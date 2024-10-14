Місію ЄС із навчання українських військових продовжать на два роки, - Боррель

Мандат місії ЄС EUMAM, створеної для допомоги в підготовці українських військовослужбовців, буде продовжено на два роки.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед іншого міністри обговорили продовження тренувальної місії ЄС (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових.

За словами Борреля, наразі ЗСУ "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", який став більшим, ніж до початку літа.

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"Ми повинні надавати українським Збройним Силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав дипломат.

Боррель додав, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.

Місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.

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