Понад 62 тис. військових ЗСУ пройшли навчання у країнах ЄС, до кінця року ця цифра зросте до 75 тис., - Умєров

З жовтня 2022 року країни Європейського Союзу підготували 62 тисячі українських військовослужбовців. Очікується, що до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч військових.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"З жовтня 2022 року в межах Місії військової допомоги EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС, і до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч. Вдячний за рішення послів ЄС продовжити мандат Місії ще на два роки", - розповів міністр.

Умєров також звернув увагу на необхідність проводити навчання військових місій на території України, оскільки це дозволило б прискорити підготовку особового складу.

Окрім цього, очільник оборонного відомства закликав європейські країни інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні.

"Ми готові укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво дронів, далекобійних засобів і боєприпасів", - сказав міністр.

Також Умєров повідомив, що Україна очікує новий транш допомоги від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

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"Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті", - йдеться у заяві міністра.

Глава Міноборони також одякував голові комітету Дельфін Пронк та пані послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій за тривалу підтримку, акцентувавши, що партнерство з ЄС дозволяє реалізувати важливі безпекові ініціативи, котрі допомагають захищати Україну та зміцнювати обороноздатність країни.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що мандат місії ЄС EUMAM, створеної для допомоги в підготовці українських військовослужбовців, буде продовжено на два роки.

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