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ЕС подготовит 15 тысяч украинских солдат к концу года, - Боррель

Військові навчання

Министры обороны ЕС договорились увеличить тренировочную миссию для украинских военных и до конца года подготовить еще 15 тысяч солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В рамках тренировочной миссии EUMAM была обеспечена подготовка 60 тысяч украинских воинов. Сегодня министры обороны стран ЕС договорились, что до конца года натренируют еще 15 тысяч солдат ВСУ", - рассказал Боррель.

Он также уточнил, что предложил странам ЕС создать небольшую координационную группу в Киеве, чтобы координировать деятельность миссии как с Украиной, так и с НАТО. Таким образом работа блока станет более эффективной.

Напомним, Боррель пообещал найти решение для обхода блокировки выделения более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, который компенсирует государствам-членам расходы на оружейную помощь Украине. Эти средства заблокированы из-за вето Венгрии.

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Як кажуть - краще б грошима! Шоб було за шо купити нам патронів. Бо я уявляю скільки піде грошей на оплату казарм, полігонів, інструкторів і все це з сттаті бюжету на допомогу Україні!
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31.08.2024 08:21 Ответить
Борель ти нічого не попутав в плані хто кого буде готувати .
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31.08.2024 08:24 Ответить
По стрелковой тактике наши сами их научить смогут а вот связисты,артилеристы,танкисты и другие технические специальности нужны позарез.
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31.08.2024 09:20 Ответить
Цікаво за скільки часу їх знищить тупе керівництво.
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31.08.2024 08:51 Ответить
Єдине, кого всім не шкода, де завжди у всіх компроміс (і в укр.і в європ., і амер.)-- це наша бусифікаторами роздобута піхоту, яку пачками відправляють на убой, давайте ще чим побільше.
А ракети, удари по ворогу в глибину, літаки, заміна зрадників на норм., наведення порядку бо кругом бардак безпросвітній, якщо не дають зброї значить шукати якийсь вихід----- там складно, там потрібно подумати і ще зважити все добре, там зачіпаються наші інтереси.
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31.08.2024 09:12 Ответить
 
 