Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию как избыточные

снаряди

Министерство обороны вернуло в ВСУ значительное количество боеприпасов различных калибров, которые были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Усилиями специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращенные боеприпасы, после тщательной проверки качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов, отмечают в Минобороны.

Речь идет, в частности, о:

  • артиллерийских выстрелах;
  • боеприпасах к стрелковому оружию;
  • комплектующих элементах;
  • подрывниках и т.д.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир отметил: "Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон - жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта".

+26
Це пвздєц… слів немає
показать весь комментарий
16.07.2024 17:33 Ответить
+22
"направлені на утилізацію як надлишкові" - срочно в студію - ким, по яким документам, хто підписав?!!!
******** Тарана вже повернули в Україну? Він вже має бути під слідством за кучу фактів саботажа оборонних програм, про знищення ЗСУ і оборони країни в цілому, а тепер ще й за цю фуйню!
Але ж ніт - воно й досі числиться якимось послом, про якого ніхто і не згадує!
показать весь комментарий
16.07.2024 17:40 Ответить
+20
Два роки курва, два роки і десятки тисяч житів, млять.........!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 17:36 Ответить
Це пвздєц… слів немає
показать весь комментарий
16.07.2024 17:33 Ответить
при Пороху склади підривали диверсанти-кацапи. Зрозуміти важко, але можна.
Але яка курва-диверсант в Генштабі ЗСУ чи МінОборони України !!! направив на утилізацію снаряди ?

вони старі ? не смішіть мої старі солдатські тапки! снаряди ремонтуються
 ми на срочці на артскладі розвантажували ешелони таких снарядів на утилізацію ремонт
показать весь комментарий
16.07.2024 17:55 Ответить
У 2005 р. сенатор Обама приїжджав в Україну роззброювати і знищувати склади. На це він привіз 50 млн $ на підмазку. Це відбувалося відразу після першого Майдану - легко зрозуміти за чиїм бажанням
показать весь комментарий
16.07.2024 20:18 Ответить
"були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році. "

Нагадати, хто був Міністром оборони до 2014 року? Росіянин лєбєбєв. Він не те, щоб диверсант - просто ворог.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:52 Ответить
в мене монітор мироточить від цієї новини
показать весь комментарий
16.07.2024 17:33 Ответить
монітор щось відчуває.....
показать весь комментарий
16.07.2024 19:43 Ответить
Два роки курва, два роки і десятки тисяч житів, млять.........!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 17:36 Ответить
Які два роки? Десять років чекали, чомусь не утилізували. Нехай не триндять. Вже не знають як собі ціну підняти.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:04 Ответить
Мова ж не про те що не утилізували. Мова про те чому вони до цього часу не на фронті?
Ходять побираються по світах, а свої в утіль! Ганьбище!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 18:13 Ответить
А, ну так, дійсно. Два роки не знали про них?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:23 Ответить
Да вы прям малые дети! Просто брать и использовать готовые снаряды НЕВЫГОДНО - нет движения денег, нет откатов, цену не завысишь (как на яйцах). Вот и затихарили снарядики, но шото пошло не так - засветились...
показать весь комментарий
16.07.2024 20:25 Ответить
Зусилля довжиною в 10 років. Щоб повернути **********. Не винайти, розробити, впровадити, виготовити, відтестувати, відкрити постачання. А просто повернути. Це подвиг.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:38 Ответить
Ситуація була проста - Зеленський мало того що для ЗСУ не закуповува зброю і ********** з 2019 по 2022, він ще їх утілзовував.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:40 Ответить
Великий Разминёр
показать весь комментарий
16.07.2024 20:37 Ответить
Мені немає діла до сумнівів чи то фантазій якихось до**бів, які пишуть пости, не прочитавши статті. Мене цікавлять тільки факти. Факт, описаний у статті, стосується списання *********** при Яннуковощі, а не при Порошенкові, чи Зеленському.
показать весь комментарий
16.07.2024 21:37 Ответить
А при малоросі Зеленському який розброював ЗСУ ********** не знищувалися 🤣
показать весь комментарий
17.07.2024 16:47 Ответить
Лові на погони -

