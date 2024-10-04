РУС
Киеву, вероятно, запретили бить по РФ из-за ошибки премьера Британии, - The Telegraph

Дозвіл на використання ракет Storm Shadow: Стармер припустився помилки

Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории РФ ракетами Storm Shadow, вероятно, из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако сама необходимость "выпрашивать" у Джо Байдена такое разрешение, является следствием "некомпетентности" нового британского премьера Кира Стармера", - говорится в материале.

Как известно, ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы разрешили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.

"Несмотря на то, что британские ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона для нанесения ударов", - пишет The Telegraph.

Новый британский премьер Стармер, который пришел к власти этим летом, взял курс на дальнейшую поддержку Украины, однако, "оказался неуклюжим в роли руководителя государства", считает автор материала. Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.

"Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сперва попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать", - говорится в материале.

Напомним, новый Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили реализацию двустороннего соглашения о безопасности

+20
А те що розроблене та випробуване при ''пороху'' де? Його лише треба було профінансувати! Чи тут теж зеленим союзники заборонили. (Всі чули як ''порох'' криком кричав вибиваючи фінансування ракет) Так що нічого тут казочки розповідати про те що має минути час!
04.10.2024 12:56 Ответить
+18
думку висловлює The Telegraph, а не зелені, мова йде про Storm Shadow, а не про наші ракети.
Завжди якийсь корисний ідіот намагається в стилі рашистів, не вникуючи у зміст новини, займатися підміною понять та перекладати з хворої голови на здорову.
04.10.2024 12:57 Ответить
+13
Щодо "Паляниць" : ти зрозуміть можеш, що від випробувань, і до офіційного "прийняття на озброєння" повинен минуть час? А до розвертання серійного виробництва його повинно пройти ще більше? "Паляниця" і так "рвонула "з місця - в кар"єр", "бо війна"! А ти, прямо як "свіжоспечений" командир в/ч стосовно свиней на підсобному господарстві: "Ночь кормить, к утру - зарезать....."
04.10.2024 12:49 Ответить
Щодо "Паляниць" : ти зрозуміть можеш, що від випробувань, і до офіційного "прийняття на озброєння" повинен минуть час? А до розвертання серійного виробництва його повинно пройти ще більше? "Паляниця" і так "рвонула "з місця - в кар"єр", "бо війна"! А ти, прямо як "свіжоспечений" командир в/ч стосовно свиней на підсобному господарстві: "Ночь кормить, к утру - зарезать....."
04.10.2024 12:49 Ответить
А те що розроблене та випробуване при ''пороху'' де? Його лише треба було профінансувати! Чи тут теж зеленим союзники заборонили. (Всі чули як ''порох'' криком кричав вибиваючи фінансування ракет) Так що нічого тут казочки розповідати про те що має минути час!
04.10.2024 12:56 Ответить
Тобі "погнусить" захотілося? "Паляниця" тільки-тільки випробування пройшла! А щодо "розробленого при Пороху" - я тут "яким боком"? Де ти був, коли я в 2019-му писав тут те саме, що і "Порошенко "криком кричав"? "Горобцям дулі тикав...."?!!!
04.10.2024 13:48 Ответить
Людей не сміши, в черговий раз! Я бачу, ти з тих, хто впевнений, що "булки ростуть на деревах", а "родзинки з булок добувають"...... Я ще в школу не ходив - а вже допомагав батькам ті ковбаси робить.......... А зараз у мене внук вище мене зростом... З таких "лохів", стосовно виготовлення "лінивої" ковбаси, я ще в 1987 році стібався у Заволжі...
04.10.2024 13:56 Ответить
Я бачу, який з тебе "фермер" - досить "ковбаски, пханої пальцем".......
04.10.2024 14:14 Ответить
думку висловлює The Telegraph, а не зелені, мова йде про Storm Shadow, а не про наші ракети.
Завжди якийсь корисний ідіот намагається в стилі рашистів, не вникуючи у зміст новини, займатися підміною понять та перекладати з хворої голови на здорову.
04.10.2024 12:57 Ответить
тєлеграфу дали команду "фас" на нового премьера, Україна тут як антураж
на туманому альбіоні скоро кожен гражданін на п'ять хвилин стане премьером по-черзі
04.10.2024 13:01 Ответить
Більше схоже, що команду "фас" дали тобі...
04.10.2024 13:10 Ответить
хм. а не виключено і таке. навіть Джонсонюка сватали на посаду очільника Телеграф. це ж видання від консерваторів, які зараз в опозиції до лейбористів.
04.10.2024 13:38 Ответить
на туманому альбіоні скоро кожен гражданін
**********
У Великобританії немає громадян. Офіційне звертання має бути тільки таке, - "піддані Його Величності".

