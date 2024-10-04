УКР
Києву, ймовірно, заборонили бити по РФ через помилку прем’єра Британії, - The Telegraph

Дозвіл на використання ракет Storm Shadow: Стармер припустився помилки

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території РФ ракетами Storm Shadow, ймовірно, через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак сама необхідність "випрошувати" у Джо Байдена такий дозвіл, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера", - йдеться у матеріалі.

Як відомо, ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.

"Попри те, що британські ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не спитали дозволу Вашингтона для завдання ударів", – пише The Telegraph.

Новий британський прем’єр Стармер, який прийшов до влади цього літа, взяв курс на подальшу підтримку України, однак, "виявився незграбним у ролі керівника держави", вважає автор матеріалу. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень.

"Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, новий Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ обговорять на "Рамштайні" 12 жовтня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Стармер обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди

Велика Британія (5740) ракети (4143) Україна (6040) Стармер Кір (252)
+20
А те що розроблене та випробуване при ''пороху'' де? Його лише треба було профінансувати! Чи тут теж зеленим союзники заборонили. (Всі чули як ''порох'' криком кричав вибиваючи фінансування ракет) Так що нічого тут казочки розповідати про те що має минути час!
04.10.2024 12:56 Відповісти
+18
думку висловлює The Telegraph, а не зелені, мова йде про Storm Shadow, а не про наші ракети.
Завжди якийсь корисний ідіот намагається в стилі рашистів, не вникуючи у зміст новини, займатися підміною понять та перекладати з хворої голови на здорову.
04.10.2024 12:57 Відповісти
+13
Щодо "Паляниць" : ти зрозуміть можеш, що від випробувань, і до офіційного "прийняття на озброєння" повинен минуть час? А до розвертання серійного виробництва його повинно пройти ще більше? "Паляниця" і так "рвонула "з місця - в кар"єр", "бо війна"! А ти, прямо як "свіжоспечений" командир в/ч стосовно свиней на підсобному господарстві: "Ночь кормить, к утру - зарезать....."
04.10.2024 12:49 Відповісти
Щодо "Паляниць" : ти зрозуміть можеш, що від випробувань, і до офіційного "прийняття на озброєння" повинен минуть час? А до розвертання серійного виробництва його повинно пройти ще більше? "Паляниця" і так "рвонула "з місця - в кар"єр", "бо війна"! А ти, прямо як "свіжоспечений" командир в/ч стосовно свиней на підсобному господарстві: "Ночь кормить, к утру - зарезать....."
04.10.2024 12:49 Відповісти
А те що розроблене та випробуване при ''пороху'' де? Його лише треба було профінансувати! Чи тут теж зеленим союзники заборонили. (Всі чули як ''порох'' криком кричав вибиваючи фінансування ракет) Так що нічого тут казочки розповідати про те що має минути час!
04.10.2024 12:56 Відповісти
Тобі "погнусить" захотілося? "Паляниця" тільки-тільки випробування пройшла! А щодо "розробленого при Пороху" - я тут "яким боком"? Де ти був, коли я в 2019-му писав тут те саме, що і "Порошенко "криком кричав"? "Горобцям дулі тикав...."?!!!
показати весь коментар
04.10.2024 13:48 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 13:56 Відповісти
Я бачу, який з тебе "фермер" - досить "ковбаски, пханої пальцем".......
04.10.2024 14:14 Відповісти
думку висловлює The Telegraph, а не зелені, мова йде про Storm Shadow, а не про наші ракети.
Завжди якийсь корисний ідіот намагається в стилі рашистів, не вникуючи у зміст новини, займатися підміною понять та перекладати з хворої голови на здорову.
04.10.2024 12:57 Відповісти
тєлеграфу дали команду "фас" на нового премьера, Україна тут як антураж
на туманому альбіоні скоро кожен гражданін на п'ять хвилин стане премьером по-черзі
04.10.2024 13:01 Відповісти
Більше схоже, що команду "фас" дали тобі...
04.10.2024 13:10 Відповісти
хм. а не виключено і таке. навіть Джонсонюка сватали на посаду очільника Телеграф. це ж видання від консерваторів, які зараз в опозиції до лейбористів.
04.10.2024 13:38 Відповісти
на туманому альбіоні скоро кожен гражданін
У Великобританії немає громадян. Офіційне звертання має бути тільки таке, - "піддані Його Величності".