https://zaxid.net/vibuhi_u_balaklyiyi_15_11_2019_pozhezha_na_viyskvih_skladah_video_n1492992 У Генштабі ЗСУ уточнили, що військові проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків ***********, які не можна транспортувати. Згодом стало відомо, що внаслідок детонації ***********, поранення отримали шестеро військовослужбовців, двоє з них померли. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених - у важкому стані, один - середньої важкості.
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
17.07.2024 16:50 Ответить
Довгенько брехун щось шукав і так нічого й не знайшов по факту.
показать весь комментарий
17.07.2024 23:53 Ответить
Бачу тобі аби перднути.
Сказали що Зе клоун знищував ********** ЗСУ - є що сказати проти ?
показать весь комментарий
21.07.2024 16:20 Ответить
Пердиш тут тільки ти. Я так розумію, кожен раз, коли сапери знищують кацапські міни і **********, що не розірвалися - ти так само пердиш, що то "Зе клоунн ищить **********"?
показать весь комментарий
21.07.2024 16:57 Ответить
Як що косиш під гальмика, то це твій вибір.
Знищення *********** у мирний час і не на полі бою по факту є ?
Що ти там намагаешся заперечити для всіх загадка, та і не дуже цікаво.
показать весь комментарий
21.07.2024 17:02 Ответить
"направлені на утилізацію як надлишкові" - срочно в студію - ким, по яким документам, хто підписав?!!!
******** Тарана вже повернули в Україну? Він вже має бути під слідством за кучу фактів саботажа оборонних програм, про знищення ЗСУ і оборони країни в цілому, а тепер ще й за цю фуйню!
Але ж ніт - воно й досі числиться якимось послом, про якого ніхто і не згадує!
показать весь комментарий
16.07.2024 17:40 Ответить
Ні в якому разі не захищаю Тарана, але міністром оборонни до 2014 року був явно не він.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:57 Ответить
Так а утилізацію мільйона протипіхотних мін робила вже ця влада ...і що..?!
показать весь комментарий
16.07.2024 21:30 Ответить
Утилізацію протипіхотнинх мін почали при Януковощі, продовжили при Порошенкові, а потім - при Зеленському. При чому при останніх двох по мільону утилізували.
показать весь комментарий
16.07.2024 21:35 Ответить
"Вміє" прес-служба МО видавати новини про досягнення ,годі й казати.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:40 Ответить
потрібно відправити на утилізацію тих хто вирішив що ці боеприпаси надлишкові та їх потрібно утилізувати...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:41 Ответить
У нас надлишок ***********? - кучеряво живем
показать весь комментарий
16.07.2024 17:41 Ответить
Та що ж це робиться в інформаційному просторі , то патронний завод то повернули снаряди , ,після таких новин народ почне любити землю в різних позах.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:44 Ответить
А може-б не "смерділи" раніш потрібного? Якщо ********** були визнані непридатними для використання - значить були якісь підстави? Чи ризикувать екіпажем САУ чи розрахунком гармати - пхаючи в ствол небезпечну "заразу"? Крім того - передані снаряди просто були виключені з обліку Тобто вони "не існували" Це така "бухгалтерія" - але її теж варто враховувать
показать весь комментарий
16.07.2024 17:45 Ответить
снаряди ремонтують - мінятюь порох, вибухівку, підривач

це набагато дешевше, ніж виготовити новий, тим більше, коли в тебе немає снарядного заводу
показать весь комментарий
16.07.2024 17:59 Ответить
таким ремонтом снарядів звідусіль зараз займаються чехи за своєю "чешською снарядною ініциативою"
а потім передають їх ЗСУ

а потім передають їх ЗСУ
показать весь комментарий
16.07.2024 18:04 Ответить
ты бы взялся выкручивать взрыватели из просроченных снарядов?
показать весь комментарий
17.07.2024 09:37 Ответить
Ще найдіть підарів, котрі десятиліттями скорочували, роззброювали і руйнували українську армію...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:52 Ответить
Интересная личность этот Юрий Джигир.
Финансовый консультант. (или, если по честному, разработчик финансового схематоза)
В 2018 был назначен зам.министра финансов. До назначения работал советником министра.
После прихода к власти зеленых, естественно был уволен. Но связи остались и в сентябре 2023 г. был назначен зам.министра обороны. Т.к. много и плодотворно работал с Умеровым, скажем мягко, по финансовым вопросам.
Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли.

"Всі працюємо для забезпечення фронту"? Ню, ню ...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:55 Ответить
Це за який рік на 1 млрд. гривень цінні папери у Джигір Юрій Анатолійович?

Декларація Джигир Юрій Анатолійович за 01.01.2020 - 26.03.2020 рік

Заступник міністра фінансів України Міністерство фінансів України

Тип декларації Перед звільненням

Звітний період 01.01.2020 - 26.03.2020

Подана 06.04.2020 р.

...

7. Цінні папери

Загальна інформація

Вид паперів: Боргові цінні папери

Дата набуття права: 15.05.2019
Декларує: Декларант
ПІБ: Джигир Юрій Анатолійович

Емітент цінних паперів

Юридична особа, зареєстрована в Україні /
Назва: Міністерство Фінасів України
Назва англійською:
Адреса:
Адреса англійською:

Кількість 955

Номінальна вартість 955000

Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління

Тип права: Власність

ПІБ: Джигир Юрій Анатолійович
показать весь комментарий
16.07.2024 20:32 Ответить
Цю інформацію можна знайти у відкритому доступі.
А де саме ви " 1turok" взяли свою інформацію про "1 млрд. грн." ?
показать весь комментарий
16.07.2024 20:36 Ответить
Может это и есть те самы вопросы с НАЗК. Ну, которые вдруг исчезли. А потом 912 млн. вдруг превратились в 955 тыс.
Хотел вам сразу ссылку кинуть на источник, но потом задумался. Учитывая фин.возможности Джигаря, затаскает по судам редакцию расследователей. Они у нас и так вымирающий вид.
Уж больно рьяно вы кинулись на защиту шефа? партнера?
Я не утверждаю, что мои источники истина в конечной инстанции. Но доверия к ним, почему-то, больше, чем к официальным декларациям и НАЗК. А еще я глубоко убежден, что в правительстве Зеленского порядочный профессионал (про государственные интересы) работать не сможет чисто физически - среда не та. Это как в бочку говна добавить ложку меда.
показать весь комментарий
16.07.2024 21:08 Ответить
" 1turok" пише:

"Может это и есть те самы вопросы с НАЗК. Ну, которые вдруг исчезли. А потом 912 млн. вдруг превратились в 955 тыс."
======

Питання саме до вас, не НАЗК стверджував, що
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "
, а слова ці саме ваші, докази цих слів ваших є, чи просто розповсюджуєте фейки (неправду, обман) про Джигир Юрій Анатолійович ?
-------
"1turok"
"Хотел вам сразу ссылку кинуть на источник, но потом задумался. "

========
Посилання на джерело, при твердженні :

"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации."

, обов'язково потрібно додавати, інакше ваші такі слова, це дуже схоже на фейк (неправду, обман), з якоюсь метою.

----------------
"1turok" пише:

"Учитывая фин.возможности Джигаря, затаскает по судам редакцию расследователей. Они у нас и так вымирающий вид."
=======
Так що ж це за "редакцию расследователей. ", яких ви "боїтеся" показати всім, сенс їх розслідувань, якщо їх не показувати ?
Діяльність розслідувачів в тому і є, щоб висвітлювати те що вони змогли розслідувати, щоб інформацію з їх розслідувань, взнали як можна більше людей, змогли перепровірити (на основі документів, на які розслідувачі в своїх розслідуваннях посилаються) , і зробити свій власний висновок.
Чи не ви сам особисто і представляєте "редакцию расследователей. ", в кількості 1 юзер дописувач Цензор Нет, з нікнеймом " 1turok" ?

-------
"1turok" пише:
"Уж больно рьяно вы кинулись на защиту шефа? партнера?"
=====
Не люблю фейки (поки що вважаю саме так, по стилю написання) , які розповсюджують в угоду шефа ? партнера ? чи з московії (під українським VPN) пише юзер "1turok" ?

----------
"1turok" пише:

"Я не утверждаю, что мои источники истина в конечной инстанции. "
======
Ні, ні, ви саме " утверждаю" , коли написали:

"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли."

Тому я у вас і запитав про джерело вашої виходить що "інформації"(бо без підкріплення доказами, які можна перевірити. При простій перевірці, вияснилось, що ви як мінімум, помилились вказавши цифру "1 млрд. грн.", як максимум по суті то створили фейк..)...

