вам сразу ссылку кинуть на источник, но потом задумался. "
========
Посилання на джерело, при твердженні :
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации."
, обов'язково потрібно додавати, інакше ваші такі слова, це дуже схоже на фейк (неправду, обман), з якоюсь метою.
----------------
"1turok" пише:
"Учитывая фин.возможности Джигаря, затаскает по судам редакцию расследователей. Они у нас и так вымирающий вид."
=======
Так що ж це за "редакцию расследователей. ", яких ви "боїтеся" показати всім, сенс їх розслідувань, якщо їх не показувати ?
Діяльність розслідувачів в тому і є, щоб висвітлювати те що вони змогли розслідувати, щоб інформацію з їх розслідувань, взнали як можна більше людей, змогли перепровірити (на основі документів, на які розслідувачі в своїх розслідуваннях посилаються) , і зробити свій власний висновок.
Чи не ви сам особисто і представляєте "редакцию расследователей. ", в кількості 1 юзер дописувач Цензор Нет, з нікнеймом " 1turok" ?
-------
"1turok" пише:
"Уж больно рьяно вы кинулись на защиту шефа? партнера?"
=====
Не люблю фейки (поки що вважаю саме так, по стилю написання) , які розповсюджують в угоду шефа ? партнера ? чи з московії (під українським VPN) пише юзер "1turok" ?
----------
"1turok" пише:
"Я не утверждаю, что мои источники истина в конечной инстанции. "
======
Ні, ні, ви саме " утверждаю" , коли написали:
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли."
Тому я у вас і запитав про джерело вашої виходить що "інформації"(бо без підкріплення доказами, які можна перевірити. При простій перевірці, вияснилось, що ви як мінімум, помилились вказавши цифру "1 млрд. грн.", як максимум по суті то створили фейк..)...
--------
"1turok" пише:
"Но доверия к ним, почему-то, больше, чем к официальным декларациям и НАЗК. "
=======
Довіри " к ним", це до кого ?
-------
"1turok" пише:
"А еще я глубоко убежден, что в правительстве Зеленского порядочный профессионал (про государственные интересы) работать не сможет чисто физически - среда не та. Это как в бочку говна добавить ложку меда."
====
Те що "еще", то вже інша тема, про яку якщо одночасно і у мене , і у вас буде настрій поспілкуватись, то може поспілкуємось, та тільки після завершення поточної теми, в якій ви стверджуєте:
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли."
На самом деле, мне есть что ответить по каждому пункту ваших смешных, детсадовских предъяв. Но форум Цензора не место для этого. Тут логриды смотряться смешно. Да и флудить неохота. Да и желания нет.
P.S.
Почему-то даже не удивлен, что вы проигнорили мои вопросы на счет того, кто же вам Джигир. Ваше "мне просто за державу обидно" выглядит м'яко кажучи не переконливо. Шифруетесь - значит есть что скрывать. Шифруйтесь техничнее. Зеленых на этом ресурсе, мягко говоря, не любят.
"Да и флудить неохота. Да и желания нет."
=========
Саме флудом ви і займаєтесь, замість наприклад посилання на нібито "редакцию расследователей", ви вперто тікаєте від цього, відповідно висновок, ви створили фейк, з метою дискредитації Джигір Юрій Анатолійович, з якою метою, це питання, може як ви висловлюєтесь для "шефа", може для "партнера", а може ви "1turok", таки під VPN з московії постите, я не знаю.
-----------------
В той же час, є от така інформація по темі:
за 14.12.2023
"За останній квартал цього року внутрішній аудит Міноборони встановив фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в колонці для Liga.net"
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3800021-u-minoboroni-vnutrisnij-audit-viaviv-za-kvartal-finansovih-porusen-bils-ak-na-10-milardiv.html
і ще за 14 Грудня 2023
"Міноборони буде під'єднано до порталу викривачів НАЗК - Юрій Джигир "
https://**********.com.ua/2023/12/14/minoborony-bude-pidyednano-do-portalu-vykryvachiv-nazk-yurij-dzhygyr/
і ще, за 4 березня 2024
"Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік
Турнікети було отримано ще у квітні 2023 року"
https://glavcom.ua/country/politics/minoboroni-vijavilo-30-tis-amerikanskikh-turniketiv-jaki-prolezhali-majzhe-rik-989138.html
Розумію, Юрій Джигир заважає, кому, вашому шефу ? партнеру ? чи з московії (під українським VPN) пише юзер "1turok" ?
1. Какое отношение к этому имеет Джигир? Он, что "начальник службы аудита МО"? "
2. "про це повідомив ..." Джигир - пресс-офицер МО или зам.министра МО?
