Киеву, вероятно, запретили бить по РФ из-за ошибки премьера Британии, - The Telegraph
Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории РФ ракетами Storm Shadow, вероятно, из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако сама необходимость "выпрашивать" у Джо Байдена такое разрешение, является следствием "некомпетентности" нового британского премьера Кира Стармера", - говорится в материале.
Как известно, ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы разрешили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.
"Несмотря на то, что британские ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона для нанесения ударов", - пишет The Telegraph.
Новый британский премьер Стармер, который пришел к власти этим летом, взял курс на дальнейшую поддержку Украины, однако, "оказался неуклюжим в роли руководителя государства", считает автор материала. Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.
"Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сперва попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать", - говорится в материале.
Напомним, новый Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.
Завжди якийсь корисний ідіот намагається в стилі рашистів, не вникуючи у зміст новини, займатися підміною понять та перекладати з хворої голови на здорову.
на туманому альбіоні скоро кожен гражданін на п'ять хвилин стане премьером по-черзі
**********
У Великобританії немає громадян. Офіційне звертання має бути тільки таке, - "піддані Його Величності".
Зелені вже купили The Telegraph ? Або вам аби що написати, аби лайків побільше наставили, як ******* дружина рога, ********* чоловікові?
Щоб цього тиску не було, потрібно закуповувати або виробляти власну зброю.
Союзники вже скільки передали зброї, що ніяка сумму асфальту не зрівняється!!!
то дійсно, за ким рішення на дії???
Ну, тоді був дефіцит презервативів...
Чи за вашою логікою - Іран та Північна Корея стріляють по Україні?
"Вам просто нічого не розповідають"
Зате вам багато чого розповідають...по Раша 24. Тільки всі ті розповіді - маячя.
- Нам заборонили..!
Он Ізраїль клав на всі заборони - відповідає з усієї зброї , що йому надали.
я в такі "випадковості" не вірю, особливо тут - в UK...
щось тут нечисто
Ганьба США ще попереду.