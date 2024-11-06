Более 62 тыс. военных ВСУ прошли обучение в странах ЕС, к концу года эта цифра вырастет до 75 тыс., - Умеров

С октября 2022 года страны Европейского Союза подготовили 62 тысячи украинских военнослужащих. Ожидается, что до конца года эта цифра возрастет до 75 тысяч военных.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с делегацией Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"С октября 2022 года в рамках Миссии военной помощи EUMAM более 62 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в странах ЕС, и до конца года эта цифра возрастет до 75 тысяч. Благодарен за решение послов ЕС продлить мандат Миссии еще на два года", - рассказал министр.

Умеров также обратил внимание на необходимость проводить обучение военных миссий на территории Украины, поскольку это позволило бы ускорить подготовку личного состава.

Кроме этого, глава оборонного ведомства призвал европейские страны инвестировать в производство непосредственно в Украине.

"Мы готовы заключать долгосрочные контракты и развивать совместное производство дронов, дальнобойных средств и боеприпасов", - сказал министр.

Также Умеров сообщил, что Украина ожидает новый транш помощи от ЕС в размере 1,9 млрд евро за счет замороженных российских активов.

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"Мы также надеемся, что партнеры найдут возможность выделить 6 млрд евро из Европейского фонда мира для укрепления украинского войска на фронте", - говорится в заявлении министра.

Глава Минобороны также поблагодарил председателя комитета Дельфин Пронк и госпожу посла ЕС в Украине Катарину Матернову за длительную поддержку, акцентировав, что партнерство с ЕС позволяет реализовать важные инициативы по безопасности, которые помогают защищать Украину и укреплять обороноспособность страны.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявлял, что мандат миссии ЕС EUMAM, созданной для помощи в подготовке украинских военнослужащих, будет продлен на два года.

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