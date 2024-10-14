Миссию ЕС по обучению украинских военных продлят на два года, - Боррель

Мандат миссии ЕС EUMAM, созданной для помощи в подготовке украинских военнослужащих, будет продлен на два года.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди прочего министры обсудили продолжение тренировочной миссии ЕС (EUMAM), которая обеспечивает подготовку украинских военных.

По словам Борреля, сейчас ВСУ "находятся под большим давлением по всей линии фронта", которое стало больше, чем до начала лета.

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"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал дипломат.

Боррель добавил, что надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС.

Миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.

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