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ЄС підготує 15 тисяч українських солдатів до кінця року, - Боррель

Військові навчання

Міністри оборони ЄС домовилися збільшити тренувальну місію для українських військових і до кінця року підготувати ще 15 тисяч солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на Голос Америки, про це заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"У рамках тренувальної місії EUMAM було забезпечено підготовку 60 тисяч українських воїнів. Сьогодні міністри оборони країн ЄС домовилися, що до кінця року натренують ще 15 тисяч солдатів ЗСУ", - розповів Боррель.

Він також уточнив, що запропонував країнам ЄС створити невелику координаційну групу у Києві, щоб координувати діяльність місії як з Україною, так і з НАТО. Таким чином робота блоку стане більш ефективною.

Нагадаємо, Боррель пообіцяв знайти рішення для обходу блокування виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам витрати на збройову допомогу Україні. Ці кошти заблоковані через вето Угорщини.

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Автор: 

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Як кажуть - краще б грошима! Шоб було за шо купити нам патронів. Бо я уявляю скільки піде грошей на оплату казарм, полігонів, інструкторів і все це з сттаті бюжету на допомогу Україні!
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31.08.2024 08:21 Відповісти
Борель ти нічого не попутав в плані хто кого буде готувати .
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31.08.2024 08:24 Відповісти
По стрелковой тактике наши сами их научить смогут а вот связисты,артилеристы,танкисты и другие технические специальности нужны позарез.
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31.08.2024 09:20 Відповісти
Цікаво за скільки часу їх знищить тупе керівництво.
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31.08.2024 08:51 Відповісти
Єдине, кого всім не шкода, де завжди у всіх компроміс (і в укр.і в європ., і амер.)-- це наша бусифікаторами роздобута піхоту, яку пачками відправляють на убой, давайте ще чим побільше.
А ракети, удари по ворогу в глибину, літаки, заміна зрадників на норм., наведення порядку бо кругом бардак безпросвітній, якщо не дають зброї значить шукати якийсь вихід----- там складно, там потрібно подумати і ще зважити все добре, там зачіпаються наші інтереси.
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31.08.2024 09:12 Відповісти
 
 