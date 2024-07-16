Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію як надлишкові

Міністерство оборони повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Зусиллям фахівців Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою проти російських окупантів, зазначають у Міноборони.

Йдеться, зокрема, про:

артилерійські постріли;

боєприпаси до стрілецької зброї;

комплектуючі елементи;

підривники тощо.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир зазначив: "Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій — життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, "утилізовуємо" ними ворога. Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту".

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