04.10.2024 17:49 Ответить
Це не корисний,а кацапський ідіот,пост був набран заздалегідь,щоб бути першим.от і вийшло не в тему.
04.10.2024 13:23 Ответить
Києву, ймовірно, заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії, - The Telegraph Джерело:

Зелені вже купили The Telegraph ? Або вам аби що написати, аби лайків побільше наставили, як ******* дружина рога, ********* чоловікові?
04.10.2024 13:01 Ответить
Та то якась кацапська Кваша, в неї всі коменти такого типу.
04.10.2024 13:36 Ответить
заборонили бити імпортними ракетами?? то хай бьють нашими!! Нептун, Грім , Вільха - але ж хто тепер згадає про сі грізні розробки часівв Петра Порошенко?! І про те, що востаннє галузь по розробці всього цього фінансувалася в останні роки п"ятого президента ( ну і перший рік правління навеличнішого ) . Причому фінансувалася вдосталь. Уже в 2021 році оборонне замовлення вічуло брак коштів, карні справи, зрив важливих розробок, як наслідок -було конкретно недофінансоване та не було виконане, як і в 2022 році, ну і в наступних теж. Показовим є банкруство КБ "Луч" в цьому році - і це ДЕСЯТЬ років війни, на хвилинку!!
04.10.2024 13:42 Ответить
А ці розробки, вони були розроблені і створені як далекобійні? Чи так, щоб злякати горобців з рогатки?
04.10.2024 13:51 Ответить
Storm Shadow
04.10.2024 18:51 Ответить
знову демагогія! Ракети класу Storm Shadow виробляють лише дві країни і з компонентів США. Байден продасть компоненти Україні? НІ! Бо ескалація, а байден втомлений
04.10.2024 13:36 Ответить
Раджу почитати новини. Чим по-вашому знищуються кацапські склади ***********, у тому числі крайнній у Курчатові? А вам все "де".
04.10.2024 14:31 Ответить
o ! našļi kraiņevo. molodci odnake
04.10.2024 12:42 Ответить
Поганому танцюристу...
04.10.2024 12:42 Ответить
"фофік не учём не фіновата!", шо свого не має.
04.10.2024 12:42 Ответить
Маячня якась. Цирк з конями це,а не колективний Захід.
04.10.2024 12:47 Ответить
якщо ви не в курсі, "колективний Захід", це пропагандистська абстракція, яка існує в вашему мізку, але не в реальністі
04.10.2024 13:19 Ответить
Дякую за нікому не потрібний і ні на що не впливаючий лікбез.
04.10.2024 13:36 Ответить
Нахіба було питати у нового прем'єра, якщо ракети були отримані ще при минулому?
04.10.2024 12:47 Ответить
при минулому Сунаку ми їх використовували тільки по нашій міжнародно визнаній теріторії. А при новому Стармеру ми хочемо використовувати їх по міжнародно визнаній теріторії рф. Уловлюєте різницю у ситуації?
04.10.2024 12:57 Ответить
так...в статті маніпулятивна подача...
04.10.2024 12:58 Ответить
Це така хитра форма саботажу, дивись кому вигідно.
04.10.2024 13:18 Ответить
ні, це такі військові "експерти" у Telegraf. Або вони намагаються маніпулювати думкою британського суспільства в певних політичних цілях.
04.10.2024 13:23 Ответить
А міст і досі стоїть на українській території, пропускає через себе сотні тисяч тон кацапського озброєння
04.10.2024 15:52 Ответить
https://youtu.be/cZYLEjxi3dk?si=4LQRJDC3DpPoiCXu
06.10.2024 14:55 Ответить
хто-хто знову накакав в штанята нашому Бубочці?
04.10.2024 12:48 Ответить
дивна логіка у Telegraf. Попередній прем'р Сунак і не мав питати дозволу у США бити по теріторії Криму КР SS, бо Крим - це міжнародно визнана теріторія України. А от Стармер вже повинен питати дозволу у США, щоб вони надали дозвіл бити по міжнародно визнаній теріторії рф, бо на SS встановлена американська DSMAC.
04.10.2024 12:52 Ответить
В кацапських ракетах теж є американська електроніка! Але кацапи луплять тими ракетами по Україні, і чогось Америка не забороняє ними бити по Україні.
04.10.2024 12:59 Ответить
так, у КАБах та шахедах у модулях "Метеор" є амриканські компоненти, які є у вільному продажу і використовуються у побутовій техниці, і які будь-хто, нвіть приватна особа може придбати у третіх країнах. А у КР SS встановлена американська військова система DSMAC. Ось у чому і є різниця.
04.10.2024 13:16 Ответить
От тільки кацапи переплачують посередникам за ці запчастини, а Україна отримує ракети безкоштовно. Тому має дотримуватись інтересів урядів які надають це озброєння, а не власних.
Щоб цього тиску не було, потрібно закуповувати або виробляти власну зброю.
04.10.2024 14:21 Ответить
Полку політичних невігласів додалось. А попереду ще і фактор "Трамп-Харіс". Якою ж актуальною видається книга "Останній політик"!
04.10.2024 12:52 Ответить
"Україна того не варта щоб ми йшли на ескалацію з ядерною державою і проблем для блоку нато непотрібно" так і скажіть, а не придумуйте тупі відмазки!
04.10.2024 12:55 Ответить
ПіZдни!!! Забороняє лише єрмак!
Союзники вже скільки передали зброї, що ніяка сумму асфальту не зрівняється!!!
04.10.2024 12:57 Ответить
через раз звучать заяви, що ніхто нікому нічого не забороняє, але й не дозволяє...
то дійсно, за ким рішення на дії???
04.10.2024 13:02 Ответить
Перекидають це рішення як гарячу жарину з рук в руки
04.10.2024 12:58 Ответить
Політичний футбол.
04.10.2024 13:20 Ответить
Україна це склянка с павуками. З цивілізаційної точки зору вона не має ніякої цінності.
04.10.2024 13:13 Ответить
"Цивілізаційна точка зору" 🤡
04.10.2024 13:30 Ответить
крутонув антену, просканував всі частоти, сотні каналів "матюхні" поклацав пультом. - трохи про Ізраїль і нуль про Україну. світ живе своїм звичним життям.
04.10.2024 13:20 Ответить
Оці всі крики про ударами по кацапах в глиб рашки закінчаться тим шо і воплями про леопарди та ф16..Нічим..Ситуацію це не поміняє
04.10.2024 13:25 Ответить
леопарди взагалі-то зберегли життя сотням екіпажів, киця.
04.10.2024 13:31 Ответить
Вони не змінили нічого на фронті..а зберегти життя можна військових капітальними бетонними захисними фортифікаціями а не просто виритими рівчаками в низинах які затоплює перший дощ
04.10.2024 13:35 Ответить
Танк - це робоча машина війни, а не вундервафля. Якби цих леопардів не було - нам було б набагато важче. Але їх занадто незначна кількість, щоб прям кардинально змінити ситуацію.
04.10.2024 14:34 Ответить
Та якби їх було на багато більше то вони ситуацію також би не змінили
04.10.2024 19:09 Ответить
Якби їх було б як у РФ - то ще й як змінили б.
04.10.2024 21:16 Ответить
… через помилку Олександра Зеленського
04.10.2024 13:29 Ответить
Натякаєте, що батько нинішнього президента України колись не використав презерватив?
Ну, тоді був дефіцит презервативів...
04.10.2024 17:54 Ответить
ну це як зараз в енергетиці - дали обладнання -треба терміново ставити , а обленерго : "куй вам хочете ставити робіть проєкт або зміни проєкту , а це час , а хочете бістро то давай на лапу((
04.10.2024 13:46 Ответить
Очевидно що Великобританія не хоче бути країною яка одна стріляє по рашке. А в натовпі простіше.
04.10.2024 13:52 Ответить
По рашці стріляє тільки Україна, а не Великобританія чи ще хтось.
Чи за вашою логікою - Іран та Північна Корея стріляють по Україні?
04.10.2024 14:35 Ответить
А хто проводить супутникову розвідку, наводить ракети? Над Кримом у нейтральних водах 24/7 літають Global Hawk, через що весь час ридають орки. Ви думаєте все це Буданов робить своєю кришталевою кулею? Вам просто нічого не розповідають, бо нікому не потрібно знати про це.
04.10.2024 14:59 Ответить
Ракети наводимо ми самі. І так, з нами діляться розвідданими. О ви, кацапи, ділитесь розвідданими по Ізраілю з Іраном - чи означає це, що РФ воюють з Ізраілем?

