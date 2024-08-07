Болгарія долучиться до місії НАТО з навчання українських військових

Рада міністрів (уряд) Болгарії дозволила участь військовослужбовців власних Збройних сил в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", - йдеться в рішенні.

Крім того, в болгарському уряді зазначили, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи "внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".

Наразі не зрозуміло, скільки саме болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. Раніше Болгарія відрядила 50 військових для Місії ЄС із підтримки України EUMAM, яка теж займалась підготовкою українських сил.

Раніше повідомлялось, що Україна може отримати від Болгарії боєприпаси, які були визнані надлишковими, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.

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