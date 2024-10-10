Британія розглядає можливість направити військових інструкторів в Україну для навчання новобранців, - The Times
Велика Британія розглядає можливість відправки своїх військових інструкторів в Україну, щоб допомагати в підготовці українських новобранців.
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За інформацією видання, обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських військових перед тим, як вони вирушать на лінію фронту.
Джерела видання також зазначили, що таке рішення Британії дало б змогу розв’язати частину логістичних проблем, пов’язаних із відправленням українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.
За словами ще одного джерела видання, відправлення британських інструкторів в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії було б "дешевшим і кращим".
"Ми могли б провести навчання там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", — сказало джерело.
Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним воєнно-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримувальним фактором". Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також дозволить випробовувати новітнє озброєння, що розробляється для війни.
Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.
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