"Вам просто нічого не розповідають"
Зате вам багато чого розповідають...по Раша 24. Тільки всі ті розповіді - маячя.
04.10.2024 15:21 Ответить
Ясно, черговий істеричний старий ідіот.
04.10.2024 16:58 Ответить
Де ти істерику побачило, "Алєксєй"? Лише спокійний розйоб логіки твоєї кацапської пропаганди з дурними тезами про нібито "расея воюєт протів 52 стран"
04.10.2024 18:05 Ответить
ІПСО ОПи :
- Нам заборонили..!
Он Ізраїль клав на всі заборони - відповідає з усієї зброї , що йому надали.
04.10.2024 14:09 Ответить
да-да

я в такі "випадковості" не вірю, особливо тут - в UK...

щось тут нечисто
04.10.2024 14:21 Ответить
Почалися відмазки.

Ганьба США ще попереду.
04.10.2024 14:26 Ответить
.....Стратегическим геополитикам и диванным ЕКСПЕРДАМ! пламяный привет ....ОТ Joshua Brooks ))) ШАЛОМ.
04.10.2024 14:45 Ответить
лейбористи ще ті пацюки
04.10.2024 15:13 Ответить
От саме такі дії батька дерьмака, генерала фсб, і ведуть до яскравої втрати теріторій України та смертям військових.
04.10.2024 15:19 Ответить
Зелю геть! Такого виродка Україна ще не знала.
04.10.2024 15:36 Ответить
Яка там недосвідченність. Байден стриножує всіх. Вибори-ключ. А в шапіто заточені на мирняк, і тема ракет для засорєнія ефіра в Україні. Бо не Дерьмак є резидентом Кремля в Україні, а сам Бубон.
04.10.2024 15:51 Ответить
мало того що нас роззбоїли, так ще і тут підставили
05.10.2024 01:46 Ответить
,,,,..хотели кока---а сьели Кука...,,
05.10.2024 19:19 Ответить
 
 