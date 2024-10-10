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Британія розглядає можливість направити військових інструкторів в Україну для навчання новобранців, - The Times

навчання українських військових у Британії

Велика Британія розглядає можливість відправки своїх військових інструкторів в Україну, щоб допомагати в підготовці українських новобранців.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За інформацією видання, обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських військових перед тим, як вони вирушать на лінію фронту.

Джерела видання також зазначили, що таке рішення Британії дало б змогу розв’язати частину логістичних проблем, пов’язаних із відправленням українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

За словами ще одного джерела видання, відправлення британських інструкторів в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії було б "дешевшим і кращим".

"Ми могли б провести навчання там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", — сказало джерело.

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Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане "потужним воєнно-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане "потужним стримувальним фактором". Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також дозволить випробовувати новітнє озброєння, що розробляється для війни.

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.

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Автор: 

Велика Британія (5643) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+4
Краще би відправили інструкторів гаранту як керувати країною.
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10.10.2024 19:01
+3
Специально журналюги наперед все разпистели чтобы подняли шумиху и все отменили. Нельзя было уже после журнашлюхам расказывать военные секреты?
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10.10.2024 19:16
+2
Кто нибудь может напомнить, когда последний раз Великобритания воевала против страны мощнее кокаиново-банановой Аргентины?

Чему островные крысы-теоретики могут научить реально опытнейшую армию на планете, стиснув зубы, дающую по рогам ядерной державе?
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11.10.2024 00:51
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10.10.2024 18:33 Відповісти
На авіаносці можна??
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10.10.2024 18:34 Відповісти
Це краще що я чув за 31 рік незалежнрсті. Оце нас кіданули в 2014. А якби Сем підігнав до Криму як колись за запитом Саакашвілі авіаносці путін би зразу попустився б(((
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11.10.2024 06:22 Відповісти
Краще би відправили інструкторів гаранту як керувати країною.
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10.10.2024 19:01 Відповісти
зе!лідор, за сьогоднішній ранок, так задовбав стармера, що той наобіцяв, все що завгодно, тільки б його відпустили?
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10.10.2024 19:02 Відповісти
Специально журналюги наперед все разпистели чтобы подняли шумиху и все отменили. Нельзя было уже после журнашлюхам расказывать военные секреты?
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10.10.2024 19:16 Відповісти
Ну так в этом и смысл. Чтобы потом была отмазка у западных партнеров "мы питались...мы хотели но увы...держитесь там...мы с вами до конца"
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10.10.2024 23:10 Відповісти
так то опа все і зливає
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11.10.2024 00:13 Відповісти
Північно корейскі ********* вже давно допомагають рашистам а ці млядь 48 нових бригад створюють щоб далі дивитись як Україна воює самотужки з х*йлостаном
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10.10.2024 23:06 Відповісти
Британія не має досвіду такої війни. Чим вони можуть навчити краще за Українських інструкторів?
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10.10.2024 23:07 Відповісти
а інструкторів до опи та презЕдента у них немає?
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11.10.2024 00:11 Відповісти
Кто нибудь может напомнить, когда последний раз Великобритания воевала против страны мощнее кокаиново-банановой Аргентины?

Чему островные крысы-теоретики могут научить реально опытнейшую армию на планете, стиснув зубы, дающую по рогам ядерной державе?
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11.10.2024 00:51 Відповісти
 
 