04.10.2024 17:49 Відповісти
Це не корисний,а кацапський ідіот,пост був набран заздалегідь,щоб бути першим.от і вийшло не в тему.
04.10.2024 13:23 Відповісти
Києву, ймовірно, заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії, - The Telegraph Джерело:

Зелені вже купили The Telegraph ? Або вам аби що написати, аби лайків побільше наставили, як ******* дружина рога, ********* чоловікові?
04.10.2024 13:01 Відповісти
Та то якась кацапська Кваша, в неї всі коменти такого типу.
04.10.2024 13:36 Відповісти
заборонили бити імпортними ракетами?? то хай бьють нашими!! Нептун, Грім , Вільха - але ж хто тепер згадає про сі грізні розробки часівв Петра Порошенко?! І про те, що востаннє галузь по розробці всього цього фінансувалася в останні роки п"ятого президента ( ну і перший рік правління навеличнішого ) . Причому фінансувалася вдосталь. Уже в 2021 році оборонне замовлення вічуло брак коштів, карні справи, зрив важливих розробок, як наслідок -було конкретно недофінансоване та не було виконане, як і в 2022 році, ну і в наступних теж. Показовим є банкруство КБ "Луч" в цьому році - і це ДЕСЯТЬ років війни, на хвилинку!!
04.10.2024 13:42 Відповісти
А ці розробки, вони були розроблені і створені як далекобійні? Чи так, щоб злякати горобців з рогатки?
показати весь коментар
04.10.2024 13:51 Відповісти
Storm Shadow
04.10.2024 18:51 Відповісти
знову демагогія! Ракети класу Storm Shadow виробляють лише дві країни і з компонентів США. Байден продасть компоненти Україні? НІ! Бо ескалація, а байден втомлений
04.10.2024 13:36 Відповісти
Раджу почитати новини. Чим по-вашому знищуються кацапські склади ***********, у тому числі крайнній у Курчатові? А вам все "де".
04.10.2024 14:31 Відповісти
o ! našļi kraiņevo. molodci odnake
04.10.2024 12:42 Відповісти
Поганому танцюристу...
04.10.2024 12:42 Відповісти
"фофік не учём не фіновата!", шо свого не має.
04.10.2024 12:42 Відповісти
Маячня якась. Цирк з конями це,а не колективний Захід.
04.10.2024 12:47 Відповісти
якщо ви не в курсі, "колективний Захід", це пропагандистська абстракція, яка існує в вашему мізку, але не в реальністі
показати весь коментар
04.10.2024 13:19 Відповісти
Дякую за нікому не потрібний і ні на що не впливаючий лікбез.
04.10.2024 13:36 Відповісти
Нахіба було питати у нового прем'єра, якщо ракети були отримані ще при минулому?
04.10.2024 12:47 Відповісти
при минулому Сунаку ми їх використовували тільки по нашій міжнародно визнаній теріторії. А при новому Стармеру ми хочемо використовувати їх по міжнародно визнаній теріторії рф. Уловлюєте різницю у ситуації?
показати весь коментар
04.10.2024 12:57 Відповісти
так...в статті маніпулятивна подача...
04.10.2024 12:58 Відповісти
Це така хитра форма саботажу, дивись кому вигідно.
04.10.2024 13:18 Відповісти
ні, це такі військові "експерти" у Telegraf. Або вони намагаються маніпулювати думкою британського суспільства в певних політичних цілях.
04.10.2024 13:23 Відповісти
А міст і досі стоїть на українській території, пропускає через себе сотні тисяч тон кацапського озброєння
показати весь коментар
04.10.2024 15:52 Відповісти
https://youtu.be/cZYLEjxi3dk?si=4LQRJDC3DpPoiCXu
06.10.2024 14:55 Відповісти
хто-хто знову накакав в штанята нашому Бубочці?
04.10.2024 12:48 Відповісти
дивна логіка у Telegraf. Попередній прем'р Сунак і не мав питати дозволу у США бити по теріторії Криму КР SS, бо Крим - це міжнародно визнана теріторія України. А от Стармер вже повинен питати дозволу у США, щоб вони надали дозвіл бити по міжнародно визнаній теріторії рф, бо на SS встановлена американська DSMAC.
показати весь коментар
04.10.2024 12:52 Відповісти
В кацапських ракетах теж є американська електроніка! Але кацапи луплять тими ракетами по Україні, і чогось Америка не забороняє ними бити по Україні.
04.10.2024 12:59 Відповісти
так, у КАБах та шахедах у модулях "Метеор" є амриканські компоненти, які є у вільному продажу і використовуються у побутовій техниці, і які будь-хто, нвіть приватна особа може придбати у третіх країнах. А у КР SS встановлена американська військова система DSMAC. Ось у чому і є різниця.
04.10.2024 13:16 Відповісти
От тільки кацапи переплачують посередникам за ці запчастини, а Україна отримує ракети безкоштовно. Тому має дотримуватись інтересів урядів які надають це озброєння, а не власних.
Щоб цього тиску не було, потрібно закуповувати або виробляти власну зброю.
показати весь коментар
04.10.2024 14:21 Відповісти
Полку політичних невігласів додалось. А попереду ще і фактор "Трамп-Харіс". Якою ж актуальною видається книга "Останній політик"!
04.10.2024 12:52 Відповісти
"Україна того не варта щоб ми йшли на ескалацію з ядерною державою і проблем для блоку нато непотрібно" так і скажіть, а не придумуйте тупі відмазки!
04.10.2024 12:55 Відповісти
ПіZдни!!! Забороняє лише єрмак!
Союзники вже скільки передали зброї, що ніяка сумму асфальту не зрівняється!!!
04.10.2024 12:57 Відповісти
через раз звучать заяви, що ніхто нікому нічого не забороняє, але й не дозволяє...
то дійсно, за ким рішення на дії???
04.10.2024 13:02 Відповісти
Перекидають це рішення як гарячу жарину з рук в руки
04.10.2024 12:58 Відповісти
Політичний футбол.
04.10.2024 13:20 Відповісти
Україна це склянка с павуками. З цивілізаційної точки зору вона не має ніякої цінності.
04.10.2024 13:13 Відповісти
"Цивілізаційна точка зору" 🤡
04.10.2024 13:30 Відповісти
крутонув антену, просканував всі частоти, сотні каналів "матюхні" поклацав пультом. - трохи про Ізраїль і нуль про Україну. світ живе своїм звичним життям.
04.10.2024 13:20 Відповісти
Оці всі крики про ударами по кацапах в глиб рашки закінчаться тим шо і воплями про леопарди та ф16..Нічим..Ситуацію це не поміняє
04.10.2024 13:25 Відповісти
леопарди взагалі-то зберегли життя сотням екіпажів, киця.
04.10.2024 13:31 Відповісти
Вони не змінили нічого на фронті..а зберегти життя можна військових капітальними бетонними захисними фортифікаціями а не просто виритими рівчаками в низинах які затоплює перший дощ
04.10.2024 13:35 Відповісти
Танк - це робоча машина війни, а не вундервафля. Якби цих леопардів не було - нам було б набагато важче. Але їх занадто незначна кількість, щоб прям кардинально змінити ситуацію.
04.10.2024 14:34 Відповісти
Та якби їх було на багато більше то вони ситуацію також би не змінили
04.10.2024 19:09 Відповісти
Якби їх було б як у РФ - то ще й як змінили б.
04.10.2024 21:16 Відповісти
… через помилку Олександра Зеленського
04.10.2024 13:29 Відповісти
Натякаєте, що батько нинішнього президента України колись не використав презерватив?
Ну, тоді був дефіцит презервативів...
04.10.2024 17:54 Відповісти
ну це як зараз в енергетиці - дали обладнання -треба терміново ставити , а обленерго : "куй вам хочете ставити робіть проєкт або зміни проєкту , а це час , а хочете бістро то давай на лапу((
04.10.2024 13:46 Відповісти
Очевидно що Великобританія не хоче бути країною яка одна стріляє по рашке. А в натовпі простіше.
04.10.2024 13:52 Відповісти
По рашці стріляє тільки Україна, а не Великобританія чи ще хтось.
Чи за вашою логікою - Іран та Північна Корея стріляють по Україні?
04.10.2024 14:35 Відповісти
А хто проводить супутникову розвідку, наводить ракети? Над Кримом у нейтральних водах 24/7 літають Global Hawk, через що весь час ридають орки. Ви думаєте все це Буданов робить своєю кришталевою кулею? Вам просто нічого не розповідають, бо нікому не потрібно знати про це.
04.10.2024 14:59 Відповісти
Ракети наводимо ми самі. І так, з нами діляться розвідданими. О ви, кацапи, ділитесь розвідданими по Ізраілю з Іраном - чи означає це, що РФ воюють з Ізраілем?

