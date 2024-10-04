Києву, ймовірно, заборонили бити по РФ через помилку прем’єра Британії, - The Telegraph

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території РФ ракетами Storm Shadow, ймовірно, через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак сама необхідність "випрошувати" у Джо Байдена такий дозвіл, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера", - йдеться у матеріалі.

Як відомо, ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.

"Попри те, що британські ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не спитали дозволу Вашингтона для завдання ударів", – пише The Telegraph.

Новий британський прем’єр Стармер, який прийшов до влади цього літа, взяв курс на подальшу підтримку України, однак, "виявився незграбним у ролі керівника держави", вважає автор матеріалу. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень.

"Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, новий Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ обговорять на "Рамштайні" 12 жовтня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Стармер обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди