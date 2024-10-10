Британия рассматривает возможность направить военных инструкторов в Украину для обучения новобранцев, — The Times

Великобритания рассматривает возможность отправки своих военных инструкторов в Украину, чтобы помогать в подготовке украинских новобранцев.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По информации издания, обсуждаются планы на то, что небольшие группы британских военных инструкторов отправятся на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских военных перед тем, как они отправятся на линию фронта.

Источники издания также отметили, что такое решение Британии позволило бы решить часть логистических проблем, связанных с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

По словам еще одного источника издания, отправка британских инструкторов в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле и лучше".

"Мы могли бы провести учения там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", - сказал источник.

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В то же время украинский военный источник заявил, что перенос учений в Украину станет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России. Это также ознаменует начало "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет "мощным сдерживающим фактором". Такое решение позволит также британским военным перенимать боевые навыки у украинских военных. А также позволит испытывать новейшее вооружение, разрабатываемое для войны.

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.

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