ЕС подготовит 15 тысяч украинских солдат к концу года, - Боррель

Министры обороны ЕС договорились увеличить тренировочную миссию для украинских военных и до конца года подготовить еще 15 тысяч солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В рамках тренировочной миссии EUMAM была обеспечена подготовка 60 тысяч украинских воинов. Сегодня министры обороны стран ЕС договорились, что до конца года натренируют еще 15 тысяч солдат ВСУ", - рассказал Боррель.

Он также уточнил, что предложил странам ЕС создать небольшую координационную группу в Киеве, чтобы координировать деятельность миссии как с Украиной, так и с НАТО. Таким образом работа блока станет более эффективной.

Напомним, Боррель пообещал найти решение для обхода блокировки выделения более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, который компенсирует государствам-членам расходы на оружейную помощь Украине. Эти средства заблокированы из-за вето Венгрии.

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