3. Люди сделали свою работу для которой их наняли. И что? Подвиг? Может им всем звание героя Украины дать?
4. Что значит "фінансові порушення"? Запятую не там поставили? Бумажек каких-то не хватает? Купили что-то не по самой дешевой цене? (т.к. помимо цены есть еще качество, надежность, условия поставок и т.п).
5. Что значит "ризики втрати активів"? Риск нельзя оцифровать. Риск бывает высокий или средний. Можно оценить активы. Но они же еще не утрачены, т.е. вы пытаетесь в деньгах оценить неопределенное будущее, не совершенное преступление. Это бред.
Управление рисками - это управленческие функции. И решения там, соответсвенно, так же управленческие - снять с должности, понизить и т.п. Но для этого необходимо иметь структуру, управляющую рисками. Если такой структуры нет (а её нет в МО), то либо находится козел отпущения, либо придумываются формулировки "не о чём" - "ризики втрати активів". И совершенно не к месту приплетается стоимость активов с целью раздуть показатели аудита.
Що стосовно цього вашого
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "
, є обгрунтування що це не ваші особисті фантазії ?
Не стыдно ли мультимиллионеру получать 6500 «єПідтримки»
На счет его "беженства" в Италии мне ситуация более-менее понятна. Оформил. Выплаты получал. А вот на счет Великобритании я не очень понял. Оформлял? Жил? Мат. помощь получал?
Судя по всем его движам с оформлениями в Италии и Англии, в Украину Джигар возвращаться не собирался. Но осенью 2023 г. Умеров предложил Джигарю стать его заместителем. Умеров, как истинный "зеленый" не объясняет и не комментирует свой выбор. Какие же такие делишки связывают Умерова с никому не известным финансовым консультантом, чтобы предложить ему должность заместиля министра МО?
Потом продолжим на счет "хитрой и продуманной нерпы".
Що стосовно цього вашого
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "
, є обгрунтування що це не ваші особисті фантазії ?
"1turok" брехун ?
Зі слів Мочанова, нещодавно Арсеній Петрович влаштував звану вечерю - відзначав свій перший «ярд».
«Ми виходили на Майдан, бо нас не влаштовувала система, - каже Мочанов. - А багатьох людей, які після Майдану пролізли далі у владу, система влаштовувала, їх не влаштовувало, що в тій владі не було їх. І як тільки вони там припаркувалися ...
Кілька тижнів тому у Арсенія Петровича - прізвище не назву, самі здогадайтеся, про кого йдеться - була закрита вечірка, де він відзначав свій перший «ярд» ... Саме війна дозволила заробити ... У нас, у найбіднішій країні Європи, як і раніше найбільша кількість мільярдерів, і кількість ця примножується ...
НЕДІЛЯ 09 ЖОВТНЯ 2016
"...
Дуже вчасно люди, яким важливо качати ситуацію недовіри навколо президента, прем'єра, Верховної Ради, мені інформацію підкинули цю... До того ж, я не першоджерело - я опинився рупором і динаміком, який все це озвучував. І рупором досить гучним, так як кількість передплатників, авторитет серед людей. Я видав це в ефір... Я вирішу з Яценюком це питання під час особистої зустрічі, потисну йому руку і вибачусь, де треба. Тому що я сам потрапляв у ситуації, коли мене оговорювали", - додав він.
Мочанов також зазначив, що йому надалі варто бути більш уважним до своїх заяв. "Мені потрібно бути уважнішим до сказаних слів, тому з тих пір я значно менше кукурікаю", - підсумував активіст.
..."
https://www.rbc.ua/ukr/news/mochanov-zayavil-gotovnosti-izvinitsya-pered-1476010714.html
----------
Тобто то було та сама ІПСО (інформаційно-всихологічна спецоперація), в якій використали О. Мочанова, про що він (О. Мочанов) і розповів в наведеному тексті вище, і повідомив що готовий вибачитись за те що оговорив А. Яценюка, та справа була вже зроблена.
Всю інформацію треба перепровіряти, бо от дехто, до сих пір ретранслює
(може і не навмисно)
ту неправду, яка виникла в результаті ІПСО, яке (ІПСО) на мою думку, вигідне було
(і є до сих пір, бо є до сих пір ті хто не в курсі що О. Мочанов, мав на увазі іншого Арсенія, не Арсенія Яценюка . )
в першу чергу московії.
микала повернув з утилізаціі-медалька,премія
Начальник отримав дві преміі та орден
Це якийсь сюр....чи зрада?
Теж Порох...?!)))
3 роки війни...нарешті схаменулися чи злякалися відповідальності..?!!