--------
"1turok" пише:

"Но доверия к ним, почему-то, больше, чем к официальным декларациям и НАЗК. "
=======
Довіри " к ним", це до кого ?

-------
"1turok" пише:

"А еще я глубоко убежден, что в правительстве Зеленского порядочный профессионал (про государственные интересы) работать не сможет чисто физически - среда не та. Это как в бочку говна добавить ложку меда."
====
Те що "еще", то вже інша тема, про яку якщо одночасно і у мене , і у вас буде настрій поспілкуватись, то може поспілкуємось, та тільки після завершення поточної теми, в якій ви стверджуєте:
"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. Но ... после пояснений Джигира вопросы исчезли."
показать весь комментарий
16.07.2024 22:24 Ответить
Вы, , наверное думаете, что вы юрист или адвокат (вне зависимости являетесь ли вы им по профессии).
На самом деле, мне есть что ответить по каждому пункту ваших смешных, детсадовских предъяв. Но форум Цензора не место для этого. Тут логриды смотряться смешно. Да и флудить неохота. Да и желания нет.

P.S.
Почему-то даже не удивлен, что вы проигнорили мои вопросы на счет того, кто же вам Джигир. Ваше "мне просто за державу обидно" выглядит м'яко кажучи не переконливо. Шифруетесь - значит есть что скрывать. Шифруйтесь техничнее. Зеленых на этом ресурсе, мягко говоря, не любят.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:54 Ответить
"1turok" пише:
"Да и флудить неохота. Да и желания нет."
=========
Саме флудом ви і займаєтесь, замість наприклад посилання на нібито "редакцию расследователей", ви вперто тікаєте від цього, відповідно висновок, ви створили фейк, з метою дискредитації Джигір Юрій Анатолійович, з якою метою, це питання, може як ви висловлюєтесь для "шефа", може для "партнера", а може ви "1turok", таки під VPN з московії постите, я не знаю.
-----------------

В той же час, є от така інформація по темі:

за 14.12.2023
"За останній квартал цього року внутрішній аудит Міноборони встановив фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в колонці для Liga.net"
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3800021-u-minoboroni-vnutrisnij-audit-viaviv-za-kvartal-finansovih-porusen-bils-ak-na-10-milardiv.html

і ще за 14 Грудня 2023
"Міноборони буде під'єднано до порталу викривачів НАЗК - Юрій Джигир "
https://**********.com.ua/2023/12/14/minoborony-bude-pidyednano-do-portalu-vykryvachiv-nazk-yurij-dzhygyr/

і ще, за 4 березня 2024
"Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік
Турнікети було отримано ще у квітні 2023 року"
https://glavcom.ua/country/politics/minoboroni-vijavilo-30-tis-amerikanskikh-turniketiv-jaki-prolezhali-majzhe-rik-989138.html

Розумію, Юрій Джигир заважає, кому, вашому шефу ? партнеру ? чи з московії (під українським VPN) пише юзер "1turok" ?
показать весь комментарий
17.07.2024 01:33 Ответить
"За останній квартал цього року ..."
1. Какое отношение к этому имеет Джигир? Он, что "начальник службы аудита МО"? "
2. "про це повідомив ..." Джигир - пресс-офицер МО или зам.министра МО?
3. Люди сделали свою работу для которой их наняли. И что? Подвиг? Может им всем звание героя Украины дать?
4. Что значит "фінансові порушення"? Запятую не там поставили? Бумажек каких-то не хватает? Купили что-то не по самой дешевой цене? (т.к. помимо цены есть еще качество, надежность, условия поставок и т.п).
5. Что значит "ризики втрати активів"? Риск нельзя оцифровать. Риск бывает высокий или средний. Можно оценить активы. Но они же еще не утрачены, т.е. вы пытаетесь в деньгах оценить неопределенное будущее, не совершенное преступление. Это бред.
Управление рисками - это управленческие функции. И решения там, соответсвенно, так же управленческие - снять с должности, понизить и т.п. Но для этого необходимо иметь структуру, управляющую рисками. Если такой структуры нет (а её нет в МО), то либо находится козел отпущения, либо придумываются формулировки "не о чём" - "ризики втрати активів". И совершенно не к месту приплетается стоимость активов с целью раздуть показатели аудита.
показать весь комментарий
17.07.2024 12:08 Ответить
Знов " 1turok" забалакує тему.

