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Новости Помощь Украине
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Британия рассматривает возможность направить военных инструкторов в Украину для обучения новобранцев, — The Times

навчання українських військових у Британії

Великобритания рассматривает возможность отправки своих военных инструкторов в Украину, чтобы помогать в подготовке украинских новобранцев.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По информации издания, обсуждаются планы на то, что небольшие группы британских военных инструкторов отправятся на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских военных перед тем, как они отправятся на линию фронта.

Источники издания также отметили, что такое решение Британии позволило бы решить часть логистических проблем, связанных с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

По словам еще одного источника издания, отправка британских инструкторов в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле и лучше".

"Мы могли бы провести учения там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", - сказал источник.

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В то же время украинский военный источник заявил, что перенос учений в Украину станет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России. Это также ознаменует начало "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет "мощным сдерживающим фактором". Такое решение позволит также британским военным перенимать боевые навыки у украинских военных. А также позволит испытывать новейшее вооружение, разрабатываемое для войны.

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.

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Автор: 

Великобритания (5007) военные учения (3460)


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Топ комментарии
+4
Краще би відправили інструкторів гаранту як керувати країною.
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10.10.2024 19:01
+3
Специально журналюги наперед все разпистели чтобы подняли шумиху и все отменили. Нельзя было уже после журнашлюхам расказывать военные секреты?
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10.10.2024 19:16
+2
Кто нибудь может напомнить, когда последний раз Великобритания воевала против страны мощнее кокаиново-банановой Аргентины?

Чему островные крысы-теоретики могут научить реально опытнейшую армию на планете, стиснув зубы, дающую по рогам ядерной державе?
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11.10.2024 00:51
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Ще одна хороша новина!
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10.10.2024 18:33 Ответить
На авіаносці можна??
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10.10.2024 18:34 Ответить
Це краще що я чув за 31 рік незалежнрсті. Оце нас кіданули в 2014. А якби Сем підігнав до Криму як колись за запитом Саакашвілі авіаносці путін би зразу попустився б(((
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11.10.2024 06:22 Ответить
Краще би відправили інструкторів гаранту як керувати країною.
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10.10.2024 19:01 Ответить
зе!лідор, за сьогоднішній ранок, так задовбав стармера, що той наобіцяв, все що завгодно, тільки б його відпустили?
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10.10.2024 19:02 Ответить
Специально журналюги наперед все разпистели чтобы подняли шумиху и все отменили. Нельзя было уже после журнашлюхам расказывать военные секреты?
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10.10.2024 19:16 Ответить
Ну так в этом и смысл. Чтобы потом была отмазка у западных партнеров "мы питались...мы хотели но увы...держитесь там...мы с вами до конца"
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10.10.2024 23:10 Ответить
так то опа все і зливає
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11.10.2024 00:13 Ответить
Північно корейскі ********* вже давно допомагають рашистам а ці млядь 48 нових бригад створюють щоб далі дивитись як Україна воює самотужки з х*йлостаном
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10.10.2024 23:06 Ответить
Британія не має досвіду такої війни. Чим вони можуть навчити краще за Українських інструкторів?
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10.10.2024 23:07 Ответить
а інструкторів до опи та презЕдента у них немає?
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11.10.2024 00:11 Ответить
Кто нибудь может напомнить, когда последний раз Великобритания воевала против страны мощнее кокаиново-банановой Аргентины?

Чему островные крысы-теоретики могут научить реально опытнейшую армию на планете, стиснув зубы, дающую по рогам ядерной державе?
показать весь комментарий
11.10.2024 00:51 Ответить
 
 