Україна запропонувала північноєвропейським державам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ, - Міноборони

Україна запропонувала скандинавським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада", в межах якого передбачається проведення підготовки особового складу ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону. Цю пропозицію обговорили під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України Олександра Балануци до Норвегії", - ідеться в повідомленні.

Заступник міністра закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Оборонні компанії та країни Північної Європи, приєднавшись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Об'єднаємо зусилля для спільної перемоги", - зазначили в Міноборони.

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