ЄС підготує 15 тисяч українських солдатів до кінця року, - Боррель

Міністри оборони ЄС домовилися збільшити тренувальну місію для українських військових і до кінця року підготувати ще 15 тисяч солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"У рамках тренувальної місії EUMAM було забезпечено підготовку 60 тисяч українських воїнів. Сьогодні міністри оборони країн ЄС домовилися, що до кінця року натренують ще 15 тисяч солдатів ЗСУ", - розповів Боррель.

Він також уточнив, що запропонував країнам ЄС створити невелику координаційну групу у Києві, щоб координувати діяльність місії як з Україною, так і з НАТО. Таким чином робота блоку стане більш ефективною.

Нагадаємо, Боррель пообіцяв знайти рішення для обходу блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні. Ці кошти заблоковані через вето Угорщини.

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