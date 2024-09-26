Зеленский и Стармер обсудили реализацию двустороннего соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Спасибо за те решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо, что вы вместе с нами на протяжении всего этого времени", - сказал Зеленский.

Премьер Британии отметил, что встретился с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

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"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", - сказал Стармер.

Главные темы переговоров - ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности - благодаря новой оборонной поддержке.

Также уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина - НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

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