"Вам просто нічого не розповідають"
Зате вам багато чого розповідають...по Раша 24. Тільки всі ті розповіді - маячя.
04.10.2024 15:21 Відповісти
Ясно, черговий істеричний старий ідіот.
04.10.2024 16:58 Відповісти
Де ти істерику побачило, "Алєксєй"? Лише спокійний розйоб логіки твоєї кацапської пропаганди з дурними тезами про нібито "расея воюєт протів 52 стран"
04.10.2024 18:05 Відповісти
ІПСО ОПи :
- Нам заборонили..!
Он Ізраїль клав на всі заборони - відповідає з усієї зброї , що йому надали.
04.10.2024 14:09 Відповісти
да-да

я в такі "випадковості" не вірю, особливо тут - в UK...

щось тут нечисто
04.10.2024 14:21 Відповісти
Почалися відмазки.

Ганьба США ще попереду.
04.10.2024 14:26 Відповісти
.....Стратегическим геополитикам и диванным ЕКСПЕРДАМ! пламяный привет ....ОТ Joshua Brooks ))) ШАЛОМ.
04.10.2024 14:45 Відповісти
лейбористи ще ті пацюки
04.10.2024 15:13 Відповісти
От саме такі дії батька дерьмака, генерала фсб, і ведуть до яскравої втрати теріторій України та смертям військових.
04.10.2024 15:19 Відповісти
Зелю геть! Такого виродка Україна ще не знала.
04.10.2024 15:36 Відповісти
Яка там недосвідченність. Байден стриножує всіх. Вибори-ключ. А в шапіто заточені на мирняк, і тема ракет для засорєнія ефіра в Україні. Бо не Дерьмак є резидентом Кремля в Україні, а сам Бубон.
04.10.2024 15:51 Відповісти
мало того що нас роззбоїли, так ще і тут підставили
05.10.2024 01:46 Відповісти
,,,,..хотели кока---а сьели Кука...,,
05.10.2024 19:19 Відповісти
 
 