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Україна запропонувала північноєвропейським державам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ, - Міноборони

скандинавія

Україна запропонувала скандинавським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада", в межах якого передбачається проведення підготовки особового складу ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону. Цю пропозицію обговорили під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України Олександра Балануци до Норвегії", - ідеться в повідомленні.

Заступник міністра закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Оборонні компанії та країни Північної Європи, приєднавшись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Об'єднаємо зусилля для спільної перемоги", - зазначили в Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7401) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+9
Цікав пропозиція...А ще біль цікаво,що "Україна" за 32 міс війни чомусь не запропонувала Пінчуку.Рінатіку,Суркісу,Ярославскому,Карагодскому,Фірташу,Бєні,Кучмі.Чєчоткіну тощо озброїти та підготувати по 1 батальйону ЗСУ....
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25.09.2024 19:41
+7
Нахапали батальйони мобиків, а тепер кричать "навчить їх!!!!!!", "озбройте їх!!!"?
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25.09.2024 19:07
+5
Ну, тоді хай буде загін "Старі пердуни". Сподіваюся, така назва буде вам до вподоби.

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25.09.2024 19:38
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Нахапали батальйони мобиків, а тепер кричать "навчить їх!!!!!!", "озбройте їх!!!"?
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25.09.2024 19:07 Відповісти
Все лучше чем в Украине, хотя бы не прилетит НЛХ в процессе.
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25.09.2024 19:11 Відповісти
Бригаду назвати "Вікінг". )))

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25.09.2024 19:12 Відповісти
І як це допоможе сцикунів по натурі перетворити в хоробрих запоріжських козаків?
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25.09.2024 19:22 Відповісти
Ну, тоді хай буде загін "Старі пердуни". Сподіваюся, така назва буде вам до вподоби.

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25.09.2024 19:38 Відповісти
я так зрозумів що ти вже долучився до батальону Хельсінки?
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25.09.2024 20:11 Відповісти
Нє, - я в "Старих пердунах". Хоча на дівчат іще поглядаю.
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25.09.2024 20:30 Відповісти
Дурних нема всі поженились
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25.09.2024 19:13 Відповісти
Цікава пропозиція.
А у чому інтерес цих країн?

Я пропоную жителям, наприклад, Житомирщини скинутися мені на машину. 😁
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25.09.2024 19:15 Відповісти
Докерувалися зелені керувники.
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25.09.2024 19:19 Відповісти
Переклад, - "Ви хочете жити? У його тіні?"

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25.09.2024 19:22 Відповісти
Тут из 14 вооружили 4 по словам боневтика а им все мало🤣
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25.09.2024 19:41 Відповісти
Цікав пропозиція...А ще біль цікаво,що "Україна" за 32 міс війни чомусь не запропонувала Пінчуку.Рінатіку,Суркісу,Ярославскому,Карагодскому,Фірташу,Бєні,Кучмі.Чєчоткіну тощо озброїти та підготувати по 1 батальйону ЗСУ....
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25.09.2024 19:41 Відповісти
А південноєвропєйські країни сачкувати будуть?!
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25.09.2024 19:53 Відповісти
Ай-да вовчік! Ай-да маладєц!
Всьому світу ділянки нарізав! Тільки свої посадові обов'язки чомусь ігнорує, ну справжній ignorant!
До речі, зброя, техніка та амуніція скандинавського виробництва давно вже в ЗСУ використовуються. Їх випробовувати не треба, вони себе чудово зарекомендували.
Шкода тільки, що заму Умєрова про це ніхто не казав.
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25.09.2024 20:05 Відповісти
 
 