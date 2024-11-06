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Понад 62 тис. військових ЗСУ пройшли навчання у країнах ЄС, до кінця року ця цифра зросте до 75 тис., - Умєров

Умєров про підготовку ЗСУ на території ЄС

З жовтня 2022 року країни Європейського Союзу підготували 62 тисячі українських військовослужбовців. Очікується, що до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч військових.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі з делегацією Комітету з питань політики та безпеки ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"З жовтня 2022 року в межах Місії військової допомоги EUMAM понад 62 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у країнах ЄС, і до кінця року ця цифра зросте до 75 тисяч. Вдячний за рішення послів ЄС продовжити мандат Місії ще на два роки", - розповів міністр.

Умєров також звернув увагу на необхідність проводити навчання військових місій на території України, оскільки це дозволило б прискорити підготовку особового складу.

Окрім цього, очільник оборонного відомства закликав європейські країни інвестувати у виробництво безпосередньо в Україні.

"Ми готові укладати довгострокові контракти та розвивати спільне виробництво дронів, далекобійних засобів і боєприпасів", - сказав міністр.

Також Умєров повідомив, що Україна очікує новий транш допомоги від ЄС у розмірі 1,9 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

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"Ми також сподіваємося, що партнери знайдуть можливість виділити 6 млрд євро з Європейського фонду миру для зміцнення українського війська на фронті", - йдеться у заяві міністра.

Глава Міноборони також одякував голові комітету Дельфін Пронк та пані послу ЄС в Україні Катаріні Матерновій за тривалу підтримку, акцентувавши, що партнерство з ЄС дозволяє реалізувати важливі безпекові ініціативи, котрі допомагають захищати Україну та зміцнювати обороноздатність країни.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що мандат місії ЄС EUMAM, створеної для допомоги в підготовці українських військовослужбовців, буде продовжено на два роки.

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Автор: 

військові навчання (2785) Євросоюз (13779) ЗСУ (7717) Умєров Рустем (673)


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Це вже було.
Не ефективно, треба бойове злагодження, офіцерський склад. А кількість, то не та стратегія.
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06.11.2024 19:36 Відповісти
А як ще може воювати мала совєцька армія? Тільки кількістю.
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06.11.2024 20:11 Відповісти
Хай, цей чебурек, покаже хочаб одну вишколену за кордоном бригаду, що воює по стандартам НАТО....
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07.11.2024 09:17 Відповісти
Зрозуміло, що відправляють на екіпіровку. Бо все розікрали, немає якісно спорядити. Тому і граються в ці обміни досвідом/ співпраці.
Кажуть, навіть облаштовують/додають під програму зміни - як робота з дронами...
Але оборона це не піхота в броніке, це міни- інженерні рішення- вогневі точки- друга лінія.
А тут, навіть мінометом не можна жахнути, бо міни для галочки привезли(
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07.11.2024 10:19 Відповісти
А у сзч скільки подались?
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06.11.2024 20:16 Відповісти
кількість бусифікованих ніхто ніколи не узнае....
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06.11.2024 22:39 Відповісти
Умєров, дурік, ти навіщо звільнив адмірала ?
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07.11.2024 09:14 Відповісти
 
 