Що стосовно цього вашого

"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "

, є обгрунтування що це не ваші особисті фантазії ?
показать весь комментарий
17.07.2024 12:26 Ответить
Ты там у шефа уточни на каких основаниях ему удалось выехать из Украины после 24.02.22
Не стыдно ли мультимиллионеру получать 6500 «єПідтримки»
На счет его "беженства" в Италии мне ситуация более-менее понятна. Оформил. Выплаты получал. А вот на счет Великобритании я не очень понял. Оформлял? Жил? Мат. помощь получал?
Судя по всем его движам с оформлениями в Италии и Англии, в Украину Джигар возвращаться не собирался. Но осенью 2023 г. Умеров предложил Джигарю стать его заместителем. Умеров, как истинный "зеленый" не объясняет и не комментирует свой выбор. Какие же такие делишки связывают Умерова с никому не известным финансовым консультантом, чтобы предложить ему должность заместиля министра МО?

Потом продолжим на счет "хитрой и продуманной нерпы".
показать весь комментарий
17.07.2024 13:22 Ответить
Знов " 1turok" забалакує тему.

Що стосовно цього вашого

"Хитрая и продуманная нерпа, т.к. перед увольнением с должности зам.минстра финансов, в своей последней декларации указал что владеет парой дешевеньких квартир в Киеве, два земельных участка по 6 соток и Mazda СХ-5 2016 г.в. и ... ценными бумагами на 1 млрд. грн. У НАЗК возникли вопросы к декларации. "

, є обгрунтування що це не ваші особисті фантазії ?

"1turok" брехун ?
показать весь комментарий
17.07.2024 13:35 Ответить
напутали! Это Яценюк украл миллиард долларов наличкой!
показать весь комментарий
17.07.2024 09:40 Ответить
Джерело що "Яценюк украл миллиард долларов наличкой!" ?
показать весь комментарий
17.07.2024 09:51 Ответить
"У мережі з'явилося відео, на якому відомий український волонтер і телеведучий Олексій Мочанов, будучи гостем студії одного з телеканалів, розповідає про закриту вечірку, яку влаштував Арсеній Яценюк. Про це йдеться на сайті http://volianarodu.org.ua/uk/Ekonomika-i-biznes/Yatseniuk-vidznachyv-sviy-*******-milyard-zaroblenyy-na-viyni-Oleksiy-Mochanov-ViDEO «Воля народу» .

Зі слів Мочанова, нещодавно Арсеній Петрович влаштував звану вечерю - відзначав свій перший «ярд».

«Ми виходили на Майдан, бо нас не влаштовувала система, - каже Мочанов. - А багатьох людей, які після Майдану пролізли далі у владу, система влаштовувала, їх не влаштовувало, що в тій владі не було їх. І як тільки вони там припаркувалися ...

Кілька тижнів тому у Арсенія Петровича - прізвище не назву, самі здогадайтеся, про кого йдеться - була закрита вечірка, де він відзначав свій перший «ярд» ... Саме війна дозволила заробити ... У нас, у найбіднішій країні Європи, як і раніше найбільша кількість мільярдерів, і кількість ця примножується ...
показать весь комментарий
17.07.2024 10:02 Ответить
"Мочанов заявив про готовність вибачитися перед Яценюком за заяву про "перший мільярд" "

НЕДІЛЯ 09 ЖОВТНЯ 2016

"...

Дуже вчасно люди, яким важливо качати ситуацію недовіри навколо президента, прем'єра, Верховної Ради, мені інформацію підкинули цю... До того ж, я не першоджерело - я опинився рупором і динаміком, який все це озвучував. І рупором досить гучним, так як кількість передплатників, авторитет серед людей. Я видав це в ефір... Я вирішу з Яценюком це питання під час особистої зустрічі, потисну йому руку і вибачусь, де треба. Тому що я сам потрапляв у ситуації, коли мене оговорювали", - додав він.

Мочанов також зазначив, що йому надалі варто бути більш уважним до своїх заяв. "Мені потрібно бути уважнішим до сказаних слів, тому з тих пір я значно менше кукурікаю", - підсумував активіст.

..."

https://www.rbc.ua/ukr/news/mochanov-zayavil-gotovnosti-izvinitsya-pered-1476010714.html

----------

Тобто то було та сама ІПСО (інформаційно-всихологічна спецоперація), в якій використали О. Мочанова, про що він (О. Мочанов) і розповів в наведеному тексті вище, і повідомив що готовий вибачитись за те що оговорив А. Яценюка, та справа була вже зроблена.

Всю інформацію треба перепровіряти, бо от дехто, до сих пір ретранслює

(може і не навмисно)

ту неправду, яка виникла в результаті ІПСО, яке (ІПСО) на мою думку, вигідне було

(і є до сих пір, бо є до сих пір ті хто не в курсі що О. Мочанов, мав на увазі іншого Арсенія, не Арсенія Яценюка . )

в першу чергу московії.
показать весь комментарий
17.07.2024 11:31 Ответить
вася відправив на утилізацію-премія,медалька...
микала повернув з утилізаціі-медалька,премія
Начальник отримав дві преміі та орден
показать весь комментарий
16.07.2024 17:55 Ответить
І напевно вже багато утилізовали, а ті що не встигли, тепер в діло. В голові не вкладується, у військових снарядний голод, а десь недалеко, снаряди утилізовують в той самий час, я незнаю як це називається
показать весь комментарий
16.07.2024 18:27 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 18:31 Ответить
Десять років арта кричала караул, бо стріляти нема чим, а у міноборони - язик в дупі. Капець
показать весь комментарий
16.07.2024 18:33 Ответить
На третьому році війни коли всі волають що не вистачає ***********, у нас, виявляється, на утилізації "надлишкові" **********????
Це якийсь сюр....чи зрада?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:49 Ответить
Я чогось впевнений що МОУ це суцільна агентура
показать весь комментарий
16.07.2024 20:32 Ответить
Заступник міністра оборони Юрій Джигир зазначив: "Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів ************.---(пошукайте в єрмака і в зезадницях)
показать весь комментарий
16.07.2024 19:06 Ответить
І у Рєзнікова ..
показать весь комментарий
16.07.2024 21:28 Ответить
Здається, у Пєті є один такий, а може й не один, заводік. А, метал... метал через придністров'я
показать весь комментарий
16.07.2024 19:40 Ответить
Здається тут пятух проклюнувся🤣кукуреку, птица
показать весь комментарий
16.07.2024 20:32 Ответить
А що заважає уряду скласти Держзамовлення для Укроборонпрому..?!
Теж Порох...?!)))
показать весь комментарий
16.07.2024 21:27 Ответить
Памятаєься зелені в Болгарії у тридорога хотіли купити 100 протитанкові, які потребували ремонту. Катались, узгоджували. І недавно Грозєв повідомив, що сімейна пара агентів ГРУ заряжала арендовані в Болгарії склади саме такими ************. І хотіла отруїти як самого Грозєва так і сім'ю інших продавців зброї. А на своїй базі в Чехії знищили склад б\к. Так от,ведуча цього дуету родом з Києва, базувались в Празі, зараз переховується на дачі ГРУ в Греції на островах. А кінцевим пунктом для зелених по виводу грошей за Б\к була саме Прага. СОВПАДЄНІЄ ? НЕ ДУМАЮ !
показать весь комментарий
16.07.2024 20:27 Ответить
А мені цікаво скільки тонн залишили *********** в Бахмуті, про це ніхто не писав
показать весь комментарий
16.07.2024 20:37 Ответить
О,та невже ..?!
3 роки війни...нарешті схаменулися чи злякалися відповідальності..?!!
показать весь комментарий
16.07.2024 21:25 Ответить
Тобто ці покидьки сиділи на ящиках зі снарядами, коли в ЗСУ був пік снарядного голоду, і спостерігали як вся Європа шукала для нас снаряди? А СБУ ловить якихось блохерів.
показать весь комментарий
16.07.2024 23:09 Ответить
У 2019 році більшість мешканців країни чомусь вирішили, що Зе це меньше зло, ніж Порох. От і маємо.
показать весь комментарий
17.07.2024 06:35 Ответить
Матюків вже не вистачає щоб висловитися на цей саботаж від влади щодо надлишків ***********
показать весь комментарий
17.07.2024 16:43 Ответить
Зелена гніда теж утілізовувала **********
показать весь комментарий
17.07.2024 16:52 Ответить
 
 