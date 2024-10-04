Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории РФ ракетами Storm Shadow, вероятно, из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако сама необходимость "выпрашивать" у Джо Байдена такое разрешение, является следствием "некомпетентности" нового британского премьера Кира Стармера", - говорится в материале.

Как известно, ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы разрешили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.

"Несмотря на то, что британские ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона для нанесения ударов", - пишет The Telegraph.

Новый британский премьер Стармер, который пришел к власти этим летом, взял курс на дальнейшую поддержку Украины, однако, "оказался неуклюжим в роли руководителя государства", считает автор материала. Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.

"Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сперва попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать", - говорится в материале.

Напомним, новый Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.

